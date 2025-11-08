Common Symptoms of PCOS: पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में ज्यादातर महिलाएं सुनती तो हैं, लेकिन अक्सर इसे अपने साथ पहचान नहीं पातीं. इसकी सबसे मुश्किल बात यह है कि यह बीमारी एकदम से नहीं आती, बल्कि धीरे-धीरे छोटे-छोटे संकेतों के रूप में शुरू होती है. कभी पीरियड्स मिस होना, कभी बार-बार मुंहासे निकलना, या शरीर में अजीब बदलाव दिखना. हममें से कई लोग इन बातों को तनाव, खान-पान या हॉर्मोनल दिक्कत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि यह किस कारण से होता है.

कैसे पहचान सकते हैं?

अगर पीसीओएस को समय रहते पहचान लिया जाए, तो इसके असर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. इससे न सिर्फ आगे चलकर फर्टिलिटी सुरक्षित रहती है, बल्कि डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है. तो चलिए आपको बताते हैं, वो शुरुआती संकेत जो आपका शरीर देकर चेतावनी दे रहा हो सकता है.

पीरियड्स का अनियमित होना

हर महिला का पीरियड 28 दिनों का नहीं होता, कभी-कभी तनाव, यात्रा या नींद की गड़बड़ी से इसमें फर्क पड़ता है. लेकिन पीसीओएस में ये फर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. पीरियड्स 35 दिन से भी ज्यादा देर से आते हैं या कई बार महीनों तक गायब रहते हैं. कई महिलाओं को इसका उल्टा अनुभव होता है. जब पीरियड आता है तो बहुत भारी ब्लीडिंग और थकावट होती है. ये सब इसलिए होता है क्योंकि पीसीओएस में ओव्यूलेशन नियमित नहीं होता, जिससे हॉर्मोन असंतुलन हो जाता है और शरीर की लय बिगड़ जाती है. अगर आप बार-बार सोचती हैं कि इस बार पीरियड आएगा भी या नहीं, तो यह संकेत ध्यान देने लायक है.

वजन कम न होना या तेजी से बढ़ना

क्या आपने महसूस किया है कि चाहे जितनी मेहनत कर लें, वजन नीचे आने का नाम नहीं लेता? पीसीओएस वाली महिलाओं के साथ ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि उनका शरीर इंसुलिन रेसिस्टेंट बन जाता है. यानी शुगर को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता. इससे वजन बढ़ना आसान हो जाता है, खासकर पेट के आसपास, और घटाना मुश्किल. यह आलस या इच्छाशक्ति की बात नहीं है. यह शरीर के अंदर चल रहे हॉर्मोनल बदलाव का नतीजा है.

अनचाही जगहों पर बाल उगना

ठुड्डी पर बाल, ऊपरी होंठों पर झाईं जैसी रेखाएं, पेट या छाती पर बाल उग आना, ये सब पीसीओएस के आम संकेत हैं. डॉक्टर इसे हिर्सुटिज्म कहते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाएं इसे अनफेयर कहती हैं. दरअसल, पीसीओएस में शरीर में एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बाल उन जगहों पर उगने लगते हैं जहां आमतौर पर नहीं होते. बार-बार वैक्सिंग या थ्रेडिंग करने से थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन अगर बाल बार-बार, मोटे और कड़े होकर लौटते हैं, तो यह हॉर्मोनल बदलाव का साफ संकेत है.

सिर के बाल पतले होना

यह पीसीओएस की सबसे उलझी हुई बातों में से एक है, जहां एक तरफ शरीर पर अनचाहे बाल उग आते हैं, वहीं सिर के बाल झड़ने लगते हैं. कई महिलाएं नोटिस करती हैं कि उनकी पोनीटेल पतली हो रही है, या बालों का घनापन कम होता जा रहा है. ये बदलाव धीरे-धीरे आते हैं, अचानक नहीं. अगर बाल ज्यादा झड़ने लगे हों या पार्टिंग लाइन चौड़ी लगने लगी हो, तो इसे हल्के में न लें.

त्वचा पर काले पैच या निशान

पीसीओएस का हर संकेत पीरियड या वजन से जुड़ा नहीं होता. कई बार यह त्वचा पर भी दिखाई देता है. गर्दन के पीछे, बगल या जांघों के पास काले, मुलायम या गाढ़े पैच बन जाते हैं. इसे Acanthosis Nigricans कहा जाता है और यह इंसुलिन रेसिस्टेंस का संकेत होता है. ये पैच खुद नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन ये बताते हैं कि शरीर को ब्लड शुगर संभालने में दिक्कत हो रही है और यह पीसीओएस का अहम हिस्सा है.

गर्भधारण में कठिनाई

कई बार महिलाओं को पीसीओएस का पता तब चलता है जब वे गर्भधारण की कोशिश करती हैं. क्योंकि ओव्यूलेशन नियमित नहीं होता, इसलिए गर्भ ठहरने में दिक्कत आती है. इसका मतलब यह नहीं कि प्रेग्नेंसी असंभव है. बस थोड़ा समय और डॉक्टर की मदद की जरूरत होती है. अक्सर जब जांच कराई जाती है, तो महिलाओं को एहसास होता है कि छोटे-छोटे संकेत तो पहले से थे, बस उन्होंने ध्यान नहीं दिया.

इसे भी पढ़ें- हर 9 में से 1 भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में, ICMR की चौंकाने वाली रिपोर्ट

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator