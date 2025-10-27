हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHand Sanitizer Cancer Risk: क्या हैंड सैनेटाइजर से भी हो सकता है कैंसर, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Hand Sanitizer Cancer Risk: क्या हैंड सैनेटाइजर से भी हो सकता है कैंसर, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

sanitizers safe or not: हैंड सैनेटाइज का यूज कोरोना के बाद काफी ज्यादा बढ़ा है. चलिए आपको बताते हैं कि क्या इसके इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा बना रहता है या यह सिर्फ अफवाह ही है.

By : सोनम | Updated at : 27 Oct 2025 04:18 PM (IST)
Ethanol in hand sanitizers safe or not: कोरोना के टाइम में एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में था, वह था हैंड सैनेटाइजर, आप कहीं से आओ बिना हाथ धुले और सैनेटाइजर किए घर में एंट्री नहीं मिलती थी, आज यह घर, ऑफिस, स्कूल, मॉल और ट्रांसपोर्ट हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, लोग मानते हैं कि यह बैक्टीरिया और वायरस को मारकर बीमारियों से बचाता है, लेकिन अब इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हैंड सैनेटाइजर से भी हो सकता है कैंसर, चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है,

पहले जान लीजिए क्या है माजरा?

यूरोपियन यूनियन इस समय यह समीक्षा कर रहा है कि क्या बायोसाइडल प्रोडक्ट्स जिनमें हैंड सैनेटाइजर भी शामिल हैं, इसमें इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल खतरनाक कैटेगरी की कैटेगरी में रखा जाए, इसकी वजह यह है कि कुछ रिपोर्ट्स में कैंसर और प्रजनन स्वास्थ्य पर इसके संभावित असर को लेकर सवाल उठाए गए हैं, हालांकि WHO के अनुसार, हाथों की सफाई के लिए एथेनॉल पूरी तरह सुरक्षित है और लंबे समय तक नियमित इस्तेमाल से भी कोई गंभीर स्वास्थ्य जोखिम नहीं होता,

ईयू में क्यों उठ रहा सवाल?

यूरोपीय केमिकल्स एजेंसी ने 10 अक्टूबर को एक आंतरिक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें एथेनॉल को संभावित रूप से हानिकारक बताया गया, रिपोर्ट में कहा गया कि यह पदार्थ कैंसर और गर्भावस्था के दौरान दिक्कत पैदा कर सकता है, एजेंसी का सुझाव है कि सफाई और हाइजीन प्रोडक्ट्स में एथेनॉल की जगह किसी और विकल्प पर विचार करना पड़ सकता है, ECHA की बायोसाइडल प्रोडक्ट्स कमेटी 25 से 27 नवंबर के बीच बैठक करेगी, इसमें वैज्ञानिक सबूतों की समीक्षा होगी और अगर एथेनॉल को इंसानों के लिए नुकसानदायक माना गया, तो समिति इसके विकल्प सुझा सकती है,

एक्सपर्ट की राय

अमृता हॉस्पिटल, गांधीनगर के सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, डॉ. विशाल पटेल कहते हैं कि "अब तक के वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि हैंड सैनेटाइजर में एथेनॉल का सामान्य इस्तेमाल किसी बड़े खतरे की वजह नहीं है, कभी-कभी या सीमित उपयोग से गंभीर नुकसान की आशंका बहुत कम है," अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, एथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पर आधारित हैंड सैनेटाइजर ही हाथों की सफाई और सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे भरोसेमंद विकल्प माने जाते हैं, हैंड सैनेटाइजर में अगर एथेनॉल की मात्रा कम से कम 60 प्रतिशत हो, तभी यह बैक्टीरिया और वायरस को पूरी तरह से खत्म कर पाता है, इसकी मजबूत एंटीमाइक्रोबियल क्षमता इसे कीटाणुओं के फैलने से  रोकने के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है, हालांकि अब ईयू की रिपोर्ट पर सबकी नजर टिकी हुई है. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 27 Oct 2025 04:18 PM (IST)
