हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थKareena Kapoor: 45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट

Kareena Kapoor: 45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट

Kareena Kapoor Fitness: करीना कपूर 45 साल की उम्र में भी खुद को फिट रखती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि उनकी फिटनेस का राज क्या है, कौन सी एक्सरसाइज करती हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 28 Jan 2026 02:44 PM (IST)
Kareena Kapoor Exercise Routine: करीना कपूर खान ने  45 साल की इस उम्र में भी अपनी फिटनेस से साबित कर दिया है कि ग्लैमर और फिल्टर से भरी दुनिया में भी असली फिटनेस दिखावे से नहीं, बल्कि कंटिन्यूटी और अनुशासन से बनती है. खुद को खाने-पीने का शौकीन बताने वाली करीना ने इसके बावजूद सालों से अपने लिए सख्त फिटनेस लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाया है. चलिए आपको उनकी फिटनेस रूटीन के बारे में बताते हैं. 

करीना की फिटनेस

सेलेब्रिटी फिटनेस कोच महेश घाणेकर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें 45 वर्षीय करीना कपूर खान की फिटनेस रूटीन की झलक दिखाई गई है. वीडियो के साथ कोच ने लिखा, "सस्टेनेबल फिटनेस सिर्फ वजन घटाने से नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस से बनती है। जब आप परफॉर्मेंस और हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं, तो नतीजे अपने-आप दिखने लगते हैं." उन्होंने यह भी कहा कि करीना वही उदाहरण पेश करती हैं, जो लंबे समय तक फिट रहने के लिए जरूरी है.

वीडियो में करीना को ऐसे एक्सरसाइज़ करते देखा जा सकता है, जो फंक्शनल मूवमेंट्स, कोर ट्रेनिंग और निरंतर एक्सरसाइज पर केंद्रित हैं, न कि तुरंत नतीजों पर. ये एक्सरसाइज पूरे शरीर की ताकत बढ़ाने में मददगार हैं.

कौन सी एक्सरसाइज करती हैं करीना?

वीडियो में सबसे पहले करीना एरोबिक स्टेपर का इस्तेमाल करते हुए स्टेप एक्सरसाइज करती नजर आती हैं. इस दौरान वह बारी-बारी से जमीन और स्टेपर पर कदम रखती हैं. यह सेट पहले एक पैर से और फिर दूसरे पैर से किया जाता है, जिससे पैरों की ताकत और संतुलन बेहतर होता है. इसके बाद वह बारबेल होल्ड एक्सरसाइज करती हैं. इस एक्सरसाइज में करीना झुकी हुई अवस्था में बारबेल को मजबूती से पकड़ती हैं और 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करती हैं. फिर कुछ सेकंड ढीला छोड़कर दोबारा कसकर पकड़ती हैं. इससे ग्रिप स्ट्रेंथ, ट्रैप्स, कोर और अपर बैक की स्थिरता बढ़ती है.

अगली एक्सरसाइज़ है मेडिसिन बॉल के साथ हैंड-टू-फुट पास. इसमें वह गेंद को पैरों के नीचे से पास करती हैं और बारी-बारी से पैरों को ऊपर उठाती हैं. यह कोर को मजबूत करने, लचीलापन बढ़ाने और बॉडी कोऑर्डिनेशन सुधारने में मदद करता है. इसके बाद करीना स्टैंडिंग डंबल क्रॉसओवर टो टच करती हैं. इस एक्सरसाइज में वह दोनों हाथों में डंबल पकड़कर शरीर को मोड़ते हुए एक हाथ से विपरीत पैर के पंजे को छूती हैं, फिर दूसरी ओर यही दोहराती हैं. इससे फ्लेक्सिबिलिटी और कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahesh Fitness Club 🇮🇳 (@maheshfitnessclub)

फिटनेस रूटीन का अहम हिस्सा 

आखिर में करीना डेडलिफ्ट करती नजर आती हैं, जो उनकी फिटनेस रूटीन का अहम हिस्सा है. इस एक्सरसाइज़ में वह भारी वज़न वाली बारबेल को जमीन से उठाकर हिप लेवल तक लाती हैं और फिर नीचे रखती हैं. यह फुल-बॉडी मूवमेंट है, जो हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, कोर और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और पूरे ताकत व स्टैमिना बढ़ाने में मदद करता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 28 Jan 2026 02:44 PM (IST)
