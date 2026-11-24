भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी बिसलेरी के एक सैंपल के खिलाफ खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने कार्रवाई शुरू की है. बिसलेरी के सैंपल में ब्रोमेट 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया, जबकि तय सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है. कंपनी की आपत्ति के बाद रेफरल लैब ने सैंपल को फिर 'असुरक्षित' बताया, क्योंकि इस बार आधार पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) है. बिसलेरी का जवाब है कि यह सितंबर 2025 के गोवा प्लांट का पुराना सैंपल है और उसकी अपनी जांच में पानी सुरक्षित पाया गया.

अगर बाजार के एक बड़े हिस्से पर राज करने वाली कंपनी की बोतल पर सवाल उठ सकता है, तो उस पानी का क्या, जिसके पास न ब्रांड है, न लाइसेंस और न जांच का कोई रिकॉर्ड?

नियम बदला, नकली कारखानों का 'शॉर्टकट' नहीं

बहुत लोग पैकेज्ड वाटर पर भरोसा BIS यानी ISI मार्क देखकर करते हैं. यहां एक अहम बदलाव समझना जरूरी है. FSSAI की 17 दिसंबर 2025 की गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर के लिए BIS मार्क अनिवार्य नहीं रहा.

इसकी जगह FSSAI का एक अनिवार्य टेस्टिंग फ्रेमवर्क लागू किया गया. इन दोनों कैटेगरीज को 'हाई रिस्क फूड' माना गया. यानी कागज पर नियम सख्त हुए, थर्ड-पार्टी ऑडिट और जांच की शर्तें जुड़ीं. नकली कारखानों पर इसका असर लगभग जीरो रहा है.

यह समस्या कभी नहीं थी कि 'BIS लेना है या FSSAI टेस्ट कराना है.' समस्या यह है कि दोनों में से कुछ भी नहीं है. 7 अप्रैल 2026 को हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में बापूनगर के तीन अवैध वाटर प्लांट पकड़े गए. इन प्लांट्स के पास FSSAI लाइसेंस नहीं था, BIS सर्टिफिकेट नहीं था, RO मशीनों की मेंटेनेंस बेहद खराब थी, प्लांट सीवेज वाले इलाके के बगल में चल रहा था और नकली होलोग्राम और लेबल लगाए जा रहे थे. इससे घटिया बोरवेल का पानी 'BIS सर्टिफाइड मिनरल वाटर' बनकर ऊंचे दाम पर बिक सके.

एक नियमित वाटर प्लांट खड़ा करने में करीब 50 लाख रुपए लगते हैं, जबकि एक अवैध कारखाना करीब 2 लाख रुपए में चल पड़ता है, क्योंकि लाइसेंस, जांच और उपकरणों पर खर्च ही नहीं होता. नवंबर 2026 में पंजाब में हुई कार्रवाई में भी यही हाल था- न BIS सर्टिफिकेट, न FSSAI लाइसेंस और मौके से 265 क्रेट पैक किया हुआ पानी जब्त हुआ.

ब्रांडेड कंपनी की गड़बड़ी 'जांच, रिकॉर्ड और बैच ट्रेसबिलिटी' वाले सिस्टम के अंदर होती है. अगर कोई बैच खराब निकला, तो उसे ट्रैक किया जा सकता है, वापस बुलाया जा सकता है और जवाबदेही तय की जा सकती है. नकली पानी की पूरी चेन में एक भी ऐसा नोड नहीं होता जिसकी जांच हो सके. पहली 'सिस्टम के अंदर की गलती' है, दूसरी 'सिस्टम का ही न होना'.

खतरा सिर्फ 'पानी' नहीं, 'बोतल और भंडारण' में है

नकली कारखाने जो पैसा बचाते हैं, वह पैकेजिंग पर नहीं लगाते. इनमें आमतौर पर सबसे सस्ते दर्जे की PET प्लास्टिक की बोतलें इस्तेमाल होती हैं. यही प्लास्टिक गर्मी, लंबे भंडारण और रोशनी के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है.

एन्वॉयरमेंटल स्टडीज में छपी रिसर्च में चीन के 16 ब्रांडों की PET बोतलों को अलग-अलग तापमान पर रखकर जांचा गया. नतीजतन, 4 डिग्री सेल्सियस पर एक हफ्ते में एंटीमनी का रिसाव 1.88 से 8.32 नैनोग्राम प्रति लीटर था, जबकि 70 डिग्री सेल्सियस पर एक हफ्ते में यह 20.3 से 2604 नैनोग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गया.

