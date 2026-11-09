Does Closing Bathroom Door Spread Germs: बाथरूम का दरवाजा बंद करना हमें हमेशा सही आदत लगता है. इससे बदबू बाहर नहीं आती, प्राइवेसी बनी रहती है और पहली नजर में यह साफ-सफाई के लिहाज से भी बेहतर लगता है. लेकिन हाल की रिसर्च इस सोच को चुनौती दे रही है. अब सामने आ रहा है कि कई बार दरवाजा बंद करना गंदगी को रोकने के बजाय उसे उसी जगह कैद कर देता है, जिससे खतरा और बढ़ सकता है.

साल 2026 में जब लोग हवा की क्वालिटी और साफ-सफाई को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, तब वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाथरूम के अंदर असल में क्या होता है और इसके नतीजे हमारी रोजमर्रा की आदतों को कैसे बदल सकते हैं?

क्या निकला रिसर्च में?

हर बार जब आप फ्लश करते हैं, तो हवा में बहुत छोटे-छोटे कण फैलते हैं जिन्हें एयरोसोल कहा जाता है. इनमें बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक तत्व हो सकते हैं. ये कण तुरंत गायब नहीं होते, बल्कि कुछ समय तक हवा में बने रहते हैं. 2025–2026 की बिल्डिंग एंड एनवायरमेंट स्टडी में बताया गया कि फ्लश के दौरान पैदा हुए ये कण पूरे केबिन में फैल जाते हैं और आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं.

अगर दरवाजा बंद रहता है तो क्या दिक्कत?

अब सोचिए, अगर बाथरूम का दरवाजा बंद है, तो ये कण बाहर नहीं निकल पाते. वे उसी सीमित जगह में घूमते रहते हैं और धीरे-धीरे हवा में उनकी मात्रा बढ़ सकती है. 2026 में जर्नल ऑफ हैजर्डस मैटेरियल्स में प्रकाशित एक सिमुलेशन स्टडी में पाया गया कि कम हवा के बहाव वाले बंद स्थानों में ये कण जमा होने लगते हैं और उनका स्तर बढ़ता जाता है.

इसका मतलब साफ है कि अगर वेंटिलेशन ठीक नहीं है और दरवाजा बंद है, तो गंदी हवा बाहर निकलने के बजाय अंदर ही फंसी रहती है. इससे सांस के जरिए इन कणों के शरीर में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है.

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कहां-कहां दिखता है इसका असर?

यह असर सिर्फ हवा तक सीमित नहीं रहता. ये कण धीरे-धीरे बाथरूम की अलग-अलग सतहों पर भी जम जाते हैं, जैसे वॉशबेसिन, दरवाजे के हैंडल और खुद दरवाजा. जर्नल ऑफ एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित एक अहम रिव्यू में बताया गया है कि बैक्टीरिया और वायरस टॉयलेट और बाथरूम की सतहों पर आसानी से फैल सकते हैं.

तो क्या दरवाजा कभी बंद ही नहीं करना चाहिए?

ऐसा भी नहीं है। असल बात यह है कि सिर्फ दरवाजा बंद कर देना ही सफाई की गारंटी नहीं है. सही तरीका यह है कि बाथरूम में हवा का सही बहाव बना रहे. इसके लिए एक्सॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें, फ्लश करने से पहले टॉयलेट का ढक्कन बंद करें, और अगर वेंटिलेशन कम है तो फ्लश के बाद कुछ समय के लिए दरवाजा खोल दें. इसके साथ ही, बार-बार छुई जाने वाली सतहों की सफाई भी नियमित रूप से करनी चाहिए.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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