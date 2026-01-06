Can Children Die While Watching Reels: उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला एक बार फिर सुर्खियों में है. पहले फास्ट-फूड से एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया था और अब रील देखते-देखते 10 साल के बच्चे की मौत की खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बच्चा रोज़ की तरह फोन पर रील देख रहा था, तभी अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. पलभर में हंसता-खेलता परिवार मातम में बदल गया. आइए जानते हैं कि क्या सच में रील देखते-देखते किसी की मौत हो सकती है.

क्या बच्चे को पहले से कोई दिक्कत थी

रिपोर्ट्स के अनुसार, बच्चे के परिजनों ने बताया कि उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और वह पूरी तरह स्वस्थ था. रील देखने के दौरान वह अचानक पीछे की ओर गिर गया और बेहोश हो गया. परिजन उसे पहले गांव के पास एक निजी अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दूसरे निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया. समय के साथ उसकी हालत बिगड़ती गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही स्थिति काफी नाजुक हो गई. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

बच्चे के पिता का कहना है कि उसे कभी किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं थी और वह पूरी तरह फिट था. इस मामले में डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौत की असली वजह क्या थी. इतनी कम उम्र में बच्चे की मौत की खबर से पूरे गांव में शोक का माहौल है.

क्या पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले?

ऐसे मामले बेहद कम हैं, जिनमें कोई व्यक्ति रील देखते-देखते अचानक दम तोड़ दे. रील बनाते समय या रास्ते में चलते हुए रील देखने के दौरान वाहन से टकराकर मौत के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन सिर्फ रील देखते हुए मौत के मामले लगभग नहीं के बराबर हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

समस्तीपुर जिला चिकित्सालय के वरीय फिजिशियन डॉ. रामचंद्र सिंह का साफ कहना है कि "सिर्फ रील देखना किसी की मौत की सीधी वजह नहीं बन सकता. मेडिकल साइंस में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मोबाइल स्क्रीन देखने से अचानक जान चली जाए". एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऐसे मामलों में मौत की असली वजह अक्सर कोई छिपी हुई मेडिकल समस्या होती है, जैसे अचानक कार्डियक अरेस्ट, जन्मजात दिल की बीमारी, हार्ट की इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी या ब्रेन से जुड़ी परेशानी. इन समस्याओं के लक्षण पहले नजर नहीं आते और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ दिख सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि बहुत ज्यादा भावनात्मक उत्तेजना या अचानक स्ट्रेस दुर्लभ मामलों में पहले से मौजूद हार्ट कंडीशन को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन यह बेहद कम होता है. 10 साल के बच्चे में हार्ट अटैक होना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है. डॉ. रामचंद्र सिंह के अनुसार, अमरोहा मामले में रील देखना सिर्फ एक संयोग हो सकता है, न कि मौत का कारण. असली वजह पोस्टमार्टम और मेडिकल जांच के बाद ही साफ हो पाएगी.