BPA का रिसाव भी तापमान बढ़ने के साथ बढ़ा. एंटीमनी के छोटे समय के संपर्क में सिरदर्द, चक्कर, मतली, उल्टी और पेट दर्द जैसे लक्षण बताए गए हैं, जबकि लंबे समय के संपर्क को फेफड़ों की सूजन और पेट के अल्सर से जोड़ा गया है. BPA को कैंसर, प्रजनन संबंधी दिक्कतों, दिल की बीमारियों और विकास संबंधी समस्याओं से जोड़ा जाता है.

ब्रांडेड पानी भी PET बोतल में ही आता है, इसलिए गर्मी में रिसाव का खतरा वहां भी है. ब्रांडेड कंपनी के पास कम से कम भंडारण के मानक प्रक्रियाएं होती हैं. नकली पानी के पास कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है. जब बोतल की क्वालिटी खुद नीची हो और भंडारण की शर्तें पूरी तरह बेकाबू हों, तो केमिकल के रिसाव का खतरा 'शायद ज्यादा' नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक रूप से ज्यादा हो जाता है.

माइक्रोप्लास्टिक यानी नकली पानी की 'लंबी अदायगी'

अगर एंटीमनी और BPA पुराने खतरे हैं, तो माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक पिछले कुछ सालों में सामने आया एक गहरा खतरा है. 2026 में जर्नल ऑफ ह्यूमन एन्वॉयरमेंट एंड हेल्थ प्रमोशन में छपे सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा-एनालिसिस ने सीधा आंकड़ा दिया. इसके मुताबिक, बोतलबंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक की औसत मात्रा 325 कण प्रति लीटर, जबकि नल के पानी में 4.2 कण प्रति लीटर.

रिसर्चर्स ने जोखिम का आकलन मार्जिन ऑफ एक्सपोजर (MoE) तरीके से किया और पाया कि बोतलबंद पानी पीने वाले वयस्कों और बच्चों के लिए MoE मान चिंता की सीमा से नीचे है.





ये नतीजे किसी भी लंबे समय तक PET बोतल का पानी पीने वाले इंसान के लिए मायने रखते हैं. नकली पानी की समस्या यह है कि वह दो चीजों को एक साथ जोड़ देता है. एक तरफ बिना ठीक से फिल्टर हुआ पानी और दूसरी तरफ सबसे घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक कंटेनर. हैदराबाद केस में 'RO मशीन की खराब मेंटेनेंस' का मतलब यही है कि जो चीजें फिल्टर होनी चाहिए थीं, उनके पानी में रह जाने की संभावना ज्यादा है.

तो नकली पानी, ब्रांडेड पानी से कितना ज्यादा खतरनाक है?

पर्यावरणविद डॉ. सुभाष सी. पांडे कहते हैं कि कोई सटीक 'गुना' नहीं बताया जा सकता, क्योंकि नकली पानी खुद एक बहुत अलग-अलग कैटेगरी है. कहीं सिर्फ बिना फिल्टर हुआ बोरवेल का पानी है, तो कहीं सीवेज के पास से भरा पानी, लेकिन मैकेनिज्म के स्तर पर नतीजे साफ निकाले जा सकते हैं:

ब्रांडेड पानी का खतरा एक ऐसे सिस्टम के अंदर पैदा होने वाला 'बचा हुआ जोखिम' है. इसमें जांच, ट्रेसबिलिटी और वापसी की व्यवस्था मौजूद है. वह जोखिम है, लेकिन कई तंत्रों से बंधा हुआ है.

नकली पानी का खतरा एक ऐसे सिस्टम से पैदा होता है जिसमें कोई बंधन ही नहीं. पानी का स्रोत बिना जांच, फिल्टर नाम मात्र का, प्लास्टिक बोतल घटिया, भंडारण की कोई निगरानी नहीं और कुछ गड़बड़ होने पर पीछे तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं.

जब आप धूप में खड़ी किसी ठेले से बिना भरोसेमंद लेबल वाली, असामान्य रूप से सस्ती 'मिनरल वाटर' की बोतल उठाते हैं, तो आपका सामना सुरक्षा-चेन के न होने की हकीकत से होता है.

बिसलेरी का विवाद ध्यान देने लायक है, लेकिन उसकी असली अहमियत यह याद दिलाने में है कि भरोसा सत्यापन मांगता है. सत्यापन की शर्त यह है कि सामने कोई सत्यापन-योग्य चीज तो हो.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator