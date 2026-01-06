हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थRisks of Watching Reels: क्या रील देखने से भी हो सकती है मौत, डॉक्टर से जानें अमरोहा में क्यों गई बच्चे की जान?

Risks of Watching Reels: क्या रील देखने से भी हो सकती है मौत, डॉक्टर से जानें अमरोहा में क्यों गई बच्चे की जान?

Is Death Possible While Watching Reels: उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक हैरान कर देने वाला मामला निकल कर सामने आया है, जहां रील देखते वक्त एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई. चलिए आपको कारण बताते है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 06 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

Can Children Die While Watching Reels: उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला एक बार फिर सुर्खियों में है. पहले फास्ट-फूड से एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया था और अब रील देखते-देखते 10 साल के बच्चे की मौत की खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बच्चा रोज़ की तरह फोन पर रील देख रहा था, तभी अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. पलभर में हंसता-खेलता परिवार मातम में बदल गया. आइए जानते हैं कि क्या सच में रील देखते-देखते किसी की मौत हो सकती है.

क्या बच्चे को पहले से कोई दिक्कत थी

रिपोर्ट्स के अनुसार, बच्चे के परिजनों ने बताया कि उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और वह पूरी तरह स्वस्थ था. रील देखने के दौरान वह अचानक पीछे की ओर गिर गया और बेहोश हो गया. परिजन उसे पहले गांव के पास एक निजी अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दूसरे निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया. समय के साथ उसकी हालत बिगड़ती गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही स्थिति काफी नाजुक हो गई. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

बच्चे के पिता का कहना है कि उसे कभी किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं थी और वह पूरी तरह फिट था. इस मामले में डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौत की असली वजह क्या थी. इतनी कम उम्र में बच्चे की मौत की खबर से पूरे गांव में शोक का माहौल है.

क्या पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले?

ऐसे मामले बेहद कम हैं, जिनमें कोई व्यक्ति रील देखते-देखते अचानक दम तोड़ दे. रील बनाते समय या रास्ते में चलते हुए रील देखने के दौरान वाहन से टकराकर मौत के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन सिर्फ रील देखते हुए मौत के मामले लगभग नहीं के बराबर हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

समस्तीपुर जिला चिकित्सालय के वरीय फिजिशियन डॉ. रामचंद्र सिंह का साफ कहना है कि "सिर्फ रील देखना किसी की मौत की सीधी वजह नहीं बन सकता. मेडिकल साइंस में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मोबाइल स्क्रीन देखने से अचानक जान चली जाए". एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसे मामलों में मौत की असली वजह अक्सर कोई छिपी हुई मेडिकल समस्या होती है, जैसे अचानक कार्डियक अरेस्ट, जन्मजात दिल की बीमारी, हार्ट की इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी या ब्रेन से जुड़ी परेशानी. इन समस्याओं के लक्षण पहले नजर नहीं आते और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ दिख सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि बहुत ज्यादा भावनात्मक उत्तेजना या अचानक स्ट्रेस दुर्लभ मामलों में पहले से मौजूद हार्ट कंडीशन को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन यह बेहद कम होता है. 10 साल के बच्चे में हार्ट अटैक होना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है. डॉ. रामचंद्र सिंह के अनुसार, अमरोहा मामले में रील देखना सिर्फ एक संयोग हो सकता है, न कि मौत का कारण. असली वजह पोस्टमार्टम और मेडिकल जांच के बाद ही साफ हो पाएगी.

यह भी पढ़ें: क्या आप भी जल्दी-जल्दी खाकर खत्म कर देते हैं खाना, बदल लें यह आदत तो घट जाएगा मोटापा

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 06 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Side Effects Of Watching Reels Is Death Possible While Watching Reels Sudden Death In Children Causes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

ULPIN से जमीन का Aadhar card, Online Property Loan और Registry आसान | Paisa Live
Indore Water Crisis: हाईकोर्ट ने पूरे मध्य प्रदेश में पानी को लेकर चिंता जताई | High Court
Ludhiana Firing: लुधियाना में बेखौफ बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी की दुकान पर की फायरिंग | Hindi News
CM Yogi PC: ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या बोले योगी? | Yogi Adityanath
CM Yogi PC: नए कानून से मजदूरों, किसानों को फायदा - सीएम योगी | Yogi Adityanath | UP Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
नेपाल में बवाल, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिहार से सटे इलाकों में कर्फ्यू, जानें पूरा मामला
दिल्ली NCR
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
JNU में विवादित नारेबाजी को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन का आया बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
बॉलीवुड
'आज की हीरोइनों से ज्यादा खूबसूरत दिखती थी', कभी लीड एक्ट्रेस ना बनने पर बोलीं नीना गुप्ता, कहा- 'मैं गलत चीजों में...'
'आज की हीरोइनों से ज्यादा बेहतर दिखती थी', कभी लीड एक्ट्रेस ना बनने पर बोलीं नीना गुप्ता
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
फूड
Office Tiffin Ideas: टेस्टी और हेल्दी रहेगा ऑफिस का टिफिन, सोमवार से शुक्रवार तक ये आइडिया आएंगे काम
टेस्टी और हेल्दी रहेगा ऑफिस का टिफिन, सोमवार से शुक्रवार तक ये आइडिया आएंगे काम
ट्रेंडिंग
शादी में पंडित ने दूल्हे से पूछा नोरा फतेही पर सवाल, जवाब सुन जोर जोर से हंसने लगी दुल्हन- वीडियो वायरल
शादी में पंडित ने दूल्हे से पूछा नोरा फतेही पर सवाल, जवाब सुन जोर जोर से हंसने लगी दुल्हन- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget