सेहत बनाने के चक्कर में कुछ ज्यादा तो नहीं खा रहे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, हो सकते हैं ये नुकसान

सेहत के लिए ड्राई फ्रूट्स और नट्स हमेशा सुपर फूड्स माने जाते हैं. यह शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ कई बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं. इनमें हेल्दी फैट, प्रोटीन,आयरन, विटामिन बी, फाइबर और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यही वजह है कि डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट रोजाना ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं. लेकिन अगर आप इनका जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं, की सेहत के चक्कर में ज्यादा ड्राई फ्रूट्स और सीड्स खाने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.



पाचन संबंधी परेशानियां



ड्राई फ्रूट्स में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो सीमित मात्रा में फायदेमंद मानी जाती है. लेकिन ज्यादा सेवन करने पर यह पाचन तंत्र दबाव डाल सकती है. ज्यादा फाइबर, गैस, पेट दर्द, पेट फूलना, कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है. खासकर अगर आप सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो पाचन से जुड़ी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है.



वजन बढ़ाना



ड्राई फ्रूट्स कैलोरी से भरपूर होते हैं, अगर आप रोजाना इनका ज्यादा सेवन करते हैं तो वजन तेजी से बढ़ सकता है. एक स्टडी के अनुसार केवल 250 एक्स्ट्रा कैलोरी रोजाना ड्राई फ्रूट से लेने पर 1 महीने में लगभग दो पाउंड तक वजन बढ़ सकता है. खास तौर पर काजू, बादाम और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन सीमित मात्रा में ही खाने चाहिए.



ब्लड शुगर लेवल बढ़ाना



कई ड्राई फ्रूट्स जैसे खजूर, किशमिश और अंजीर में नेचुरल शुगर काफी ज्यादा होती है. ऐसे में इनके ज्यादा सेवन से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है. इसलिए डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इन्हें सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि यह शुगर लेवल और इंसुलिन बैलेंस दोनों को प्रभावित कर सकते हैं.



स्किन से जुड़ी दिक्कतें



ड्राई फ्रूट्स में मौजूद प्रोटीन और फैट स्किन के ऑयल ग्लैंड को एक्टिव कर देते हैं. अगर इनका ज्यादा सेवन किया जाए तो चेहरा ऑयली हो सकता है. बादाम, काजू, पिस्ता, खजूर और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट बॉडी में गर्मी बढ़ाते जिससे स्किन रिएक्शन हो सकते हैं.



एलर्जी और अस्थमा का खतरा



कुछ ड्राई फ्रूट्स को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जैसे केमिकल से प्रिजर्व किया जाता है. ऐसे में इनका ज्यादा सेवन एलर्जी, अस्थमा और स्किन रैशेज जैसी समस्या बढ़ा सकता है. जिन लोगों को सांस से जुड़ी समस्या है उन्हें इनसे सावधान रहना चाहिए.



ड्राई फ्रूट्स का कितना सेवन करना सही



एक्सपर्ट्स के अनुसार दिन भर में सिर्फ 20 से 30 ग्राम यानी लगभग एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स का सेवन ही पर्याप्त माना जाता है. इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. वहीं एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ड्राई फ्रूट्स और सीड्स सेहत के लिए जरूर फायदेमंद है लेकिन इनका सेवन सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि ज्यादा मात्रा में खाने से ही यह शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं.

