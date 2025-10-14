हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थकैंसर, किडनी फेलियर और डायबिटीज: पतंजलि वेलनेस में आयुर्वेदिक उपचार से रोगियों को मिली 'नई ज़िंदगी'

कैंसर, किडनी फेलियर और डायबिटीज: पतंजलि वेलनेस में आयुर्वेदिक उपचार से रोगियों को मिली 'नई ज़िंदगी'

पतंजलि का दावा है कि उसके वेलनेस सेंटर में योग-आयुर्वेद से असाध्य रोगों का इलाज हो रहा है. कैंसर, किडनी रोग, डायबिटीज और घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगियों ने यहां स्वास्थ्य लाभ के अनुभव साझा किए हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

पतंजलि का दावा है कि हरिद्वार में मौजूद उसके वेलनेस सेंटर में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के एकीकृत इलाज से असाध्य रोगों से जूझ रहे मरीजों को नया जीवन मिल रहा है. पतंजलि ने बताया है कि देश के अलग-अलग राज्यों से आए पुरुष और महिला रोगियों ने लोगों के साथ अपने स्वास्थ्य लाभ के चमत्कारी अनुभव साझा किए हैं, जो इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति की प्रभावशीलता को साबित करते हैं.

कैंसर और किडनी की समस्या से मिली मुक्ति- महिला का दावा

उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली 63 साल की रमा त्रिवेदी का दावा है, ''मुझे 5 साल पहले कैंसर की बीमारी हुई थी, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं था, लेकिन पतंजलि वेलनेस में आयुर्वेदिक उपचार, योग और प्राणायाम से इस बीमारी पर काबू पा लिया. कैंसर ठीक हो गया.'' रमा त्रिवेदी ने आगे कहा, ''कैंसर के इलाज के दौरान मेरी किडनी में परेशानी होने लगी, जिसके लिए मुझे 5 बार डायलिसिस करानी पड़ी. किडनी की समस्या से निजात पाने के लिए अब मैं दोबारा पतंजलि वेलनेस में इलाज करा रही हूं. मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी.''

भरतपुर के रहने वाले 74 साल के बुजुर्ग को मिला नया जीवन- पतंजलि

पतंजलि का दावा है, ''राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले 74 साल के वेद प्रकाश को किडनी कैंसर था, जिसके कारण उनके पेट के बाईं ओर दर्द रहता था. जांच में पता चला कि उनकी 80% किडनी खराब हो चुकी थी और वह कैंसर के अंतिम चरण पर थे. इसके बाद उन्होंने स्वामी बजरंग देव से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें तुरंत पतंजलि वेलनेस में बुलाया. यहां योग और थेरेपी के माध्यम से उपचार शुरू हुआ और उन्हें प्रतिदिन सुधार महसूस हुआ. 30 सालों से महाराज जी से जुड़े वेद प्रकाश अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं.''

डायबिटीज और घुटनों के दर्द से मिली राहत- अजय द्विवेदी

उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के रहने वाले 50 साल के अजय द्विवेदी को डायबिटीज और घुटनों के दर्द से राहत मिली है. पतंजलि का दावा है, ''अजय द्विवेदी जब पतंजलि वेलनेस आए तो उनका शुगर लेवल 245 और बीपी बढ़ा हुआ था. यहां के उपचार, खान-पान और योग ने उन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि मात्र कुछ ही दिनों में उनका शुगर लेवल 137 और खाली पेट 82.7 हो गया. उनका बीपी भी सामान्य हो गया. अजय द्विवेदी ने सभी से योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को लाभान्वित करने और जीवन को निरोग बनाने की प्रार्थना की.''

इतना ही नहीं पतंजलि ने दावा किया है, ''हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की 70 साल की सरला देवी भंगालिया को 30 साल से घुटनों के दर्द की समस्या थी. जगह-जगह उपचार कराने और डॉक्टरों द्वारा घुटने बदलने की सलाह दिए जाने के बावजूद उन्हें कोई आराम नहीं मिला. 2022 में पतंजलि वेलनेस में उपचार करवाने पर उन्हें 75% आराम मिला. उन्होंने डॉक्टरों द्वारा बताए गए उपचार का पूरी तरह पालन किया और अब वह बिल्कुल ठीक हैं.''

पतंजलि वेलनेस से कैसे मिल रहा रोगों से छुटकारा?

पतंजलि का दावा है, ''हमारे वेलनेस सेंटर्स में बीपी, शुगर, कैंसर, गठिया, मोटापा, किडनी और लीवर की समस्याओं जैसे असाध्य रोगों के लिए योग, आयुर्वेद, पंचकर्म (Panchkarma), नेचुरोपैथी (Naturopathy), एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और यज्ञ थेरेपी (Yagya Therapy) का एक एकीकृत और समग्र स्वास्थ्य पैकेज दिया जाता है. यहां का उपचार केवल रोग-निवारण नहीं, बल्कि जीवन के रूपांतरण की एक प्रक्रिया है, जिसमें सही समय पर सही विधि से योग, प्राणायाम, आहार और जीवनशैली में बदलाव पर जोर दिया जाता है.''

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 14 Oct 2025 01:45 PM (IST)
Tags :
Baba Ramdev Acharya Balkrishna PATANJALI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
IPS अधिकारी पूरन कुमार के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, 'परिवार दबाव में है, जल्द...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी के सभी 75 जिलों को मिलेंगे नए पर्यटन स्थल, दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती
बॉलीवुड
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
लाइफस्टाइल
Husbands Helping Wives: घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
घर के काम में बीवी का बस इतनी देर साथ देते हैं यूपी के मर्द, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
Drone Engines: कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
कौन से देश बनाते हैं ड्रोन का इंजन, इस मामले में कहां है भारत?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget