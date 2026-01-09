बाबा रामदेव ने दिए सेहत के सूत्र, बोले- 'ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार है मानव शरीर'

हाल ही में एक फेसबुक लाइव सत्र के दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव ने मानव शरीर की अद्भुत संरचना और उसके महत्व पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि मानव शरीर ब्रह्मांड के सबसे बड़े अजूबों में से एक है. रामदेव के अनुसार, शरीर के भीतर अनगिनत जटिल प्रक्रियाएं हर पल चलती रहती हैं, लेकिन अक्सर हम उन पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या सामने नहीं आती.

प्राकृतिक खान-पान और अच्छी नींद

रामदेव ने स्वस्थ रहने के लिए दैनिक आदतों और खान-पान में सुधार पर जोर दिया. उन्होंने एक दिलचस्प जानकारी साझा करते हुए बताया कि रसोई में आसानी से उपलब्ध 'प्याज' प्राकृतिक रूप से अच्छी नींद लाने में सहायक हो सकता है. उनके अनुसार, कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हमारे तंत्रिका तंत्र (Nervous system) को शांत करने में मदद करते हैं, जिससे बिना किसी बाहरी दवाओं के बेहतर आराम और गहरी नींद मिल सकती है.

लिवर और किडनी की भूमिका

शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली को समझाते हुए उन्होंने लिवर और किडनी को 'स्वास्थ्य का आधार' बताया. रामदेव ने कहा कि लिवर न केवल पाचन में मदद करता है, बल्कि शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने (Detoxification) और मेटाबॉलिज्म को सुचारू रखने में भी महत्वपूर्ण है. इसी तरह, किडनी खून को साफ करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने का आवश्यक कार्य करती है. इन अंगों का स्वस्थ होना ही शरीर की ऊर्जा और संतुलन के लिए अनिवार्य है.

योग और जड़ी-बूटियों का महत्व

रामदेव ने कपालभाति और अनुलोम-विलोम जैसे प्राणायामों के लाभों पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि इन श्वसन क्रियाओं से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और मानसिक स्पष्टता आती है. साथ ही, उन्होंने 'अश्वगंधा' जैसी पारंपरिक जड़ी-बूटियों के महत्व को रेखांकित किया, जो तनाव कम करने और शारीरिक शक्ति बढ़ाने में कारगर हैं.

अनुशासित जीवनशैली ही कुंजी है

सत्र के अंत में उन्होंने लोगों को एक अनुशासित जीवनशैली अपनाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि योग में निरंतरता, जागरूक खान-पान और पतंजलि के आयुर्वेद उत्पादों के सही उपयोग से व्यक्ति दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है. उनके अनुसार, प्रकृति के करीब रहना और अपनी शारीरिक क्षमताओं का सम्मान करना ही स्वस्थ जीवन का असली मार्ग है.

