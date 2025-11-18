हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSkin Cancer: स्किन कैंसर में दिखते हैं ये लक्षण, देखते ही भागें डॉक्टर के पास

Skin Cancer: स्किन कैंसर में दिखते हैं ये लक्षण, देखते ही भागें डॉक्टर के पास

Skin Cancer: ज्यादातर लोगों को अपने  शरीर पर तिल, झाइयों और स्किन पर मौजूद धब्बों के बारे में जानकारी होती है. स्किन कैंसर के शुरुआती लक्षण इन्हीं में बदलाव के रूप में सबसे पहले दिखाई देते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 18 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

Skin Cancer: स्किन कैंसर दुनियाभर में तेजी से बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है. भारत में भी स्किन कैंसर के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, यह उन कैंसरों में शामिल है, जिनके शुरुआती लक्षण स्किन पर साफ दिखाई देने लगते हैं. इसलिए समय रहते इसकी पहचान कर ली जाए तो स्किन कैंसर का इलाज आसान और काफी हद तक सफल हो सकता है.

हालांकि, स्किन कैंसर को लेकर समस्या तब बढ़ जाती है, जब लोग स्किन पर होने वाले शुरुआती बदलाव को नजरअंदाज कर देते हैं और इसे नॉर्मल स्किन से जुड़ी समस्या समझ लेते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि स्किन कैंसर में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

क्या होते हैं स्किन कैंसर के शुरुआती लक्षण?

ज्यादातर लोगों को अपने  शरीर पर तिल, झाइयों और स्किन पर मौजूद धब्बों के बारे में जानकारी होती है. स्किन कैंसर के शुरुआती लक्षण इन्हीं में बदलाव के रूप में सबसे पहले दिखाई देते हैं. अगर आपकी स्किन पर कोई नया धब्बा बन जाए या पुराना तिल अचानक रंग या बनावट बदलने लगे तो यह स्किन कैंसर का सबसे पहला लक्षण माना जाता है.

ABCDE नियम से भी कर सकते हैं स्किन कैंसर की पहचान

  • A - Asymmetry- स्किन कैंसर की पहचान करने के लिए एक्सपर्ट ABCDE नियम फॉलो करने की सलाह देते हैं. इसमें A का मतलब तिल का एक ऐसा हिस्सा होता है जो दूसरे हिस्से से मेल न खाए.
  • B - Border- बी का मतलब तिल का वह हिस्सा होता है जो तिल के किनारे अनियमित, धुंधला या कटा-फटा दिखाई दें.
  • C - Color- सी का मतलब तिल में एक से ज्यादा रंग जैसे भूरा, काला या सफेद नजर आए तो वह भी स्किन कैंसर का लक्षण हो सकता है.
  • D - Diameter- डी का मतलब तिल का आकार बढ़ रहा हो, खासकर यह 6 मीमी से ज्यादा हो जाए तो इसे भी नजरअंदाज न करें.
  • E - Evolving- ई का मतलब समय के साथ तिल बदल रहा हो. इसमें तिल में खुजली, दर्द, खून या नया तिल बना शामिल होता है.

स्किन कैंसर के अन्य शुरुआती लक्षण

  • अगर आपकी स्किन पर कोई नया उभार या घाव होता है जो हफ्तों में भी नहीं भर रहा हो तो वह भी स्किन कैंसर का लक्षण हो सकता है.
  • वहीं तिल या पेच में लगातार खुजली, दर्द या जलन होना भी स्किन कैंसर का शुरुआती लक्षण होता है.
  • किसी घांव पर बार-बार पपड़ी बनना या खून निकलना भी इसका आम लक्षण है.
  • वहीं स्किन पर धब्बे का आकार लगातार बढ़ना या आसपास की स्किन में फैलना भी स्किन कैंसर का लक्षण होता है.
  • स्किन पर मोम जैसा या चमकदार उभार होना भी स्किन कैंसर का आम लक्षण है.
  • स्किन लाल, खुरदरी या स्किन पर स्केली धब्बा बना जाना भी स्किन कैंसर का लक्षण होता है.

किसे होता है स्किन कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा?

एक्सपर्ट्स के अनुसार उन लोगों को स्किन कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा होता है, जिनकी स्किन बहुत गोरी होती है, जो लंबे समय तक धूप में रहते हैं या जिनके परिवार में पहले यह बीमारी रही हो. वहीं बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज और जिनके शरीर में बहुत सारे तिल हो उनमें भी स्किन कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है. ऐसे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपकी स्किन पर अगर कोई भी असामान्य बदलाव दिखाई दें, घांव समय पर न भरें या किसी तिल में अचानक बदलाव हो तो इस हलके में न लें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

ये भी पढ़ें-Liver Health Tips: आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 18 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Early Signs Skin Cancer Symptoms Mole Changes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बिहार
Exclusive: CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बिहार
Exclusive: CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Liver Health Tips: आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
आज लाइफस्टाइल में कर लें ये बदलाव, घट जाएगा कल लिवर कैंसर होने का खतरा
नौकरी
इस स्टेट में निकली टीचरों के 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
इस स्टेट में निकली टीचरों के 2 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
Embed widget