ऑफिस में हर 58 मिनट बाद करें 2 मिनट का यह काम, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा होगा कम

आजकल की लाइफस्टाइल में ज्यादा तर लोग ऑफिस या कॉरपोरेट जॉब में काम कर रहे हैं. ऐसे में दिन का ज्यादातर समय हम अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं. कई बार तो लोग 8 से 10 घंटे तक लगातार बैठकर काम करते हैं. इस वजह से ना सिर्फ हमारी बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाती है बल्कि दिल और ब्लड सर्कुलेशन जैसी हेल्थ संबंधी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं.

हार्ट की बीमारियां आज के समय में दुनियाभर में मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुकी हैं और इनमें सबसे बड़ी वजह लंबा समय लगातार बैठकर काम करना है. जब हम लंबे समय तक बिना मूवमेंट के बैठे रहते हैं, तो हमारे दिल और कार्डियोवस्कुलर सिस्टम पर नकारात्मक असर पड़ता है. ऐसे लोगों में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में काफी ज्यादा हो जाता है.

ऑफिस में हर 58 मिनट बाद करें 2 मिनट का यह काम

अगर आप हर घंटे सिर्फ 2 मिनट हल्की एक्सरसाइज करें, तो यह आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है. यह नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो डेस्क जॉब करते हैं या लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं. ऐसे में 58 मिनट काम करें और 2 मिनट हल्की एक्सरसाइज करें. इस तरीके से आप दिन के 8 घंटे के काम में करीब 8 बार अपने शरीर को एक्टिव कर सकते हैं. इससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है, मसल्स जाम नहीं होते और दिल स्वस्थ रहता है.

2 मिनट की एक्सरसाइज करने के आसान तरीके

1. ताई ची हॉप स्ट्रेच - इसमें सीधे खड़े हो जाएं. पैरों के पंजों के बल पर उछलते हुए हाथों को ऊपर-नीचे करें. कम से कम 50 बार दोहराएं. इसके बाद थोड़ी देर वॉक करें.

2. सेमी पुश-अप्स - इसके लिए किसी मजबूत सोफा या कुर्सी का सहारा लें. पुश-अप्स की तरह अपने हाथों और शरीर को हल्का उठाएं और बैठें. कम से कम 10-15 रिपीटेशन करें.

3. सिटिंग लेग रेजिस्टेंस - इसके लिए कुर्सी पर बैठ जाएं, पैरों को थोड़ा फैलाएं. एड़ियों को ऊपर उठाएं और नीचे लाएं. 10 रिपीटेशन करें.

4. रिवर्स डिप्स - इसके लिए किसी सोफे या कुर्सी का सहारा लें. दोनों हाथों को पीछे टिकाकर पैरों को आगे फैलाएं. हाथों के बल से ऊपर उठें और बैठें. 25 रिपीटेशन करें.

5. वॉल सिट - इसके लिए दीवार के सहारे खड़े हो जाएं. पैरों को थोड़ा आगे रखें और नीचे झुक जाएं. 40-60 सेकेंड तक इसी पोजीशन में रहें.

6. लेग स्विंग - किसी डेस्क या कुर्सी का सहारा लें. एक-एक पैर हवा में उठाएं और धीरे नीचे लाएं. दोनों पैरों से 15-15 रिपीटेशन करें.

7. ताई ची स्क्वाट पोज - पैरों को फैलाकर घुटनों को हल्का मोड़ें. हाथों को जोड़कर पंजों को ऊपर उठाएं. 50 रिपीटेशन करें.

8. 100 स्किपिंग या हल्के जंप - अगर ऑफिस में रस्सी नहीं है तो हाथ फैलाकर हल्के जंप करें. 100 बार हल्का जंप करें.

