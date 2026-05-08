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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थEating Same Food Every Day: क्या आप भी रोज खाते हैं एक ही तरह का खाना? छिन सकती है आपके पेट की ताकत!

Eating Same Food Every Day: क्या आप भी रोज खाते हैं एक ही तरह का खाना? छिन सकती है आपके पेट की ताकत!

Healthy Gut Bacteria: बार-बार एक जैसा भोजन खाने से शरीर के भीतर मौजूद सूक्ष्म जीवों की ताकत धीरे-धीरे कमजोर हो सकती है. इसका असर शुरुआत में मामूली दिखता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 08 May 2026 10:35 AM (IST)
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What Happens If You Eat The Same Food Every Day: हर दिन एक ही तरह का खाना खाना कई लोगों को आसान और सुरक्षित लगता है. एक जैसा नाश्ता, वही दोपहर का भोजन और रात में भी वही थाली. इससे समय बचता है, खाने को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और लोग मानते हैं कि इससे शरीर भी संतुलित रहता है. लेकिन शरीर का डाइजेशन सिस्टम सिर्फ नियम से नहीं, बल्कि भोजन में बदलाव और विविधता से भी स्वस्थ रहता है. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट चारु दुआ के अनुसार हमारे पेट के भीतर करोड़ों सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं, जो पाचन और शरीर की सेहत में बड़ी भूमिका निभाते हैं. इन सभी को अलग-अलग तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है. जब लंबे समय तक एक ही प्रकार का भोजन खाया जाता है, तो शरीर को कई जरूरी रेशे और प्राकृतिक तत्व नहीं मिल पाते. इसका असर धीरे-धीरे पेट के भीतर मौजूद अच्छे जीवों पर पड़ने लगता है.

 रिसर्च में यह पाया गया कि जो लोग सप्ताहभर में अलग-अलग तरह की वनस्पति आधारित चीजें खाते हैं, उनके पेट के जीव ज्यादा मजबूत और संतुलित रहते हैं. वहीं सीमित भोजन खाने वालों में यह विविधता कम देखी गई. यही विविधता अच्छे पाचन और मजबूत शरीर की पहचान मानी जाती है. 

 इसे भी पढ़ें- क्या कमजोरी दूर करने के लिए कलेजी खाना है सही? खाने से पहले जान लें ये सच

क्या होती है इससे दिक्कत?

 चारु दुआ बताती हैं कि बार-बार एक जैसा भोजन खाने से शरीर के भीतर मौजूद सूक्ष्म जीवों की ताकत धीरे-धीरे कमजोर हो सकती है. इसका असर शुरुआत में मामूली दिखता है, लेकिन समय के साथ पेट फूलना, कब्ज, भारीपन और कुछ चीजों का ठीक से न पचना जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं.  कई लोग यह सोचते हैं कि अगर उनकी थाली में दाल, चावल और सब्जी है तो शरीर को सबकुछ मिल रहा है. लेकिन सच यह है कि अलग-अलग अनाज, फल और सब्जियों में मौजूद रेशे भी अलग होते हैं. यही बदलाव पेट के भीतर मौजूद जीवों को संतुलित रखते हैं.

क्या हैं इसके फायदे?

हालांकि रोजमर्रा के भोजन में कुछ स्थिरता के भी फायदे हैं. इससे वजन कंट्रोल रखना आसान होता है, खाने की आदतें नियमित रहती हैं और शरीर को एक तय समय पर भोजन मिलने लगता है. लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब महीनों और सालों तक भोजन में कोई बदलाव नहीं किया जाता. एक्सपर्ट का कहना है कि अचानक पूरी खाने की आदत बदलने की जरूरत नहीं है. छोटे-छोटे बदलाव ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. जैसे कभी चावल की जगह मोटा अनाज लेना, मौसम के अनुसार सब्जियां बदलना, अलग-अलग दालों को शामिल करना और दही या छाछ जैसी चीजों को भोजन में जोड़ना.

इसे भी पढ़ें- Vitamin D Deficiency: क्या बिना बात रहता है बदन दर्द और खराब मूड, कहीं इस विटामिन की कमी से तो नहीं हो रहा ऐसा?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 08 May 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Gut Health Gut Bacteria Digestive Health
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