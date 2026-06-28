मीठा खाने की आदत बदल सकती है सेहत, डॉक्टर ने बताया मिठाई खाने का सही समय

Best Time To Eat Dessert: मीठा खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है, और खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत हर किसी कि होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो मीठा आप खा रहे हैं वो आप सही समय पर खा रहे हैं या नही क्या ये आपके शरीर पर असर डाल सकता है? ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि आप कितना मीठा खा रहे हैं, बल्कि यह भी बात मायने रखती है कि आप उसे किस समय खा रहे हैं. अगर मीठा खाने का तरीका और समय सही हो, तो इससे शरीर पर नुकसान कम होता है, जबकि गलत समय पर मीठा खाना ब्लड शुगर और वजन दोनों को बिगाड़ सकता है.

खाली पेट नहीं, खाना खाने के बाद खाएं मिठाई

रिसर्च बताती है कि मीठा हमेशा खाना खाने के बाद खाना चाहिए, खाली पेट या भूखे रहते हुए नहीं. जब हम खाली पेट सीधे मीठा खा लेते हैं, तो शरीर में शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर अचानक ऊपर चला जाता है और फिर तेजी से नीचे भी आ जाता है. लेकिन अगर वही मीठा सब्जी, दाल, रोटी जैसी चीजें खाने के बाद खाई जाए, तो शरीर में पहले से मौजूद प्रोटीन, फाइबर और दूसरे पोषक तत्व शुगर को धीरे-धीरे अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं. इससे शुगर का स्तर नॉर्मल भी रहता है.

इसके अलावा वैज्ञानिक रिसर्च यह भी कहती है कि रात के खाने के बाद मीठा खाना सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है. एक स्टडी में पाया गया कि रात के खाने के बाद मीठा खाने से ब्लड शुगर का स्तर बिगड़ता है, और इसका असर अगले दिन की सुबह तक भी बना रह सकता है. इसके मुकाबले दिन में, खास तौर पर दोपहर के खाने के बाद मीठा खाना ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर एक्टिव रहता है.

यह भी पढ़ेंः Causes Behind Urinary Blood: पेशाब में खून आना हो सकता है किडनी कैंसर का शुरुआती संकेत, कभी न करें नजरअंदाज

रात में मीठा खाने से बढ़ सकता है ब्लड शुगर

इसी कड़ी में डॉक्टरों की एक और सलाह यह भी है कि मीठे को कभी असली खाने की जगह नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे एक छोटे और सीमित हिस्से के तौर पर ही खाना चाहिए. साथ ही जिन लोगों को डायबिटीज या शुगर से जुड़ी कोई परेशानी है, उन्हें मीठा खाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. डॉक्टर ने यह चेतावनी भी दी कि खाली पेट मीठा खाने से ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ सकता है, और यह खास तौर पर डायबिटीज, प्रीडायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापे या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है. कुल मिलाकर, मीठा पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, बस उसके खाने के समय पर ध्यान देना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः Eggs vs Soybeans : अंडा Vs सोयाबीन... प्रोटीन के मामले में ज्यादा ताकतवर कौन? बंगाल में मिड-डे मील का बदल गया मेन्यू

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator