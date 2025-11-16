हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMouth Ulcers: मुंह में बार-बार हो रहे हैं छाले तो हल्के में लेने की न करें गलती, हो सकती है ये बड़ी बीमारी

Mouth Ulcers: मुंह में बार-बार हो रहे हैं छाले तो हल्के में लेने की न करें गलती, हो सकती है ये बड़ी बीमारी

Mouth Ulcer Causes: मुंह के छाले अक्सर लोगों को परेशान करके रखता है. कई बार यह जल्दी ठीक हो जाता है, कई बार लोगों को यह दिक्कत लंबे समय तक बनी रहती है. चलिए आपको बताते हैं कि यह क्यों होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Nov 2025 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

Symptoms of Mouth Ulcers: मुंह में छाला तब बनता है जब अंदर की नाजुक परत यानम्यूकस मेम्ब्रेन किसी वजह से घिस जाती है या कट जाती है. इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे आम वजह है चोट जैसे अचानक गाल के अंदर वाली सतह को काट लेना. इसके अलावा दवाइयों के असर, कुछ तरह के चकत्ते, वायरल बैक्टीरियल, फंगल इंफेक्शन, केमिकल्स और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी छालों की वजह बन सकते हैं. अगर कोई छाला लंबे समय तक ठीक न हो, तो यह मुंह के कैंसर का संकेत भी हो सकता है. क्योंकि अधिकतर मामलों में छाले हानिरहित होते हैं और बिना किसी इलाज के 10 से 14 दिन में खुद ठीक हो जाते हैं.

बार-बार होने वाले छाले

Betterhealth के अनुसार, कुछ लोग बार-बार छालों की समस्या से जूझते हैं. इन्हें एप्थस अल्सर कहा जाता है और यह लगभग 20 प्रतिशत लोगों में देखे जाते हैं. ज्यादातर व्यक्तियों में इसका कोई साफ कारण नहीं मिलता, लेकिन कुछ मामलों में विटामिन B, फोलेट या आयरन की कमी से भी यह समस्या हो सकती है. ये छाले होंठों के अंदर, गाल की स्किन, जीभ के किनारे, मुंह के नीचे वाले हिस्से, ऊपर के पीछे वाले हिस्से और टॉन्सिल के पास की नरम परत पर बनते हैं. ये आमतौर पर 5 मिमी से बड़े नहीं होते. कई बार एक से ज्यादा छाले एक साथ भी बन जाते हैं या आपस में मिल जाते हैं. ये 10 से 14 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बार-बार दोहराने की आदत रहती है.

जो छाले ठीक नहीं होते

अगर कोई छाला दो हफ्ते से अधिक समय तक ठीक न हो या बार-बार बनने लगे, तो दंत चिकित्सक या डॉक्टर को दिखाना जरूरी है. खासकर अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं या शराब पीते हैं, तो ऐसे न भरने वाले छालों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें, क्योंकि दोनों चीजें मुंह के कैंसर का जोखिम बढ़ाती हैं.

छालों के लक्षण

कारण के हिसाब से लक्षण बदल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये देखने को मिलते हैं

  • मुंह की त्वचा पर एक या अधिक दर्दनाक घाव
  • घावों के आसपास लालपन और सूजन
  • खाना चबाने या ब्रश करते समय दर्द
  • नमकीन, तीखा या खट्टा खाना खाने पर जलन
  • दांतों की गलत शेप, ब्रेसेस या डेंचर से रगड़कर छाला बढ़ना
  • कुछ रेयर मामलों में छाला बिल्कुल नहीं दर्द करता, ऐसा अक्सर तब होता है जब वजह गंभीर हो, जैसे मुंह का कैंसर.

छाले क्यों बनते हैं? कारण क्या हैं?

मुंह के छाले इन वजहों से हो सकते हैं, जैसे कि- 

  • गलती से गाल काट लेना
  • ब्रश करते समय चोट लगना
  • गलत आकार के दांतों से लगातार रगड़
  • डेंचर या ब्रेसेस का घिसाव
  • गरम खाना खाते समय जलना
  • तेज केमिकल वाले माउथवॉश का असर
  • एप्थस अल्सर
  • वायरल इंफेक्शन, जैसे कोल्ड सोर वायरस
  • कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट

 इसे भी पढ़ें: Cough Syrup: बच्चों को कफ सिरप कब देना फायदेमंद और कब खतरनाक? जान लें हर बात

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 16 Nov 2025 04:33 PM (IST)
Tags :
Mouth Ulcers Mouth Ulcer Causes Symptoms Of Mouth Ulcers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
बिहार
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
Advertisement

वीडियोज

Lalu Family Rift: रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार महिला आयोग का बयान
दक्षिण फिल्में, कोरागज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
'वो मेरा भी परिवार, मैंने हमेशा...', लालू फैमिली में मचे घमासान पर चिराग पासवान का आया रिएक्शन
बिहार
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बिहार में NDA की नई सरकार के गठन की कवायद शुरू, BJP-JDU के बीच बातचीत, हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय
बॉलीवुड
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
15 साल बाद कमबैक करेंगे आमिर खान के भांजे, इमरान खान बोले- पर्सनल क्रिएशन है
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
कोलकाता में टीम इंडिया की हार के 3 सबसे बड़े कारण, 1000 विकेट लेने वाला गेंदबाज अकेले पड़ा भारी
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?
ब्यूटी
Men skincare: ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ये 7 फेस मास्क लगा लिए तो चेहरा हमेशा दिखेगा खिला-खिला, मर्दों के लिए बेस्ट
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget