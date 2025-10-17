हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थएक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?

एक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?

दांतो की स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है इनेमल केयर करना. ऐसे में ज्यादातर लोग इस चीज को अनदेखा कर देते हैं, जिसके बाद दांतों में कैविटी और पीलापन जैसी समस्या देखने को मिलती है.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 17 Oct 2025 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

Enamel Care: क्या आप जानते हैं कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाने में एक बढ़ा रोल आपकी मुस्कुराहट का भी होता है. ऐसे में इस प्यारी स्माइल को बनाे रखने के लिए जरूरी है स्वस्थ दांतों का होना और इन दांतों की की रक्षा करती है इनेमल. आपने भी इनेमल के बारे में जरूर सुना होगा.

दरअसल, इनेमल हमारे दांतों के ऊपर मौजूद सफेद रंग की एक परत होती है, जो दांतों की रक्षा करती है. साथ ही इनेमल हमारे शरीर के सबसे मजबूत हिस्सा भी होती है. लेकिन ज्यादातर लोग इनेमल की केयर को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका हरजाना उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है. इनेमल खराब हेने के बाद दांतों में सड़न और पीलापन आ जाता है. ऐसे में ओरल केयर के लिए इनेमल कका ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

क्या होती है इनेमल?   

हमारे दांतो के ऊपर मौजूद लेयर को इनेमल कहा जाता है. दरअसल, हमारे दांतो की कठोरता और सफेदी इसी इनेमल से कायम रहती है. 95% हाइड्रॉक्सीएपेटाइड मिनरल्स से बनने के कारण ये इनेमल शरीर में सबसे मजबूत होती है. साथ ही इसकी एक लिमिटेशन ये होती है कि इनेमल में कोई लिविंग सेल्स मौजूद नहीं होते, जिस कारण ये वापस से रिपेयर नहीं हो सकती. ऐसे में इसका ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके दांतों को कैविटी और पीलेपन से बचाने का एक अकेला जरिया यही है.

कैसे होता है इनेमल डैमेज? 

इनेमल कभी रातोंरात डैमेज नहीं होती है बल्कि ये कई दिनों की प्रोसेस के दौरान खराब होती है. ऐसे में इसके डैमेज होने के कई कारण हो सकते हैं. जैसे-

1. जोर से ब्रश करना: कई लोगों को लगता है कि बहुत जोर से ब्रश करने से दांत चमकते और अच्छे से साफ होते हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. इससे केवल दांतो पर चढ़ी इनेमल की लेयर कोरोड हो जाती है और मसुड़ों को नुकसान भी होता है.     

2. खराब ओरल हेल्थ: ओरल हेल्थ का ख्याल न रखने पर भी इनेमल की लेयर खराब हो जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि उसपर प्लाक जम जाता है और बैक्टीकिया अटैक करने लगते हैं, जिससे दांत जल्दी सड़ जाता है.

3. मुंह का कम पीएच: हमारे मुंह का पीएच काफी कम होने पर भी इनेमल को नुकसान होता है. कम पीएच के कारण मुंह एसेडिक हो जाता है और इनेमल को कमजोर करता है. 

कैसे करें इसकी केयर?

इनेमल की केयर करने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं. जैसे- सही तरह का खाना खाने से लेकर सही समय पर भोजन करना शामिल है. साथ ही, हाइड्रेट रहना भी जरूरी है, क्योंकि इससे मुंह में ज्यादा लार बनती है और एसिड का असर कम होता है. इसके अलावा दांतों को रेगुलरली ब्रश करके और उनकी जांच कराके भी इनेमल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है.

Published at : 17 Oct 2025 07:08 AM (IST)
Embed widget