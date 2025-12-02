हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थसर्दियों में फटाफट कम हो जाएगा वजन, ये देसी नुस्खे आजमाएं तो तुरंत मिलेगा फायदा

सर्दियों में फटाफट कम हो जाएगा वजन, ये देसी नुस्खे आजमाएं तो तुरंत मिलेगा फायदा

लोग सर्दियों में वजन बढ़ने की वजह से परेशान रहते हैं और बाद में इसे कम करना मुश्किल लगने लगता है. अच्छी बात यह है कि सर्दियों में जिस तरह वजन बढ़ना आसान है, उसी तरह वजन कम करना भी आसान है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 02 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

सर्दियां आते ही हमारी लाइफस्टाइल काफी बदल जाती है. मौसम ठंडा होता है, शरीर सुस्त पड़ जाता है और ज्यादातर समय रजाई-कंबल में बिताने का मन करता है.ऐसे में लोग गर्म-गर्म और टेस्टी चीजें जैसे परांठे, हलवा, पकौड़े, समोसे, चाय-कुकीज और तली-भुनी चीजें ज्यादा खाने लगते हैं. कम एक्टिविटी और ज्यादा कैलोरी वाला खाना मिलकर वजन को तेजी से बढ़ा देता है.

बहुत से लोग इस मौसम में वजन बढ़ने की वजह से परेशान रहते हैं और बाद में इसे कम करना मुश्किल लगने लगता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि सर्दियों में जिस तरह वजन बढ़ना आसान है, उसी तरह वजन कम करना भी आसान हो जाता है. ऐसे में सही खान-पान, थोड़ी सी सावधानी और कुछ देसी घरेलू नुस्खों की जरूरत है. अगर आप ठंड के मौसम में अपनी डाइट में कुछ खास चीजें शामिल कर लें, तो पेट की चर्बी और बढ़ते वजन को आसानी से काबू में किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि कौन से देसी नुस्खे आजमाएं, जिससे सर्दियों में फटाफट वजन कम हो जाएगा और तुरंत फायदा मिलेगा. 

सर्दियों में वजन क्यों बढ़ता है?

ठंड के कारण शरीर आलसी हो जाता है और लोग कम चल-फिरते हैं. ज्यादातर समय रजाई में बिताने से कैलोरी बर्न बहुत कम होती है. रात में भारी खाना, तला-भुना और अधिक तेल-घी का सेवन वजन बढ़ाता है. सर्दियों में चाय-कुकीज और मीठा ज्यादा खाया जाता है, जिससे फैट जमने लगता है. लेकिन ठंड में शरीर खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करता है. इसका मतलब आपकी बॉडी नैचुरली कैलोरी ज्यादा बर्न करती है.अगर इस समय सही खान-पान और घरेलू नुस्खे अपनाए जाएं, तो वजन बहुत जल्दी घटने लगता है. 

वजन कम करने के आसान और देसी नुस्खे

1. सुबह धूप जरूर लें: सुबह 10 से 15 मिनट धूप लेने से विटामिन D मिलता है, जिससे मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है. शरीर की एनर्जी बढ़ती है और वजन घटाने में मदद मिलती है. 

2. खाली पेट गुनगुना पानी पिएं: गर्म पानी शरीर में जमा टॉक्सिन निकालता है और पाचन को सही रखता है. रोज सुबह 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी वजन घटाने में मददगार होता है. 

3. डाइट में फल, सब्जियां और दालें शामिल करें: फाइबर से भरपूर चीजें खाने से पेट देर तक भरा रहता है और ओवरईटिंग नहीं होती है. गेहूं, दाल, सलाद, सूप सर्दियों में वजन घटाने के लिए बहुत असरदार हैं. 

4. ग्रीन टी: तेजी से वजन घटाने वाले के लिए दिन में 2 से 3  बार ग्रीन टी पिएं. ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन फैट को जल्दी तोड़ते हैं और मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं. 

5. एलोवेरा जूस: वजन कम करने के लिए सुबह खाली पेट आधा कप एलोवेरा जूस पिएं.  एलोवेरा जूस मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है और पाचन प्रक्रिया को सुधारता है. इससे फैट तेजी से बर्न होता है. 

6. शहद और नींबू:  तेजी से वजन घटाने वाले के लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू और 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिएं. नींबू का विटामिन C फैट ऑक्सीडेशन तेज करता है और शहद शरीर की चर्बी कम करने में मदद करता है. 

7. काली मिर्च: काली मिर्च में पाइपरिन नाम का तत्व होता है, जो फैट को कम करने में मदद करता है. वजन घटाने वाले के लिए अपने खाने में रोज एक चुटकी काली मिर्च डालें. 

8. सेब का सिरका:  वजन कम करने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर सुबह पिएं. इसमें मौजूद एसिटिक एसिड सूजन कम करता है और फैट बर्निंग बढ़ाता है. 

यह भी पढ़ें: Patient Rights in Hospital: अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज के ये होते हैं अधिकार, जान लें अपने काम की बात

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 02 Dec 2025 03:30 PM (IST)
Tags :
Fat Weight LIfestyle Lose Weight In Winter Lose Weight Quickly
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
बिहार
Watch: 'लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड…', महुआबाग वाले बंगले पर BJP का बड़ा हमला
'लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड…', महुआबाग वाले बंगले पर BJP का बड़ा हमला
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
टेलीविजन
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर, बिग बॉस विनर बनने को लेकर कहा ये
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर
Advertisement

वीडियोज

Rajya Sabha Session: संसद में गतिरोध रहेगा जारी! विपक्ष ने उठाई मांग | SIR Controversy
Single Papa दिलाएगा Heyy Babyy की याद, Netflix की सीरीज देख क्या सब पर चढ़ेगा Baby Fever?
Pakistan Protest: अदियाला जेल थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे Imran Khan? | Shehbaz Sharif
Rajya Sabha Session: भरी संसद में स्पीकर से ऐसा क्या बोल गए Mallikarjun की सब दंग हो गए | SIR
Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
बिहार
Watch: 'लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड…', महुआबाग वाले बंगले पर BJP का बड़ा हमला
'लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड…', महुआबाग वाले बंगले पर BJP का बड़ा हमला
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
टेलीविजन
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर, बिग बॉस विनर बनने को लेकर कहा ये
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर
क्रिकेट
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
यूटिलिटी
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
ट्रेंडिंग
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget