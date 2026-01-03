क्या आप भी जल्दी-जल्दी खाकर खत्म कर देते हैं खाना, बदल लें यह आदत तो घट जाएगा मोटापा

अगर आप भी जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय ही नहीं है, जिसका असर हमारी डेली लाइफ के साथ-साथ हमारी डेली डाइट पर भी पड़ रहा है. लोग बहुत जल्दी-जल्दी अपना खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है.

डॉक्टर्स के अनुसार, जब कोई व्यक्ति धीरे-धीरे अपना खाना खाता है तो हमारे शरीर में कई असरदार बदलाव देखने को मिलते हैं, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और हमें कई बीमारियों से बचाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अगर आप धीरे-धीरे खाने का सेवन करते हैं, तो यह हमारे पेट यानी गट हेल्थ के लिए काफी असरदार होता है.

पाचन के लिए धीरे खाना क्यों जरूरी है?

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, जब हम धीरे-धीरे खाना खाते हैं और ज्यादा चबाकर खाते हैं, तो यह हमारे पेट और पाचन प्रक्रिया के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है. जब खाना छोटे टुकड़ों में हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो इसे पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. जब हम खाने को ज्यादा चबाते हैं, तो हमारी लार में ऐसे एंजाइम का उत्पादन बढ़ जाता है, जो खाने को पचाने में काफी मददगार होता है.

वजन बढ़ने से कैसे बचाता है धीरे खाना?

अगर कोई व्यक्ति धीरे-धीरे खाना खाता है, तो वजन बढ़ने की दिक्कत से भी छुटकारा मिलता है. धीरे-धीरे खाना खाने से हमारे दिमाग को यह सिग्नल मिलता है कि हमारा पेट भर चुका है और ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, जिससे हम खाना खाना बंद कर देते हैं. लेकिन अगर आप तेज गति से खाना खाते हैं, तो दिमाग को पेट भरने जैसा सिग्नल नहीं मिल पाता, जिससे हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं. यही वजन बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक है.

दांत और मुंह की सेहत के लिए फायदेमंद

धीरे-धीरे और आराम से खाना खाने से हमारे पाचन के साथ-साथ हमारी ओरल हेल्थ पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. जब हम आराम से और अच्छे से चबाकर खाना खाते हैं, तो हमारे मसूड़ों और दांतों की अच्छी तरह से कसरत हो जाती है, जो उनकी मजबूती के लिए जरूरी है. खाने को ज्यादा चबाने से हमारे मुंह में लार का रिसाव बढ़ता है, जो मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है और मुंह से आने वाली गंदी दुर्गंध को पनपने नहीं देता, जिससे हमारा मुंह साफ-सुथरा रहता है.

पोषक तत्वों का सही अवशोषण

खाने को आराम से और अच्छी तरह चबाकर खाने से न सिर्फ हमारा पाचन बेहतर होता है, बल्कि शरीर को ताकत देने में भी मदद मिलती है. जब हम खाने को अच्छे से चबाते हैं और आराम-आराम से खाते हैं, तो शरीर खाने में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्वों को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है. लेकिन अगर हम बड़े-बड़े टुकड़ों में और जल्दबाजी के साथ खाना खाते हैं, तो हमारी आंतें उन टुकड़ों को अच्छे से तोड़ नहीं पातीं, जिससे शरीर को पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है.

यह भी पढ़ें: ड्राइविंग के दौरान तेज संगीत सुनना कितना खतरनाक, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator