क्या चिया सीड्स हैं आपकी डाइट का पार्ट? जान लें इन्हें खाने का सही तरीका, वरना हो जाएगी परेशानी

हेल्दी रहने के लिए लोग कई तरह की चीजें खाते हैं. कोई ओट्स तो कोई कॉर्नफ्लेक्स खाना पसंद करता है. इसी लिस्ट में आजकल चिया सीड्स का नाम काफी ट्रेंड में है. लोग चिया सीड्स को सुपरफूड के तौर पर खाना पसंद कर रहे हैं.

दरअसल, चिया सीड्स वेट लॉस करने और डाइजेशन इंप्रूव करने में बेहद कारगर साबित हुए हैं, जिसके चलते लोग इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं. इसके अलावा ये गट हेल्थ और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हैं. लेकिन अगर इन्हें सही तरह से नहीं खाया जाए तो ये हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे खाएं चिया सीड्स और किन लोगों को नहीं खाने चाहिए ये सीड्स?

चिया सीड्स के बेनिफिट्स

चिया सीड्स को यूंही सुपरफूड नहीं कहा जाता है. इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स को देखकर इसे सुपरफूड माना गया है. दरअसल, चिया सीड्स हमारी हार्ट हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशल होते हैं. इसमें मौजूद पोषक तत्व हमें हेल्दी रखते हैं. न्यूट्रिशन रिव्यूज में मार्च 2025 में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार, चिया सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करने से हाई ब्लड प्रेशर भी कम होता है और बीपी कंट्रोल में रहता है. इसके अलावा वेट लॉस के लिए तो ये एक बेहतरीन उपाय है.

चिया सीड्स खाने का सही तरीका

चिया सीड्स काफी हेल्दी होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है. लेकिन इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से पहले ये पता होना जरूरी है कि इन्हें कितनी मात्रा में और कैसे खाना है. दरअसल, हर चीज को खाने के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी हेल्दी क्यों न हो. ऐसे में चिया सीड्स को आप अपनी डेली डाइट रूटीन का पार्ट बना सकते हैं क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्लांट प्रोटीन से भरपूर होते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, एडल्ट्स रोजाना 1 से 2 टेबलस्पून यानी 15 से 30 ग्राम चिया सीड्स ले सकते हैं.

किनके लिए खतरनाक हो सकते हैं चिया सीड्स ?

डाइटीशियन की माने तो हमें सूखे चिया सीड्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं. चिया सीड्स को हमेशा भिगोकर खाना चाहिए. आप इसे पानी, दूध, दही या किसी और लिक्विड में भी भिगोकर खा सकते हैं. इस तरह ये डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं. इसके अलावा चिया सीड्स को खाने से कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, सिर्फ ये सोचकर इन्हें नहीं खाना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों के लिए चिया सीड्स खाना खतरनाक हो सकता है. इसलिए जिन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं या जो लोग कुछ स्पेशल फाइबर्स नहीं पचा पाते हैं, उन्हें चिया सीड्स नहीं खाने चाहिए. साथ ही, सूखे चिया सीड्स खाने से आपको ब्लोटिंग और कांस्टीप्ट जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

