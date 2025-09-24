हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSymptoms of Diabetes: रातों रात नहीं होती डायबिटीज, शरीर पहले से कर देता है ये इशारे

Symptoms of Diabetes: रातों रात नहीं होती डायबिटीज, शरीर पहले से कर देता है ये इशारे

Symptoms of Diabetes: डायबिटीज अचानक नहीं होती, शरीर पहले से कई संकेत देता है. जानिए शुरुआती लक्षण और समय पर सावधान रहने के तरीके.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 24 Sep 2025 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

Symptoms of Diabetes: मधुमेह या डायबिटीज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अचानक एक दिन में आ जाए. धीरे-धीरे बढ़ने वाली स्वास्थ्य समस्या है, जिसके आने के पहले ही शरीर कई संकेत देता है. बस जरूरत है उन संकेतों को समझने की, इसलिए डॉ. राहुल बक्सी बताते हैं कि, शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से ऐसा होता है और इस दौरान शरीर कई तरह के संकेत देता रहता है.

दऱअसल, किसी भी बीमारी के होने से पहले हमारा शरीर कुछ संकेत जरूर देता है. लेकिन ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और अपनी व्यस्त जिंदगी में खुद का ध्यान भी नहीं रखते, ऐसे में जब इस तरह की बीमारी बढ़ जाती है तब डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है.

ये भी पढ़े- Newborn Baby Head Crust: न्यू बॉर्न बेबी के सिर पर क्यों जम जाती है पपड़ी, जानें कैसे करें देखभाल

प्री-डायबिटीज क्या होता है?

डायबिटीज के विकसित होने से पहले एक स्थिति आती है जिसे प्री-डायबिटीज (Pre-diabetes) कहते हैं. इस स्थिति में रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य से अधिक होता है, पर डायबिटीज की श्रेणी में अभी तक नहीं पहुंचता. यह एक चेतावनी की तरह है जो बताती है कि आप डायबिटीज की ओर अग्रसर हैं. फास्टिंग ब्लड शुगर (Fasting Blood Sugar) 100-125 mg/dL और HbA1c 5.7-6.4% के बीच होना प्री-डायबिटीज का संकेत है.

शरीर देता है ये संकेत

शरीर डायबिटीज के विकसित होने से पहले कई संकेत देता है.

  • थकान और कमजोरी
  • बार-बार प्यास लगना और पेशाब आना
  • घाव भरने में देरी
  • धुंधली दृष्टि
  • अचानक वजन घटना
  • त्वचा पर खुजली या संक्रमण
  • ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट (Glucose Tolerance Test) और रैंडम ब्लड शुगर (Random Blood Sugar) जांच से भी डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सकता है.

जीवनशैली में बदलाव

प्री-डायबिटीज की स्थिति में भी जीवनशैली में बदलाव करके डायबिटीज को रोका जा सकता है. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, वजन नियंत्रण और तनाव प्रबंधन इसमें मदद करते हैं. इससे बचने के लिए शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो रातों-रात नहीं होती. शरीर पहले से ही इसके संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें समझने और समय रहते उचित कदम उठाने की. नियमित जांच और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर हम इस बीमारी को दूर किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- Tylenol During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 24 Sep 2025 12:01 PM (IST)
Symptoms Diabetes Health
