Skin Cancer: स्किन कैंसर दुनियाभर में तेजी से बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है. भारत में भी स्किन कैंसर के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, यह उन कैंसरों में शामिल है, जिनके शुरुआती लक्षण स्किन पर साफ दिखाई देने लगते हैं. इसलिए समय रहते इसकी पहचान कर ली जाए तो स्किन कैंसर का इलाज आसान और काफी हद तक सफल हो सकता है.

हालांकि, स्किन कैंसर को लेकर समस्या तब बढ़ जाती है, जब लोग स्किन पर होने वाले शुरुआती बदलाव को नजरअंदाज कर देते हैं और इसे नॉर्मल स्किन से जुड़ी समस्या समझ लेते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि स्किन कैंसर में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

क्या होते हैं स्किन कैंसर के शुरुआती लक्षण?

ज्यादातर लोगों को अपने शरीर पर तिल, झाइयों और स्किन पर मौजूद धब्बों के बारे में जानकारी होती है. स्किन कैंसर के शुरुआती लक्षण इन्हीं में बदलाव के रूप में सबसे पहले दिखाई देते हैं. अगर आपकी स्किन पर कोई नया धब्बा बन जाए या पुराना तिल अचानक रंग या बनावट बदलने लगे तो यह स्किन कैंसर का सबसे पहला लक्षण माना जाता है.

ABCDE नियम से भी कर सकते हैं स्किन कैंसर की पहचान

A - Asymmetry- स्किन कैंसर की पहचान करने के लिए एक्सपर्ट ABCDE नियम फॉलो करने की सलाह देते हैं. इसमें A का मतलब तिल का एक ऐसा हिस्सा होता है जो दूसरे हिस्से से मेल न खाए.

स्किन कैंसर की पहचान करने के लिए एक्सपर्ट ABCDE नियम फॉलो करने की सलाह देते हैं. इसमें A का मतलब तिल का एक ऐसा हिस्सा होता है जो दूसरे हिस्से से मेल न खाए. B - Border- बी का मतलब तिल का वह हिस्सा होता है जो तिल के किनारे अनियमित, धुंधला या कटा-फटा दिखाई दें.

बी का मतलब तिल का वह हिस्सा होता है जो तिल के किनारे अनियमित, धुंधला या कटा-फटा दिखाई दें. C - Color- सी का मतलब तिल में एक से ज्यादा रंग जैसे भूरा, काला या सफेद नजर आए तो वह भी स्किन कैंसर का लक्षण हो सकता है.

सी का मतलब तिल में एक से ज्यादा रंग जैसे भूरा, काला या सफेद नजर आए तो वह भी स्किन कैंसर का लक्षण हो सकता है. D - Diameter- डी का मतलब तिल का आकार बढ़ रहा हो, खासकर यह 6 मीमी से ज्यादा हो जाए तो इसे भी नजरअंदाज न करें.

डी का मतलब तिल का आकार बढ़ रहा हो, खासकर यह 6 मीमी से ज्यादा हो जाए तो इसे भी नजरअंदाज न करें. E - Evolving- ई का मतलब समय के साथ तिल बदल रहा हो. इसमें तिल में खुजली, दर्द, खून या नया तिल बना शामिल होता है.

स्किन कैंसर के अन्य शुरुआती लक्षण

अगर आपकी स्किन पर कोई नया उभार या घाव होता है जो हफ्तों में भी नहीं भर रहा हो तो वह भी स्किन कैंसर का लक्षण हो सकता है.

वहीं तिल या पेच में लगातार खुजली, दर्द या जलन होना भी स्किन कैंसर का शुरुआती लक्षण होता है.

किसी घांव पर बार-बार पपड़ी बनना या खून निकलना भी इसका आम लक्षण है.

वहीं स्किन पर धब्बे का आकार लगातार बढ़ना या आसपास की स्किन में फैलना भी स्किन कैंसर का लक्षण होता है.

स्किन पर मोम जैसा या चमकदार उभार होना भी स्किन कैंसर का आम लक्षण है.

स्किन लाल, खुरदरी या स्किन पर स्केली धब्बा बना जाना भी स्किन कैंसर का लक्षण होता है.

किसे होता है स्किन कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा?

एक्सपर्ट्स के अनुसार उन लोगों को स्किन कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा होता है, जिनकी स्किन बहुत गोरी होती है, जो लंबे समय तक धूप में रहते हैं या जिनके परिवार में पहले यह बीमारी रही हो. वहीं बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज और जिनके शरीर में बहुत सारे तिल हो उनमें भी स्किन कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है. ऐसे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपकी स्किन पर अगर कोई भी असामान्य बदलाव दिखाई दें, घांव समय पर न भरें या किसी तिल में अचानक बदलाव हो तो इस हलके में न लें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

