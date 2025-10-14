कैंसर, किडनी फेलियर और डायबिटीज: पतंजलि वेलनेस में आयुर्वेदिक उपचार से रोगियों को मिली 'नई ज़िंदगी'
पतंजलि का दावा है कि उसके वेलनेस सेंटर में योग-आयुर्वेद से असाध्य रोगों का इलाज हो रहा है. कैंसर, किडनी रोग, डायबिटीज और घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगियों ने यहां स्वास्थ्य लाभ के अनुभव साझा किए हैं.
पतंजलि का दावा है कि हरिद्वार में मौजूद उसके वेलनेस सेंटर में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के एकीकृत इलाज से असाध्य रोगों से जूझ रहे मरीजों को नया जीवन मिल रहा है. पतंजलि ने बताया है कि देश के अलग-अलग राज्यों से आए पुरुष और महिला रोगियों ने लोगों के साथ अपने स्वास्थ्य लाभ के चमत्कारी अनुभव साझा किए हैं, जो इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति की प्रभावशीलता को साबित करते हैं.
कैंसर और किडनी की समस्या से मिली मुक्ति- महिला का दावा
उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली 63 साल की रमा त्रिवेदी का दावा है, ''मुझे 5 साल पहले कैंसर की बीमारी हुई थी, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं था, लेकिन पतंजलि वेलनेस में आयुर्वेदिक उपचार, योग और प्राणायाम से इस बीमारी पर काबू पा लिया. कैंसर ठीक हो गया.'' रमा त्रिवेदी ने आगे कहा, ''कैंसर के इलाज के दौरान मेरी किडनी में परेशानी होने लगी, जिसके लिए मुझे 5 बार डायलिसिस करानी पड़ी. किडनी की समस्या से निजात पाने के लिए अब मैं दोबारा पतंजलि वेलनेस में इलाज करा रही हूं. मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी.''
भरतपुर के रहने वाले 74 साल के बुजुर्ग को मिला नया जीवन- पतंजलि
पतंजलि का दावा है, ''राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले 74 साल के वेद प्रकाश को किडनी कैंसर था, जिसके कारण उनके पेट के बाईं ओर दर्द रहता था. जांच में पता चला कि उनकी 80% किडनी खराब हो चुकी थी और वह कैंसर के अंतिम चरण पर थे. इसके बाद उन्होंने स्वामी बजरंग देव से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें तुरंत पतंजलि वेलनेस में बुलाया. यहां योग और थेरेपी के माध्यम से उपचार शुरू हुआ और उन्हें प्रतिदिन सुधार महसूस हुआ. 30 सालों से महाराज जी से जुड़े वेद प्रकाश अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं.''
डायबिटीज और घुटनों के दर्द से मिली राहत- अजय द्विवेदी
उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के रहने वाले 50 साल के अजय द्विवेदी को डायबिटीज और घुटनों के दर्द से राहत मिली है. पतंजलि का दावा है, ''अजय द्विवेदी जब पतंजलि वेलनेस आए तो उनका शुगर लेवल 245 और बीपी बढ़ा हुआ था. यहां के उपचार, खान-पान और योग ने उन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि मात्र कुछ ही दिनों में उनका शुगर लेवल 137 और खाली पेट 82.7 हो गया. उनका बीपी भी सामान्य हो गया. अजय द्विवेदी ने सभी से योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को लाभान्वित करने और जीवन को निरोग बनाने की प्रार्थना की.''
इतना ही नहीं पतंजलि ने दावा किया है, ''हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की 70 साल की सरला देवी भंगालिया को 30 साल से घुटनों के दर्द की समस्या थी. जगह-जगह उपचार कराने और डॉक्टरों द्वारा घुटने बदलने की सलाह दिए जाने के बावजूद उन्हें कोई आराम नहीं मिला. 2022 में पतंजलि वेलनेस में उपचार करवाने पर उन्हें 75% आराम मिला. उन्होंने डॉक्टरों द्वारा बताए गए उपचार का पूरी तरह पालन किया और अब वह बिल्कुल ठीक हैं.''
पतंजलि वेलनेस से कैसे मिल रहा रोगों से छुटकारा?
पतंजलि का दावा है, ''हमारे वेलनेस सेंटर्स में बीपी, शुगर, कैंसर, गठिया, मोटापा, किडनी और लीवर की समस्याओं जैसे असाध्य रोगों के लिए योग, आयुर्वेद, पंचकर्म (Panchkarma), नेचुरोपैथी (Naturopathy), एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और यज्ञ थेरेपी (Yagya Therapy) का एक एकीकृत और समग्र स्वास्थ्य पैकेज दिया जाता है. यहां का उपचार केवल रोग-निवारण नहीं, बल्कि जीवन के रूपांतरण की एक प्रक्रिया है, जिसमें सही समय पर सही विधि से योग, प्राणायाम, आहार और जीवनशैली में बदलाव पर जोर दिया जाता है.''
