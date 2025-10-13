हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थकोविड-19 से मर्दानगी पर भी असर! कमजोर हुए शुक्राणु और नई पीढ़ी रहेगी बीमार, रिसर्च में खुलासा

कोविड-19 से मर्दानगी पर भी असर! कमजोर हुए शुक्राणु और नई पीढ़ी रहेगी बीमार, रिसर्च में खुलासा

अब एक नई रिसर्च सामने आई है जो बताती है कि यह वायरस न सिर्फ संक्रमित व्यक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि उसके बच्चों यानी अगली पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर भी असर डाल सकता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 13 Oct 2025 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

जब पूरी दुनिया COVID-19 महामारी से जूझ रही थी, तब ज्यादातर ध्यान संक्रमण से बचाव, इलाज और वैक्सीन पर केंद्रित था. लेकिन अब, महामारी के कुछ सालों बाद, वैज्ञानिकों की नजर इसके ऐसे असर पर पड़ी है जो काफी चौंकाने वाले हैं. अब एक नई रिसर्च सामने आई है जो बताती है कि यह वायरस न सिर्फ संक्रमित व्यक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि उसके बच्चों यानी अगली पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर भी असर डाल सकता है और वह भी तब जब संक्रमण प्रेग्नेंसी से पहले हुआ हो.

ऑस्ट्रेलिया के फ्लोरी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस एंड मेंटल हेल्थ में किए गए एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि COVID-19 संक्रमण पुरुषों के शुक्राणुओं में ऐसे बदलाव ला सकता है, जो बच्चे के दिमाग के विकास और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं. ये नतीजे नेचर कम्युनिकेशंस नाम की साइंटिफिक जर्नल में प्रकाशित हुए हैं. तो चलिए जानते यह रिसर्च क्या कहती है, कैसे की गई, इसके पीछे क्या है. 

क्या कहती है रिसर्च?

फ्लोरी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक प्रयोग किया. उन्होंने पहले कुछ नर चूहों को SARS-CoV-2 से संक्रमित किया फिर, इन चूहों को संक्रमण से पूरी तरह ठीक होने दिया गया, और उसके बाद इनका स्वस्थ मादा चूहों से प्रजनन करवाया गया. इन संक्रमित नर चूहों से पैदा हुई संतानें, उन चूहों की संतानों की तुलना में ज्यादा चिंतित व्यवहार दिखा रही थीं, जिनके पिता कभी संक्रमित नहीं हुए थे. खासतौर पर मादा संतानों में तनाव से जुड़े जीनों में गहरा असर देखा गया. वैज्ञानिकों ने पाया कि दिमाग के एक अहम हिस्से हिप्पोकैम्पस में भी जीन की एक्टिविटी में बड़े बदलाव हुए हैं. यह वही हिस्सा है जो हमारे इमोशन्स  और मूड को कंट्रोल करता है. 

यह असर क्यों और कैसे होता है?

शोधकर्ताओं ने पाया कि COVID-19 वायरस से संक्रमण के बाद पुरुषों के शुक्राणुओं में मौजूद RNA, खासकर नॉन-कोडिंग RNA बदल जाते हैं.नॉन-कोडिंग RNA, ऐसे अणु होते हैं जो डीएनए से सीधे प्रोटीन नहीं बनाते, लेकिन जीन को ऑन या ऑफ करने का काम करते हैं. मतलब, ये तय करते हैं कि कौन सा जीन सक्रिय होगा और कौन सा नहीं, ये जीन ही शरीर के ग्रोथ और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं.इसलिए जब शुक्राणु में ऐसे आरएनए बदलते हैं, तो अगली पीढ़ी के दिमाग और व्यवहार पर असर पड़ सकता है. इसे ही वैज्ञानिक भाषा में एपिजेनेटिक बदलाव कहते हैं. 

इंसानों के लिए इसका क्या मतलब है?
अगला कदम यही है कि इंसानों में भी इसी तरह की जांच की जाए जैसे कि कोविड-19 से ठीक हुए पुरुषों के शुक्राणुओं की जांच करना, और यह देखना कि उनके बच्चों में किसी तरह के मानसिक या व्यवहारिक बदलाव हैं या नहीं, अगर इंसानों में भी यही प्रक्रिया चलती है, तो इसके असर लाखों परिवारों पर हो सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग COVID-19 से संक्रमित हो चुके हैं. इस रिसर्च ने COVID-19 को एक नई रोशनी में देखा है, न सिर्फ एक सांस संबंधी बीमारी के रूप में, बल्कि एक ऐसा वायरस जो मानव प्रजनन और अगली पीढ़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है. 
 
यह भी पढ़ें: खाना सही से चबाने की आदत बढ़ा सकती है उम्र, जानें खाना खाने का सही तरीका

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 13 Oct 2025 10:02 AM (IST)
Tags :
Corona Virus Covid-19 Effect Health LIfestyle Corona Virus And Genes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
महाराष्ट्र
Latur Stone Pelting: महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
विश्व
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
Advertisement

वीडियोज

Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
महाराष्ट्र
Latur Stone Pelting: महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
विश्व
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
स्पोर्ट्स
Suryakumar Yadav Mahakal Visit: महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
ट्रैवल
अयोध्या दीपोत्सव 2025 का प्लान, जानें पहली बार यात्रा के लिए बजट, होटल और जरूरी टिप्स
अयोध्या दीपोत्सव 2025 का प्लान, जानें पहली बार यात्रा के लिए बजट, होटल और जरूरी टिप्स
ट्रेंडिंग
न्यूजीलैंड का खास पंछी! छोटे से पंख की कीमत 23 लाख रुपये से ज्यादा- यूजर्स हैरान
न्यूजीलैंड का खास पंछी! छोटे से पंख की कीमत 23 लाख रुपये से ज्यादा- यूजर्स हैरान
जनरल नॉलेज
सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान
सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget