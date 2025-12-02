हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एड्स के मामलों में सबसे आगे है ये राज्य, HIV के केस भी बढ़े, एलर्ट पर सरकार, स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा?

एड्स के मामलों में सबसे आगे है ये राज्य, HIV के केस भी बढ़े, एलर्ट पर सरकार, स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा?

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश में एड्स के मामले बढ़ रहे हैं, जिस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता व्यक्त की है. मंत्री ने इस मामले में राज्य एड्स नियंत्रण संगठन को भी सतर्क रहने का आदेश दिया. 

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 Dec 2025 02:02 PM (IST)
HIV cases rise in Andhra Pradesh: देश भर में आईटी कर्मचारियों में एचआईवी के मामले दर्ज होने पर आंध्र प्रदेश राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार यादव ने चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि विलासितापूर्ण जीवन और नशीली दवाओं के उपयोग जैसे कारणों से यह प्रवृत्ति नई लग रही है. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के अवलोकन में, आईटी क्षेत्र के लोगों में एचआईवी का प्रसार बढ़ रहा है, यह हाल ही में पाया गया. मंत्री ने इस मामले में राज्य एड्स नियंत्रण संगठन को भी सतर्क रहने का आदेश दिया. 

नशीली दवाओं से युवा रहे दूर- स्वास्थ्य मंत्री 

मंत्री ने युवाओं से नशीली दवाओं से दूर रहने का आग्रह किया. उन्होंने 'सुरक्षित' यौन प्रथाओं को अपनाने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि माता-पिता को बच्चों को सुरक्षित यौन संबंध और एड्स की गंभीरता के बारे में जागरूक करना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी को भी एड्स रोगियों के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि एचआईवी छात्रों के मामले में ज्यादा सावधान रहना चाहिए. विजयवाड़ा के तुम्मलपल्ली कलाक्षेत्र में 'विश्व एड्स दिवस- 2025' कार्यक्रम आयोजित किया गया.

मुख्य अतिथि के रूप में आए मंत्री श्री सत्यकुमार ने कहा कि सरकार के संज्ञान में आया है कि डॉक्टर एचआईवी रोगियों में बीमार लोगों के लिए आवश्यक सर्जरी करने से इनकार कर रहे हैं. मंत्री ने कहा कि अगर एचआईवी रोगियों को जिलों में लोकपाल के रूप में नियुक्त डीएम एंड एचओ से शिकायत की जाती है तो पीड़ितों को न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को सरकार के ध्यान में भी लाया जा सकता है. 

मंत्री ने कहा कि एचआईवी रोगियों को हर महीने दवा (एआरटी) के लिए दूर-दराज के अस्पतालों में जाने में कुछ समस्याएं हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के अनुरोधों के मुताबिक, पश्चिम गोदावरी और नेल्लोर जिलों में चुनिंदा पीएचसी में एआरटी दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं. उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों से प्राप्त अनुरोधों के मुताबिक अन्य स्थानों पर भी ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार है.

2030 तक एड्स मुक्त राज्य बनाने का प्रयास 

मंत्री सत्यकुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें 2030 तक एड्स मुक्त देश और राज्य बनाने का प्रयास कर रही हैं. इस क्रम में, उन्होंने कहा कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश एचआईवी के नए मामलों को नियंत्रित करने में पहले स्थान पर है. आगे कहा कि 2015-16 में जांच किए गए लोगों में 2.34% पॉजिटिविटी दर्ज की गई, जबकि 2024-25 तक यह 0.58% तक घट गई. उन्होंने कहा कि 2024-25 में 13,383 नए मामले सामने आए. उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन और लोगों में बदलाव के कारण मामले कम हो रहे हैं.

दवाओं के उपयोग से मौतों की संख्या भी कम हुई है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें हर साल एचआईवी रोगियों को 30,000 रुपये से 40,000 रुपये मूल्य की दवाएं प्रदान कर रही हैं. मंत्री ने एड्स रोग नियंत्रण संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी, जो 2030 तक नए मामलों को रोकने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं.

उन्होंने टिप्पणी की कि एड्स पर शुरुआती डर अब मौजूद नहीं है. उन्होंने कहा कि इस लापरवाही से काम नहीं चलेगा कि एड्स होने से जान नहीं जा रही है. मंत्री सत्यकुमार ने खुलासा किया कि वर्तमान में 42,000 एचआईवी रोगियों को सरकार से पेंशन मिल रही है. उन्होंने कहा कि 95,000 नए आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं. उन्होंने घोषणा की कि इनमें से योग्य लोगों को जल्द ही पेंशन स्वीकृत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

सतर्क करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए

राज्य एड्स नियंत्रण संगठन के परियोजना निदेशक नीलकंठारेड्डी ने कहा कि समाज को सतर्क करने के लिए एड्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने युवाओं से सही रास्ते पर चलने का आग्रह किया. इस कार्यक्रम में विधायक गद्दे राममोहन राव, माध्यमिक स्वास्थ्य निदेशक चक्रधर बाबू, एनटीआर जिला कलेक्टर लक्ष्मीशा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. छात्रों ने एचआईवी के प्रति सावधान रहने और पीड़ितों के प्रति भेदभाव नहीं करने के बारे में 'स्किट' प्रस्तुत किए, जिसने दर्शकों का मनोरंजन किया. मंत्री सत्यकुमार ने एड्स मामलों को नियंत्रित करने के लिए काम करने वालों में से कई को सम्मानित किया.

Published at : 02 Dec 2025 02:01 PM (IST)
Andhra Pradesh News Health Satyakumar Yadav
