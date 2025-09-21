Women Health Tips: क्या आप जानते हैं कि नाभि सिर्फ पेट का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी body’s energy center भी है? प्राचीन आयुर्वेद में नाभि को शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक माना गया है. इसलिए डॉ. उपासन बोहरा के अनुसार, नाभि में घी डालना महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. खासतौर पर महिलाओं में होने वाले हार्मोनल बदलाव और स्किन के लिए सही है.

नाभि में घी लगाने के मुख्य फायदे

त्वचा को बनाता है मुलायम और चमकदार

नाभि में रोजाना थोड़ा सा pure ghee लगाने से त्वचा में नमी बनी रहती है और यह dry skin को दूर करता है.

यह महिलाओं के लिए glowing skin tips में शामिल की जा सकती है .

मासिक धर्म को नियमित करने में मदद

नाभि में घी लगाने से hormonal imbalance कम होता है.

यह महिलाओं के लिए menstrual health को बेहतर बनाने का प्राकृतिक तरीका है.

पाचन शक्ति को बढ़ाता है

नाभि सीधे शरीर के digestive system से जुड़ा होता है.

कब्ज जैसी समस्या कम होती है.

तनाव और थकान को कम करता है

नाभि पर मसाज करने से रिलेक्स फील होता है.

यह महिलाओं में तनाव से दूर करता है और मेंटल हेल्थ बनाए रखता है .

गर्भावस्था में भी फायदेमंद

प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नाभि में घी लगाने से uterine health और baby development बेहतर होती है .

यह पेट की dryness और itchiness को भी कम करता है .

कैसे करें नाभि में घी लगाने की सही विधि

रोजाना सोने से पहले 1 बूंद घी नाभि में डालें.

इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करें .

10 मिनट बाद गीला कपड़ा से साफ कर लें.

उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसलिए कई महिलाएं दवाइयां लेना शुरू कर देती हैं. जिससे समस्या का समाधान कभी-कभी नहीं मिल पाता, ऐसे में ये उपाय आपकी सहायता कर सकता है.

नाभि में घी लगाने की यह आसान तरीका महिलाओं के हेल्थ, स्किन और hormonal balance के लिए बेहद लाभकारी है. डॉ. उपासन बोहरा की सलाह है कि इसे रोजाना अपने रुटीन में शामिल करें और इसके अद्भुत फायदे को खुद अनुभव करें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

