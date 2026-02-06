Health Risks Of Using Phone On Toilet: मोबाइल फोन लेकर टॉयलेट जाना आज एक आम आदत बन चुकी है. कई लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर बैठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया जाए या गेम खेल लिया जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि टॉयलेट में ज्यादा देर बैठना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. यह आदत न सिर्फ बवासीर का कारण बनती है, बल्कि गंभीर मामलों में मलाशय बाहर निकलने जैसी स्थिति भी पैदा कर सकती है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथवेस्टर्न मेडिकल सेंटर, डलास के कोलोरेक्टल सर्जन डॉ. लाई शुए ने बताया कि जब मरीज पेट या मल त्याग से जुड़ी शिकायत लेकर आते हैं, तो जांच के दौरान टॉयलेट में ज्यादा समय बिताने की आदत एक बड़ा कारण सामने आती है. वहीं स्टोनी ब्रुक मेडिसिन, न्यूयॉर्क की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. फराह मोंजूर बताती हैं कि आमतौर पर टॉयलेट में बैठने का सुरक्षित समय 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

डॉक्टर्स समझाते हैं कि टॉयलेट सीट की बनावट और ग्रेविटी बल के कारण लंबे समय तक बैठने पर शरीर का निचला हिस्सा नीचे की ओर दबाव में रहता है. इससे गुदा और मलाशय के आसपास की नसों में खून भरने लगता है, लेकिन सही तरीके से वापस नहीं जा पाता. नतीजा यह होता है कि नसें सूज जाती हैं और हेमोरॉयड्स का खतरा बढ़ जाता है. लगातार जोर लगाने और देर तक बैठे रहने से पेल्विक फ्लोर मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं. ये मांसपेशियां मल त्याग की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं. इनके कमजोर होने से कब्ज, पेशाब या मल रोकने में दिक्कत और दर्द जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

चीन में मिल चुका है मामला

चीन में इसको लेकर एक मामला आ चुका था. जिसमें एक व्यक्ति रोज़ करीब 30 मिनट तक टॉयलेट में बैठकर मोबाइल पर वीडियो गेम खेलता था. एक दिन मल त्याग के दौरान उसका मलाशय लगभग छह इंच तक शरीर से बाहर निकल आया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रेक्टल प्रोलैप्स की पुष्टि की. डॉक्टरों के अनुसार, लंबे समय तक टॉयलेट में बैठने की आदत और पहले से मौजूद कमजोरी ने इस गंभीर स्थिति को जन्म दिया.

जबरदस्ती जोर लगाने के बजाय उठकर थोड़ी देर टहलें

डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि टॉयलेट में मोबाइल, किताब या मैगजीन लेकर न जाएं. अगर 10 मिनट में मल त्याग न हो, तो जबरदस्ती जोर लगाने के बजाय उठकर थोड़ी देर टहलें. साथ ही पर्याप्त पानी पीना और फाइबर युक्त आहार जैसे दालें, ओट्स और सब्जियां लेना जरूरी है. अगर लंबे समय से कब्ज, खून आना या टॉयलेट में असामान्य रूप से ज्यादा समय लग रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें. समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना गंभीर समस्याओं से बचा सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

