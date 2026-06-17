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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSide Effects Of Eating Too Many Eggs: एक साथ 50 अंडे खाने पर क्या सच में हो जाती है मौत, जानिए क्या है इसके पीछे की सच्चाई?

Side Effects Of Eating Too Many Eggs: एक साथ 50 अंडे खाने पर क्या सच में हो जाती है मौत, जानिए क्या है इसके पीछे की सच्चाई?

Health Risks Of Excess Eggs: क्या होगा अगर कोई एक बार में 50 अंडे खाने की कोशिश करे? क्या इससे सच में मौत हो सकती है?. चलिए आपको इस सवाल का जावब देते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है.

Reported By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 17 Jun 2026 04:31 PM (IST)
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Can Eating 50 Eggs At Once Cause Death: अंडा प्रोटीन, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्वों का बेहतरीन सोर्स माना जाता है. फिटनेस एक्सपर्ट्स से लेकर डॉक्टर तक इसे संतुलित मात्रा में खाने की सलाह देते हैं. लेकिन क्या होगा अगर कोई एक बार में 50 अंडे खाने की कोशिश करे? क्या इससे सच में मौत हो सकती है? यह सवाल तब चर्चा में आया जब उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक व्यक्ति की मौत कथित तौर पर 50 अंडे खाने की शर्त के दौरान हो गई. 

क्या है मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जौनपुर के बिबीगंज बाजार इलाके में दो दोस्तों के बीच बहस हो गई. विवाद को खत्म करने के लिए दोनों ने 2,000 रुपये की शर्त लगाई कि कौन सबसे पहले 50 अंडे खा सकता है. बताया जाता है कि 42 वर्षीय सुभाष यादव 42वां अंडा खा रहे थे, तभी अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया. इसके बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रेफर किया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई. इलाज करने वाले डॉक्टरों का मानना था कि अत्यधिक मात्रा में भोजन करने की वजह से शरीर पर गंभीर असर पड़ा हो सकता है. हालांकि, परिवार ने इससे इंकार किया था. 

क्या ज्यादा अंडे खाने से हो सकती है दिक्कत?

एक्सपर्ट के अनुसार, एक साथ बहुत अधिक मात्रा में अंडे खाने से पाचन तंत्र पर अचानक भारी दबाव पड़ सकता है, इससे उल्टी, सांस की नली में भोजन फंसने एस्पिरेशन, पेट में गंभीर असहजता और कुछ मामलों में हार्ट के काम करने के तरीकों पर भी असर पड़ सकता है. अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है और इतनी बड़ी मात्रा में इसका सेवन शरीर के लिए सामान्य नहीं माना जाता. एक स्टडी में यह दावा किया गया था कि रोजाना अंडे खाने से मृत्यु का खतरा 7 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. हालांकि साइंटिस्ट का कहना है कि इस संबंध को पूरी तरह साबित करने के लिए और अधिक शोध की जरूरत है. 

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किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

चीन की झेजियांग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर यीगु झांग के अनुसार, हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि हार्ट स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए पूरे अंडों की जगह अंडे की सफेदी या अन्य प्रोटीन स्रोतों को चुनना फायदेमंद हो सकता है. बढ़ी हुई मृत्यु दर पर कोलेस्ट्रॉल सेवन का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया. वहीं,यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर रियाज पटेल के अनुसार, ज्यादातर लोगों के लिए अंडे संतुलित आहार का हिस्सा हो सकते हैं और इन्हें सीमित मात्रा में खाना सुरक्षित माना जाता है, जब तक कि किसी एक्सपर्ट या डाइट संबंधी कारण से मना न किया गया हो.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 04:31 PM (IST)
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50 Eggs Challenge Egg Eating Challenge Eating 50 Eggs At Once
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