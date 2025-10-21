Delhi Pollution: दिवाली का पर्व जाते ही दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है. मंगलवार की सुबह दिल्ली के अधिकांश इलाकों में 'बहुत खराब' या 'गंभीर' एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) दर्ज की गई. वहीं सोमवार की रात ज्यादातर मॉनिटरिंग सेंटर में प्रदूषण का स्तर 'रेड जोन' में दर्ज किया गया. द्वारका में AQI 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुल 36 में से 36 जगहों पर हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' से 'गंभीर' स्तर पर ही रही. चलिए आपको बताते हैं कि इतनी दूषित हवा में कौन सी बीमारी होने की संभावना है.

सांस और फेफड़ों की बीमारियां

खराब हवा का सबसे पहले असर फेफड़ों पर होता है. लगातार खराब हवा में रहने से आपको खांसी, सीने में जकड़न, सांस फूलना और अस्थमा जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. जिन लोगों को पहले से ब्रॉन्काइटिस या अस्थमा की समस्या है, उनकी हालत और खराब हो सकती है. बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह प्रदूषण सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है.

हार्ट डिजीज का खतरा

कई रिसर्च बताते हैं कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है. इसमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याएं शामिल हैं. प्रदूषण से खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे दिल तक ब्लड फ्लो कम हो जाता है.

कैंसर का खतरा

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, लंबे समय तक जहरीली हवा के संपर्क में रहने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी बढ़ता है. हवा में मौजूद पर्टिकुलेट मैटर (PM 2.5 और PM 10) शरीर में जाकर सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे-धीरे कैंसर का कारण बन सकते हैं.

स्किन और आंखों पर असर

प्रदूषण का सीधा असर आंखों और त्वचा पर भी दिखता है. आंखों में जलन, पानी आना और एलर्जी जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. वहीं त्वचा पर एलर्जी, खुजली और रैशेज आम हो जाते हैं. लगातार जहरीली हवा के संपर्क में रहने से स्किन एजिंग भी तेजी से होती है.

इससे बचाव कैसे करें?

अगर आप दिल्ली में हैं और आपको इस खतरनाक प्रदूषण से खुद को बचाकर रखना है, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा. जैसे कि जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर निकलने से बचें. इसके साथ ही घर से निकलते समय N95 या N99 मास्क जरूर पहनें. जहां तक हो सके घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें. इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें. अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, वरना आपकी सेहत पर इसका गंभीर असर देखने को मिल सकता है.

इसे भी पढ़ें: Side effects of hair color: हर महीने कराते हैं बालों में कलर तो तुरंत कर दें बंद, वरना इतनी तरह के कैंसर बॉडी में बना लेंगे घर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator