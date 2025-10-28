हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थकिडनी से कैंसर तक... 17 दिन में इन 3 सेलेब्स को लील गईं ये बीमारियां, जानें कितनी खतरनाक?

किडनी से कैंसर तक... 17 दिन में इन 3 सेलेब्स को लील गईं ये बीमारियां, जानें कितनी खतरनाक?

कभी-कभी ये चमकते सितारे भी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. ऐसे ही पिछले 17 दिन में तीन बड़े नामी कलाकारों ने घातक बीमारियों के चलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 28 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार होते हैं जो अपने अभिनय और अंदाज से हमेशा दर्शकों के दिलों में बस जाते हैं. लेकिन दुख की बात यह है कि कभी-कभी ये चमकते सितारे भी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. ऐसे ही पिछले 17 दिन में तीन बड़े नामी कलाकारों ने अपनी बीमारियों के चलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया. ऐसे में इनसे जुड़े कारण और बीमारियों की गंभीरता जानना बेहद जरूरी है ताकि हम अपनी सेहत को लेकर सतर्क रह सकें. आइए जानते हैं कौन थे ये कलाकार और उनकी बीमारियां कितनी खतरनाक थीं. 

कौन थे ये कलाकार और उनकी बीमारियां कितनी खतरनाक?

1.  असरानी - कॉमेडी के बेताज बादशाह असरानी हमेशा अपने चुटीले अंदाज और हंसी मजाक से दर्शकों का दिल जीतते थे. लेकिन 20 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. जानकारी के अनुसार असरानी फेफड़ों की गंभीर बीमारी पल्मोनरी एडिमा से जूझ रहे थे. 

पल्मोनरी एडिमा क्या है?

इस बीमारी में फेफड़ों की एल्वियोली में तरल पदार्थ जमा हो जाता है.इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होती है. पल्मोनरी एडिमा अचानक या धीरे-धीरे हो सकती है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्ट की समस्या, फेफड़ों का इंफेक्शन, प्रदूषण, दवाओं का ओवरडोज या स्ट्रोक. इसके लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ और सांस फूलना, लेटते समय या रात में सांस लेने में परेशानी, खांसी, त्वचा, होंठ और उंगलियों का नीला पड़ना थकान, बेचैनी और कमजोरी, पैरों, टखनों या अन्य हिस्सों में सूजन तेज पसीना और हार्ट बीट का बढ़ना शामिल है. वहीं समय पर डॉक्टर से सलाह लेने और लक्षण पहचानने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है

2.  सतीश शाह - टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता सतीश शाह  का 25 अक्टूबर को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया. वह लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे.  सतीश शाह की किडनी बीमारी स्टेज 4 में थी, यानी किडनी की लगभग 75 से 85 प्रतिशत कार्यक्षमता खत्म हो चुकी थी. इस अवस्था में किडनी शरीर से टॉक्सिन निकालने में मुश्किल होती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या, एनीमिया और हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. 

किडनी फेलियर क्या है?

किडनी शरीर के लिए बहुत जरूरी अंग है. यह खून को साफ करती है, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखती है और हार्मोन का कंट्रोल करती है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं और कई अन्य बीमारियां पैदा हो सकती हैं. इसके लक्षण में पेशाब का कम या ज्यादा होना, चेहरे, पैरों या आंखों के नीचे सूजन, लगातार थकान या कमजोरी, भूख न लगना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है. 

3. पंकज धीर - महाभारत के कर्ण के रोल से लोकप्रिय हुए अभिनेता पंकज धीर का 15 अक्टूबर को लंबी लड़ाई के बाद कैंसर के कारण निधन हो गया. वह पिछले कुछ सालों से बीमार थे और हाल ही में उनका कैंसर दोबारा लौट आया था. 

कितना खतरनाक है कैंसर?

कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनकंट्रोल रूप से बढ़ने लगती हैं और आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचाती हैं. यह किसी भी हिस्से में हो सकता है और समय पर इलाज न होने पर जानलेवा साबित हो सकता है. कैंसर धीरे-धीरे शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है और शरीर के अंगों का काम बिगाड़ देता है. WHO की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2020 में लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर के कारण हुई थी. यह बीमारी इसलिए सबसे खतरनाक मानी जाती है क्योंकि यह शुरुआती स्टेज में पहचानना मुश्किल होता है और फैलने पर इलाज भी कठिन हो जाता है. इससे बचाव के लिए तंबाकू और शराब से दूर रहें, हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज करें, समय पर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी कराएं. 

Published at : 28 Oct 2025 04:02 PM (IST)
