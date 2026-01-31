हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थहार्ट अटैक या दिल की गंभीर स्थिति में घर पर अकेले होने पर क्या करना चाहिए? जानिए 25 साल के एक्सपीरियंस सर्जन की टिप्स

हार्ट अटैक या दिल की गंभीर स्थिति में घर पर अकेले होने पर क्या करना चाहिए? जानिए 25 साल के एक्सपीरियंस सर्जन की टिप्स

25 साल के एक्सपीरियंस वाले बोर्ड-सर्टिफाइड कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉ. जेरेमी लंदन ने हाल ही में एक वीडियो में साफ रूप से बताया कि घर पर अकेले रहते हुए हार्ट अटैक पड़ने पर क्या करना चाहिए.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 31 Jan 2026 10:53 PM (IST)
Preferred Sources

हार्ट अटैक किसी के लिए भी बहुत डरावना और खतरनाक अनुभव हो सकता है. यह डर तब और बढ़ जाता है जब आप घर पर अकेले हों और पास में कोई मदद न हो. इस स्थिति में आदमी अक्सर घबराता है, डर जाता है और सोचने में असमर्थ हो जाता है कि अब क्या किया जाए. लेकिन ऐसे समय में अगर आप कुछ जरूरी कदम जान लें और तुरंत सही तरीके से कदम उठाएं, तो आपकी जान बचाई जा सकती है. 

25 साल के एक्सपीरियंस वाले बोर्ड-सर्टिफाइड कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉ. जेरेमी लंदन ने हाल ही में एक वीडियो में साफ रूप से बताया कि घर पर अकेले रहते हुए हार्ट अटैक पड़ने पर क्या करना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में दिमाग शांत रखना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम याद रखने से आप अपनी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और गंभीर स्थिति से बच सकते हैं. डॉ. लंदन की सलाहों को अगर आप अपनाते हैं, तो यह दिल के दौरे के दौरान मददगार साबित हो सकती हैं.

दिल की गंभीर स्थिति में घर पर अकेले होने पर क्या करना चाहिए?

1. तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें - हार्ट अटैक पड़ने पर सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह है कि आप तुरंत आपातकालीन सेवाओं (EMS/108/112) को कॉल करें. डॉ. लंदन कहते हैं कि चाहे आपके पास कुछ हल्की सी तकलीफ महसूस हो रही हो या ज्यादा गंभीर लक्षण हों, जल्दी से जल्दी मदद बुलाना जीवन रक्षक हो सकता है. 

2. एस्पिरिन चबाएं - अगर आपको हार्ट डिजीज विशेषज्ञ ने पहले एस्पिरिन लेने की सलाह दी है और आपको इससे एलर्जी नहीं है, तो दौरे के दौरान एक एस्पिरिन को निगलने के बजाय चबाएं. ऐसा करने से दिल पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है और दिल के दौरे की गंभीरता कुछ हद तक घट सकती है. ध्यान दें, यह हार्ट अटैक को पूरी तरह से रोक नहीं सकता, लेकिन इससे मदद मिलती है. 

3. अपने घर को आपातकालीन सेवाओं के लिए आसान बनाएं - डॉ. लंदन कहते हैं कि घर को ऐसी स्थिति में तैयार रखें कि आपातकालीन सेवाएं आसानी से पहुंच सकें.  इसका मतलब है कि रात में लाइटें जलाएं, दरवाजा खुला रखें।, अगर संभव हो तो दरवाजे का ताला पहले से खोल दें. इस तरह, जब मदद आने वाली हो, तो टीम को आपके घर तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

4. बैठ जाएं या लेट जाएं - हार्ट अटैक पड़ने पर अचानक बेहोशी का खतरा होता है. इसलिए डॉ. लंदन की सलाह है कि आप तुरंत बैठ जाएं या लेट जाएं. ऐसा करने से गिरने और सिर या शरीर को चोट लगने का खतरा कम होता है. यह कदम आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जब तक कि मदद न पहुंच जाए. 

5. किसी भरोसेमंद व्यक्ति को फोन करें - घर पर अकेले होने पर किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या करीबी व्यक्ति को तुरंत कॉल करें. उन्हें बताएं कि आपको हार्ट अटैक पड़ रहा है और आप मदद का इंतजार कर रहे हैं. इससे आप मानसिक रूप से भी अकेले नहीं रहेंगे और आपके पास तुरंत कोई होगा जो स्थिति को समझे और मदद के लिए जरूरी कदम उठाए. 

इसे भी पढ़ें:  क्या होती है हाथी पांव वाली बीमारी, क्या इसमें सच में हाथी जैसा हो जाता है पैर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें 

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 31 Jan 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
Heart Attack Emergency Services Serious Heart Condition Heart Attack Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने दिखाई दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की फोटो, अमेरिका के F-35 से कितना खतरनाक?
चीन ने दिखाई दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की फोटो, US के F-35 से कितना खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
क्रिकेट
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का विस्फोटक शतक
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का शतक
विश्व
'अमेरिका का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट, छिड़ी बहस
'US का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Gold-Silver New Price Today: सोने के नए दामों ने लोगों के उड़ाए होश !, डूबा लोगों का पैसा...
Sandeep Chaudhary: बजट 2026 से आम आदमी के फायदे और नुक्सान | Seedha Sawal on Budget
ABP Report : सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद सियासत हुई तेज! | Sharad Pawar | Maharashtra Deputy CM
Sunetra Pawar Oath Ceremony: अजित पवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगी सुनेत्रा पवार | Chitra Tripathi
Khabar Gawah Hai: 'पावर' के वास्ते, पवार परिवार के अलग रास्ते! | Ajit Pawar | Sharad Pawar | NCP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने दिखाई दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की फोटो, अमेरिका के F-35 से कितना खतरनाक?
चीन ने दिखाई दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की फोटो, US के F-35 से कितना खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
क्रिकेट
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का विस्फोटक शतक
पांचवें टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर; ईशान किशन का शतक
विश्व
'अमेरिका का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट, छिड़ी बहस
'US का अच्छा पार्टनर नहीं भारत', ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
शिक्षा
बेहद ही सख्ती के साथ होगी बिहार बोर्ड की परीक्षा, एक मिनट की देरी भी पड़ेगी भारी; पढ़ लें गाइडलाइन्स
बेहद ही सख्ती के साथ होगी बिहार बोर्ड की परीक्षा, एक मिनट की देरी भी पड़ेगी भारी; पढ़ लें गाइडलाइन्स
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान पहुंचा भारतीय शख्स, पहचान बताने पर जमकर हुई खातिरदारी, वीडियो देख तारीफ करने लगे यूजर्स
पाकिस्तान पहुंचा भारतीय शख्स, पहचान बताने पर जमकर हुई खातिरदारी, वीडियो देख तारीफ करने लगे यूजर्स
जनरल नॉलेज
Silver Price Crash: एक दिन में 100000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इससे पहले कब-कब क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट
एक दिन में 100000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इससे पहले कब-कब क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget