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रोटी में घी लगाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? जानें इसके फायदे

रोटी पर घी लगाने के चमत्कारी फायदे. आयुर्वेद के अनुसार कब्ज और गैस जैसी पेट की बीमारियों से मिलती है तुरंत राहत. जानें कैसे यह देसी तरीका आपके डाइजेशन, हड्डियों की मजबूती और स्किन के लिए है वरदान.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 03 Sep 2026 09:17 AM (IST)
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भारतीय घरों में सदियों से रोटी पर घी लगाकर खाने का रिवाज चला आ रहा है. दादी-नानी अक्सर कहती थीं कि रोटी में घी लगाकर खाने से सेहत अच्छी रहती है और शरीर मजबूत बनता है. आज भी पोषण विशेषज्ञ मानते हैं कि सही मात्रा में देसी घी का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. आइए जानते हैं रोटी पर घी लगाकर खाने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं. 

ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मददगार

रोटी पर घी लगाने से रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि यह खून में शुगर को उतनी तेजी से नहीं बढ़ाती, जितनी बिना घी वाली रोटी बढ़ा सकती है. इस वजह से जिन लोगों को ब्लड शुगर के उतार-चढ़ाव की चिंता रहती है, उनके लिए घी लगी रोटी एक बेहतर विकल्प मानी जाती है. हालांकि जो लोग पहले से डायबिटीज जैसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी डाइट में कोई भी बदलाव करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

पेट और पाचन के लिए फायदेमंद

घी में मौजूद हेल्दी फैट्स पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं. यह आंतों को चिकनाई देता है, जिससे कब्ज जैसी समस्या में राहत मिलती है. इसके अलावा घी लगी रोटी खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे बार-बार भूख लगने और अनहेल्दी नमकीन-मीठा खाने की आदत भी कम होती है। यही वजह है कि जो लोग वजन नियंत्रित करना चाहते हैं, उनके लिए भी सीमित मात्रा में घी लगी रोटी अच्छा विकल्प मानी जाती है.

हड्डियों और जोड़ों के लिए अच्छा

घी में विटामिन-ए, विटामिन-ई और विटामिन-डी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों और जोड़ों की मजबूती के लिए जरूरी माने जाते हैं. आयुर्वेद में पुराने समय से यह माना जाता रहा है कि युवावस्था में नियमित रूप से घी का सेवन करने वालों को उम्र बढ़ने पर घुटनों और जोड़ों की तकलीफ कम होती है. यही वजह है कि सर्दियों के मौसम में घी लगी रोटी खाने की सलाह खासतौर पर दी जाती है.

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त्वचा में निखार और एनर्जी बूस्ट

देसी घी में एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो त्वचा को अंदर से पोषण देकर उसकी चमक बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही घी में मौजूद शॉर्ट-चेन और मीडियम-चेन फैटी एसिड शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं. यही वजह है कि पुराने समय में किसान और मेहनत-मजदूरी करने वाले लोग सुबह के भोजन में घी लगी रोटी खाना पसंद करते थे, ताकि दिनभर शरीर में ताकत बनी रहे.

कितनी मात्रा में खाना है सही?

विशेषज्ञों की मानें तो किसी भी चीज की तरह घी का सेवन भी सीमित मात्रा में ही फायदेमंद होता है. आमतौर पर एक रोटी पर करीब एक छोटा चम्मच घी काफी माना जाता है. जरूरत से ज्यादा घी खाने से वजन बढ़ने और दूसरी दिक्कतें होने की आशंका रहती है, इसलिए संतुलित मात्रा में इसे अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करना ही सेहत के लिए सबसे बेहतर तरीका माना जाता है.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 09:17 AM (IST)
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