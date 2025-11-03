हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bharti singh 2nd pregnancy: प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब

Bharti singh 2nd pregnancy: प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब

Bharti singh: कॉमेडियन भारती सिंह के घर एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ने वाली है. हालांकि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, चलिए आपको बताते हैं कि यह कितना खतरनाक है.

03 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Bharti singh pregnancy: कॉमेडियन भारती सिंह के घर एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ने वाली है. वह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने स्विट्जरलैंड ट्रिप के दौरान अपने फैंस के साथ साझा की थी. भारती अक्सर अपने यूट्यूब व्लॉग्स के जरिए अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट देती रहती हैं.
अपने ताजा व्लॉग में भारती ने बताया कि इन दिनों उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है. जांच में पता चला कि उनके शरीर में प्रोटीन का स्तर सामान्य से कम है. उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर प्रेग्नेंसी में प्रोटीन की कमी बच्चे और मां के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है.

कितना कम नहीं होना चाहिए प्रोटीन

Mayo Clinic के अनुसार, एक गर्भवती महिला को रोजाना लगभग 71 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. यह मात्रा सामान्य महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक है क्योंकि इस समय शरीर को न सिर्फ खुद की जरूरतें पूरी करनी होती हैं, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के शारीरिक विकास के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है. प्रोटीन बच्चे की मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों और अंगों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है. यह प्लेसेंटा के विकास में भी मदद करता है, जो बच्चे तक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है.

प्रोटीन सही न होने के नुकसान

अब बात करते हैं कि अगर शरीर में सही मात्रा में प्रोटीन नहीं है, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है. अगर गर्भवती महिला के आहार में पर्याप्त प्रोटीन न हो, तो उसके शरीर और बच्चे दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है. PMC के अनुसार, अगर शरीर में सही मात्रा में प्रोटीन नहीं है, तो इससे बच्चे का विकास धीमा हो सकता है या उसका वजन सामान्य से कम रह सकता है. इसके अलावा जन्म के समय बच्चे का वजन काफी कम भी हो सकता है. अगर मां को होने वाले खतरों की बात करें, तो मां में एनीमिया, कमजोरी, सूजन और ब्लड प्रेशर की समस्या होने का खतरा बना रहता है. इसके अलावा प्रीमैच्योर डिलीवरी यानी समय से पहले प्रसव का खतरा होता है.

किन विटामिन की होती है सबसे ज्यादा जरूरत

अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके शरीर में विटामिन की कमी है, तो उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने होंगे. जैसे कि डाइट में कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करना होगा. इसमें दूध, दही, पनीर कुछ भी हो सकता है. आप अपनी डाइट में पोल्ट्री और मछली को भी शामिल कर सकते हैं. बादाम, अखरोट, मूंगफली, कद्दू के बीज को विटामिन का अच्छा सोर्स माना जाता है, तो आप इनको भी शामिल कर सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

03 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Embed widget