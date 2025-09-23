Dipika Kakar health update: टीवी की मशहूर अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ को इसी साल मई में स्टेज-2 लिवर कैंसर का पता चला था. इसके बाद से वह लगातार अपने फैंस को व्लॉग्स के जरिए हेल्थ अपडेट देती रही हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि वह अब इलाज के ज्यादातर साइड इफेक्ट्स की आदत डाल चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर उन्हें बाल झड़ने (Hairfall) से लगता है.

बाल झड़ने से परेशान दीपिका

दीपिका ने अपने व्लॉग में कहा कि "आज मैंने पूरा दिन आराम किया क्योंकि मैं बहुत लो फील कर रही थी. साइड इफेक्ट्स तो हैं, लेकिन उनकी आदत पड़ गई है. बस बाल झड़ना बहुत डरावना है. बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं. जब मैं नहाकर आती हूं तो 10 से 15 मिनट चुपचाप बैठी रहती हूं, किसी से बात नहीं करती, क्योंकि बाल इतने ज्यादा झड़ते हैं. ये मेरे लिए बहुत डरावना है."

रिपोर्ट्स आईं नॉर्मल

दीपिका ने अपने फैंस को आगे बताया कि हाल ही में उनके ट्यूमर मार्कर टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) हुए थे, जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं. डॉक्टरों ने फिलहाल FAPI Scan न कराने की सलाह दी है और कहा है कि दो महीने बाद यह जांच होगी.

कैंसर की पहचान कैसे हुई?

दीपिका ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर बताया था कि उन्हें शुरू में पेट दर्द की शिकायत हुई थी. जब वह अस्पताल गईं तो पता चला कि उनके लिवर में टेनिस बॉल के आकार का ट्यूमर है. रिपोर्ट्स से साफ हुआ कि यह स्टेज-2 कैंसर है. दीपिका और उनके पति शोएब इब्राहिम ने फैंस को समझाया कि पेट दर्द जैसी मामूली समस्या भी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है, इसलिए समय रहते डॉक्टर से चेकअप जरूर कराना चाहिए.

लंबा ऑपरेशन और रिकवरी

जून में दीपिका का करीब 14 घंटे लंबा ऑपरेशन हुआ था. शोएब ने बताया था कि फिलहाल दीपिका के शरीर में कैंसर सेल्स नहीं हैं, लेकिन ट्यूमर बहुत आक्रामक था और इसके दोबारा लौटने की संभावना बनी हुई है.

स्टेज-2 लिवर कैंसर के लक्षण

लिवर कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. इनमें शामिल हैं:

लगातार पेट दर्द रहना, खासकर दाहिने ऊपरी हिस्से में.

पेट या आसपास सूजन आना.

भूख कम लगना और जल्दी पेट भर जाना.

बिना वजह वजन घटना.

हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होना.

मिचली या उल्टी की समस्या.

आंखों और त्वचा का पीला होना (पीलिया जैसे लक्षण).

वर्क फ्रंट और निजी जीवन

दीपिका कक्कड़ आखिरी बार Celebrity MasterChef शो में नजर आई थीं. हालांकि, हाथ की चोट की वजह से उन्हें शो बीच में ही छोड़ना पड़ा. बाद में यह शो गौरव खन्ना ने जीता.

