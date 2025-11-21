सुबह के नाश्ते में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें, पूरा दिन हो जाता है खराब

सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना माना जाता है. क्योंकि यही आपके पूरे दिन की ऊर्जा, पाचन और मूड को प्रभावित करता है. वहीं डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि सुबह हल्का पौष्टिक और बैलेंस नाश्ता करना चाहिए ताकि शरीर पूरे दिन एक्टिव रहे. लेकिन कई लोग जल्दी के चक्कर में या सिर्फ स्वाद के लिए ऐसी चीज खा लेते हैं जो न सिर्फ पाचन को खराब करती है बल्कि गैस, एसिडिटी और थकान भी बढ़ा देती है. ऐसे में सवाल उठता है कि सुबह के नाश्ते में आखिर क्या नहीं खाना चाहिए. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि सुबह के नाश्ते में भूलकर भी आपको कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा.



सुबह के नाश्ते में भूलकर भी न खाएं ये चीजें



खाली पेट न खाएं तला-भुना खाना



सुबह समोसा, कचोरी, पराठे, पकोड़े या पनीर की तली-भुनी चीजें खाने से पाचन गड़बड़ा सकता है. ज्यादा तेल और मसालों के कारण गैस, भारीपन और एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है. इसलिए बेहतर है कि सुबह हल्का नाश्ता जैसे दलिया और पोहा या इडली सांभर लें.



खाली पेट न पिएं चाय या कॉफी



बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पी लेते हैं. लेकिन खाली पेट कैफीन पेट में एसिडिटी बढ़ता है, जिससे जलन, गैस और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. वहीं दूध, चीनी वाली चाय और कॉफी खाली पेट लेना सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है. ऐसे में कोशिश करें कि आप सुबह खाली पेट चाय या कॉफी न पिएं.



जंक फूड से बनाएं दूरी



सुबह बर्गर, पिज्जा, नूडल्स या प्रोसेस्ड फूड खाने से दिन की शुरुआत खराब हो सकती है. इनमें फाइबर कम और नमक, तेल ज्यादा होता है जो पाचन को बिगाड़ते हैं और मोटापा बढ़ाते हैं. इसके बजाय ब्राउन ब्रेड, सैंडविच या बेसन चीला आप खा सकते हैं.



खट्टे फल खाली पेट न खाएं



कई लोग अपनी सुबह को हेल्दी बनाने के लिए नाश्ते में संतरा, नींबू, अनानास और टमाटर जैसे फल खा लेते हैं. लेकिन संतरा, नींबू, अनानास और टमाटर जैसे साइट्रस फल खाली पेट एसिडिटी बढ़ाते हैं. वहीं सुबह पाचन तंत्र नाजुक होता है और ऐसे फल सीने में जलन पैदा कर सकते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि आप सुबह इस तरह के खट्टे फल का सेवन न करें.



मीठा नाश्ता अवॉइड करें



सुबह आपको मीठा नाश्ता भी नहीं करना चाहिए. पेस्ट्री, केक या मीठे सीरियल खाली पेट खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और अचानक गिरता है. इससे थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. वहीं मीठा पाचन को भी बिगाड़ सकता है.



ठंडा दही न खाएं



सुबह-सुबह ठंडा दही खाने से पाचन धीमा होता है और गैस या एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है. जिन लोगों का पाचन कमजोर है, उन्हें सुबह दही से बचाना चाहिए.



सुबह कोल्ड ड्रिंक और सोडा से भी बचें



ज्यादातर गर्मियों में कई लोग सुबह के समय कोल्ड ड्रिंक और सोडा पी लेते हैं. लेकिन कोल्ड ड्रिंक में मौजूद कार्बोनेटेड गैस और एसिडिटी पेट में जलन पैदा करते हैं. ऐसे में खाली पेट कोल्ड ड्रिंक पीना आंतों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है.

