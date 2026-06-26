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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थKids Diet in Monsoon: बारिश के मौसम में अपने छोटे बच्चे को भूलकर भी न दें ये चीजें, जरा-सी लापरवाही पड़ सकती है भारी

Kids Diet in Monsoon: बारिश के मौसम में अपने छोटे बच्चे को भूलकर भी न दें ये चीजें, जरा-सी लापरवाही पड़ सकती है भारी

बारिश का मौसम बच्चों के लिए कई तरह की हेल्थ बीमारियां लेकर आता है. वातावरण में नमी बढ़ने, इंफेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस के एक्टिव होने से छोटे बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 26 Jun 2026 04:05 AM (IST)
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Kids Diet in Monsoon: बारिश का मौसम शुरू हो रहा है. वहीं बारिश का मौसम गर्मी से राहत देता है, लेकिन यही मौसम बच्चों के लिए कई तरह की हेल्थ से जुड़ी बीमारियां भी लेकर आता है. इस दौरान वातावरण में नमी बढ़ने, इंफेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस के एक्टिव होने के कारण छोटे बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में माता-पिता को बच्चों की डाइट से लेकर उनकी साफ-सफाई और रोजाना की देखभाल तक हर छोटी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं की बारिश के मौसम में अपने छोटे बच्चों को भूलकर भी कौन सी चीज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. 

बच्चों को बाहर का खाना देने से बचें 

बरसात के मौसम में सड़क किनारे मिलने वाली चाट, गोलगप्पे, पकौड़ी, समोसे और दूसरे स्ट्रीट फूड बच्चों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. इन खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाला पानी और तेल कई बार दूषित हो सकता है, जिससे पेट संबंधी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इस मौसम में बच्चों को केवल घर का ताजा और साफ खाना ही देना चाहिए. 

कटे हुए फल और बासी खाने से रखें दूरी 

खुले में रखे हुए कटे हुए फल बारिश के मौसम में जल्दी संक्रमित हो सकते हैं. इनमें धूल, गंदगी और बैक्टीरिया आसानी से जमा हो जाते हैं. इस तरह बासी भोजन में भी फंगस और बैक्टीरिया तेजी से विकसित हो सकते हैं, इसलिए बच्चों को हमेशा ताजा भोजन और ताजे फल ही खिलौने चाहिए. 

कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज करें 

डाइट एक्सपर्ट के अनुसार बारिश के मौसम में बच्चों को कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और ज्यादा ठंडी चीज देने से बचना चाहिए. इससे गले में इंफेक्शन, सर्दी-जुकाम और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है. इसके बजाय बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी और नारियल पानी जैसी चीजें पिलानी चाहिए. 

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ज्यादा तला-भुना और मसालेदार खाना न खिलाएं 

बारिश के मौसम में पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है. ऐसे में ज्यादा तला-भुना, मसालेदार और भारी भोजन बच्चों के पेट पर एक्स्ट्रा दबाव डाल सकता है. इससे गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए हल्का भोजन बच्चों के लिए ज्यादा सही माना जाता है. 

पत्तेदार सब्जियां भी सोच-समझकर  खिलाएं 

इस मौसम में पत्तेदार सब्जियों में मिट्टी और कीटाणुओं की मात्रा बढ़ सकती है. अगर इन्हें अच्छी तरह साफ किए बिना इस्तेमाल किया जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए पालक और मेथी जैसी सब्जियों का उपयोग करने से पहले अच्छी तरह धोना जरूरी है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 26 Jun 2026 04:05 AM (IST)
Tags :
Monsoon Care Monsoon Season Child Health Kids Diet Street Food Risk In Monsoon
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