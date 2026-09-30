Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थसुबह उठकर ओम का जाप करने से क्या फायदा होता है? जानें लाभ

सुबह उठकर ओम का जाप करने से क्या फायदा होता है? जानें लाभ

क्या आप जानते हैं सुबह उठकर केवल 10 मिनट ओम का जाप आपके दिमाग और शरीर में क्या जादुई बदलाव लाता है? तनाव दूर करने से लेकर बीपी कंट्रोल करने तक, जानें इसके पीछे का अनोखा विज्ञान और अद्भुत लाभ.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 30 Sep 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में तनाव, चिंता और काम का दबाव बेहद आम हो चुका है. ऐसे में लोग मानसिक शांति और बेहतर सेहत के लिए तरह-तरह के योग और एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में सदियों से मौजूद ओम का जाप आपको एक स्वस्थ जीवन दे सकता है? धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ अब आधुनिक विज्ञान और मेडिकल रिसर्च भी सुबह उठकर ओम का जाप करने से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों की पुष्टि कर रहे हैं.

सुबह का समय अध्यात्म और साधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. यदि आप रोज सुबह उठकर सिर्फ 10 से 15 मिनट पूरी श्रद्धा के साथ ओम का उच्चारण करते हैं, तो यह आपके पूरे शरीर को भीतर से रिचार्ज कर देता है. आइए जानते हैं कि रोजाना सुबह ओम का जाप करने से आपकी सेहत को क्या-क्या बड़े फायदे मिलते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

हेल्थ
फिट बॉडी और तेज दिमाग, क्या है विराट कोहली की फिटनेस का राज?
फिट बॉडी और तेज दिमाग, क्या है विराट कोहली की फिटनेस का राज?
हेल्थ
आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है सैकरीन? किन चीजों में हो रहा इस्तेमाल
आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है सैकरीन? किन चीजों में हो रहा इस्तेमाल
हेल्थ
Organ Donation: बेटे की मौत का दर्द भूल मां ने पेश की मिसाल, 7 लोगों को दे दी नई जिंदगी
बेटे की मौत का दर्द भूल मां ने पेश की मिसाल, 7 लोगों को दे दी नई जिंदगी
हेल्थ
Exercise For Heart Health: दिल की सेहत के लिए रोज कितना एक्सरसाइज जरूरी, डॉक्टर से जानें
दिल की सेहत के लिए रोज कितना एक्सरसाइज जरूरी, डॉक्टर से जानें

मानसिक तनाव और एंग्जायटी से मिलती है परमानेंट राहत

आज के समय में तनाव सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं बनकर उभरी हैं. जब आप सुबह शांत मन से बैठकर ओम का उच्चारण करते हैं, तो इससे निकलने वाली ध्वनि तरंगे आपके मस्तिष्क को शांत करती हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, ओम का जाप करने से शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर तेजी से कम होता है. यह ध्वनि हमारे दिमाग के नर्वस सिस्टम को संतुलित करती है, जिससे अचानक आने वाले गुस्से, घबराहट और मानसिक अस्थिरता पर पूरी तरह लगाम लगती है.

दिल और फेफड़े रहते हैं तंदुरुस्त

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार, जब हम ओम शब्द के 'म' भाग का लंबा उच्चारण करते हैं, तो हमारे सिर और गले में एक गहरी कंपन पैदा होती है. यह कंपन हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण तंत्रिका यानी वेगस नर्व को एक्टिव कर देती है. वेगस नर्व सीधे हमारे हृदय, फेफड़ों और पाचन तंत्र को नियंत्रित करती है. इसके एक्टिव होने से दिल की धड़कन सामान्य होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

ऑक्सीजन लेवल में सुधार

ओम का सही तरीके से उच्चारण करने के लिए गहरी सांस लेनी पड़ती है और फिर धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए ध्वनि निकाली जाती है. यह प्रक्रिया एक बेहतरीन ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरह काम करती है. इससे हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन सोखने की क्षमता काफी बढ़ जाती है. सुबह के समय ताजी हवा में इसका अभ्यास करने से शरीर से जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और फेफड़े मज़बूत होते हैं, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है.

यह भी पढ़ें: बगैर हाथ लगाए कैसे करें सिंक की सफाई? चुटकियों में आएगी चमक

एकाग्रता और स्मरण शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी

विद्यार्थियों और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सुबह ओम का जाप करना किसी वरदान से कम नहीं है. ध्यान लगाकर ओम बोलने से मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, जिससे फोकस करने की क्षमता और याददाश्त बेहतर होती है. यह ध्वनि मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में तालमेल बिठाती है, जिससे रचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है.

अनिद्रा की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा

अगर आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती या आप बार-बार जाग जाते हैं, तो सुबह नियमित रूप से ओम का जाप शुरू कर दीजिए. यह आंतरिक ध्वनि मन को विचारों के जाल से मुक्त कर पूरी तरह से रिलैक्स मूड में ले आती है. इसके नियमित अभ्यास से स्लीप साइकिल सुधरता है और रात में बिना किसी दवा के गहरी और शांतिपूर्ण नींद आती है.

यह भी पढ़ें: आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है सैकरीन? किन चीजों में हो रहा इस्तेमाल

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Health News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
फिट बॉडी और तेज दिमाग, क्या है विराट कोहली की फिटनेस का राज?
फिट बॉडी और तेज दिमाग, क्या है विराट कोहली की फिटनेस का राज?
हेल्थ
आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है सैकरीन? किन चीजों में हो रहा इस्तेमाल
आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है सैकरीन? किन चीजों में हो रहा इस्तेमाल
हेल्थ
Organ Donation: बेटे की मौत का दर्द भूल मां ने पेश की मिसाल, 7 लोगों को दे दी नई जिंदगी
बेटे की मौत का दर्द भूल मां ने पेश की मिसाल, 7 लोगों को दे दी नई जिंदगी
हेल्थ
Exercise For Heart Health: दिल की सेहत के लिए रोज कितना एक्सरसाइज जरूरी, डॉक्टर से जानें
दिल की सेहत के लिए रोज कितना एक्सरसाइज जरूरी, डॉक्टर से जानें
Advertisement

वीडियोज

जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
ज्ञानेश के इस्तीफे से SIR 'दर्द' खत्म होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
इंडिया
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड चुनाव से पहले BJP को झटका, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने छोड़ी पार्टी
उत्तराखंड चुनाव से पहले BJP को झटका, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने छोड़ी पार्टी
इंडिया
बिहार का रहने वाला शख्स जम्मू में गिरफ्तार, फोन में निकले पाकिस्तानी नंबर
बिहार का रहने वाला शख्स जम्मू में गिरफ्तार, फोन में निकले पाकिस्तानी नंबर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget