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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFoods That Can Shorten Lifespan: किन चीजों का सेवन करने पर सबसे ज्यादा रहता है उम्र घटने का खतरा? जान लीजिए काम की बात

Foods That Can Shorten Lifespan: किन चीजों का सेवन करने पर सबसे ज्यादा रहता है उम्र घटने का खतरा? जान लीजिए काम की बात

Foods That Can Shorten Lifespan : बैलेंस और हेल्दी डाइट जहां लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद करता है, वहीं कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका नियमित सेवन शरीर में सूजन बढ़ा सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 01 Jul 2026 08:44 AM (IST)
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Foods That Can Shorten Lifespan : आजकल की खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से कम उम्र में ही कई स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी हैं. समय के साथ शरीर के सेल्स और टिशू में बदलाव आते हैं, जिससे शरीर की ताकत धीरे-धीरे कम होने लगती है और कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि रोजाना की खान-पान की आदतें इस प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित करती हैं. बैलेंस और हेल्दी डाइट जहां लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद करता है, वहीं कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका नियमित सेवन शरीर में सूजन बढ़ा सकता है, स्किन को समय से पहले बूढ़ा दिखा सकता है और लंबे समय में कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन चीजों का सेवन करने पर उम्र घटने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. 

किन चीजों का सेवन करने पर उम्र घटने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है

1. तली हुई चीजें - बहुत ज्यादा टेंपरेचर पर तली हुई चीजों का नियमित सेवन शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने का कारण बन सकता है. ये फ्री रेडिकल्स सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और स्किन की इलास्टिसिटी कम कर सकते हैं. इससे झुर्रियां, सूजन और मुंहासों जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. 

2. सफेद ब्रेड - सफेद ब्रेड जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऐसे तत्व बनाते हैं जिन्हें एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स (AGEs) कहा जाता है. ये शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं और लंबे समय में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं. 

3. प्रोसेस्ड मीट - सॉसेज, बेकन, सलामी, पेपरोनी और हॉट डॉग जैसे प्रोसेस्ड मीट में सोडियम, फैट और प्रिजर्वेटिव ज्यादा मात्रा में होते हैं. शोध के अनुसार, इनका ज्यादा सेवन स्किन को डिहाइड्रेट कर सकता है और कोलेजन को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे स्किन जल्दी ढीली पड़ सकती है. 

4. ज्यादा नमक वाला खाना - शरीर के लिए नमक जरूरी है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा नुकसान पहुंचा सकती है. ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी की कमी और वॉटर रिटेंशन की समस्या हो सकती है. इससे स्किन रूखी दिखने लगती है और समय से पहले उम्र बढ़ने के संकेत नजर आ सकते हैं. 

5. बहुत ज्यादा मसालेदार खाना  - बहुत ज्यादा तीखा और मसालेदार खाना शरीर में सूजन बढ़ा सकता है.इससे स्किन लाल पड़ सकती है और मुंहासों की समस्या बढ़ सकती है. लगातार ऐसा खाना खाने से स्किन पर उम्र का असर जल्दी दिखाई दे सकता है. 

6. ज्यादा चीनी वाली चीजें - रिफाइंड चीनी शरीर में सूजन बढ़ाती है और कोलेजन साथ ही इलास्टिन को नुकसान पहुंचाती है. यही दोनों तत्व स्किन को मुलायम और लचीला बनाए रखने में मदद करते हैं. ज्यादा चीनी खाने से वजन बढ़ने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है. 

यह भी पढ़ें - देश में तीन में से एक व्यक्ति है लिवर से जुड़ी बीमारियों का शिकार, नड्डा बोले- जगरूकता है जरूरी

7. ट्रांस फैट वाले फास्ट फूड - फास्ट फूड और जंक फूड में अक्सर ट्रांस फैट ज्यादा होता है. इससे धमनियां और ब्लड वेसल्स सख्त हो सकती हैं, जिससे स्किन तक बल्ड का फ्लो कम हो जाता है. इसका असर समय से पहले झुर्रियां आने और उम्र बढ़ने के रूप में दिखाई दे सकता है. 

8. जला हुआ मांस - बहुत ज्यादा जला हुआ मांस ऐसे तत्व पैदा कर सकता है जो शरीर में सूजन बढ़ाते हैं. शोध के अनुसार, इससे कोलेजन टूट सकता है और स्किन पर समय से पहले उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाई दे सकते हैं. 

9. जरूरत से ज्यादा कैफीन - कैफीन शरीर से पानी बाहर निकालने का काम करती है. बहुत ज्यादा कॉफी पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे स्किन रूखी और बेजान दिखाई दे सकती है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कॉफी पीने के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए. 

10. शराब - शराब का नियमित सेवन शरीर में विषैले पदार्थों के जमा होने का कारण बन सकता है. इससे लिवर पर असर पड़ता है और शरीर की विषैले तत्वों को बाहर निकालने की क्षमता कमजोर हो सकती है. इसके कारण स्किन में रूखापन, कोलेजन की कमी और इलास्टिसिटी कम होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. 

यह भी पढ़ें - Organ Meat Health Risks: मटन खाते हैं? कलेजी, दिमाग और गुर्दा हर किसी के लिए नहीं, डॉक्टर भी देते हैं वार्निंग

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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Published at : 01 Jul 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Bad Eating Habits Health Tips Health
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