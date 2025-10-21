हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAir Pollution: आज कितनी जहरीली है दिल्ली-एनसीआर की हवा, इससे कौन-कौन सी बीमारियां बना लेंगी शिकार?

Air Pollution: आज कितनी जहरीली है दिल्ली-एनसीआर की हवा, इससे कौन-कौन सी बीमारियां बना लेंगी शिकार?

Air Pollution Health risks: दिवाली की रात दिल्ली और एनसीआर रीजन में जमकर आतिबाजी की गई है. चलिए आपको बताते हैं कि उसके बाद हवा में जो जहर घुला है वह आपको लिए कितना खतरनाक है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 21 Oct 2025 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

Delhi Pollution: दिवाली का पर्व जाते ही दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है. मंगलवार की सुबह दिल्ली के अधिकांश इलाकों में 'बहुत खराब' या 'गंभीर' एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) दर्ज की गई. वहीं सोमवार की रात ज्यादातर मॉनिटरिंग सेंटर में प्रदूषण का स्तर 'रेड जोन' में दर्ज किया गया. द्वारका में AQI 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुल 36 में से 36 जगहों पर हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' से 'गंभीर' स्तर पर ही रही. चलिए आपको बताते हैं कि इतनी दूषित हवा में कौन सी बीमारी होने की संभावना है.

सांस और फेफड़ों की बीमारियां

खराब हवा का सबसे पहले असर फेफड़ों पर होता है. लगातार खराब हवा में रहने से आपको खांसी, सीने में जकड़न, सांस फूलना और अस्थमा जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं. जिन लोगों को पहले से ब्रॉन्काइटिस या अस्थमा की समस्या है, उनकी हालत और खराब हो सकती है. बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह प्रदूषण सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है.

हार्ट डिजीज का खतरा

कई रिसर्च बताते हैं कि लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है. इसमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याएं शामिल हैं. प्रदूषण से खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे दिल तक ब्लड फ्लो कम हो जाता है.

कैंसर का खतरा

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, लंबे समय तक जहरीली हवा के संपर्क में रहने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी बढ़ता है. हवा में मौजूद पर्टिकुलेट मैटर (PM 2.5 और PM 10) शरीर में जाकर सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे-धीरे कैंसर का कारण बन सकते हैं.

स्किन और आंखों पर असर

प्रदूषण का सीधा असर आंखों और त्वचा पर भी दिखता है. आंखों में जलन, पानी आना और एलर्जी जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. वहीं त्वचा पर एलर्जी, खुजली और रैशेज आम हो जाते हैं. लगातार जहरीली हवा के संपर्क में रहने से स्किन एजिंग भी तेजी से होती है.

इससे बचाव कैसे करें?

अगर आप दिल्ली में हैं और आपको इस खतरनाक प्रदूषण से खुद को बचाकर रखना है, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा. जैसे कि जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर निकलने से बचें. इसके साथ ही घर से निकलते समय N95 या N99 मास्क जरूर पहनें. जहां तक हो सके घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें. इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें. अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, वरना आपकी सेहत पर इसका गंभीर असर देखने को मिल सकता है.

इसे भी पढ़ें: Side effects of hair color: हर महीने कराते हैं बालों में कलर तो तुरंत कर दें बंद, वरना इतनी तरह के कैंसर बॉडी में बना लेंगे घर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 21 Oct 2025 11:37 AM (IST)
Tags :
DELHI POLLUTION Delhi AQI Today Health Risks Of Air Pollution
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
टेलीविजन
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
टीवी के लक्ष्मण की नई नवेली बहू सारा खान की पहली दिवाली, सिंदूर किया फ्लॉन्ट, पति संग जलाया दीपक
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
विश्व
'अफगानिस्तान के साथ सीजफायर तभी तक...', पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कर दिए नापाक मंसूबे
'अफगानिस्तान के साथ सीजफायर तभी तक...', PAK विदेश मंत्री ने साफ कर दिए नापाक मंसूबे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pictures: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
यूटिलिटी
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
बदलते मौसम में कितने टेंपरेचर पर चलाना चाहिए एसी? जान लें अपने काम की बात
जनरल नॉलेज
धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
धरती से कितनी ऊंचाई पर है वह लाइन, जहां से शुरू होता है अंतरिक्ष?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget