हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAmitabh Bachchan Illness: इस खतरनाक बीमारी से जूझ चुके अमिताभ बच्चन, परेशान होकर एक्टिंग तक छोड़ने की थी तैयारी

Amitabh Bachchan Illness: इस खतरनाक बीमारी से जूझ चुके अमिताभ बच्चन, परेशान होकर एक्टिंग तक छोड़ने की थी तैयारी

Amitabh Bachchan Health: अभिताभ बच्चन उन भारतीय दिग्गजों में से हैं, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया करती है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उनको कौन सी बीमारी थी, जिसके चलते वे सिनेमा छोड़ने वाले थे.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 01 Jan 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

Amitabh Bachchan Serious Health Issue: अगर आप हिंदी सिनेमा के दिग्गजों की एक लिस्ट देखिए, तो उसमें टॉप पर आपको जो नाम दिखेंगे, उनमें से एक होंगे अभिताभ बच्चन. हालांकि आपको उनको देखकर इस बात की हैरानी होगी कि कभी उनकी जिंददगी में ऐसा दौर आया था, जब वे एक्टिंग छोड़ने की तैयारी तक कर चुके थे. भारतीय सिनेमा में उनकी मौजूदगी इतनी मजबूत लगती है कि लगता है जैसे वे हमेशा से ही यहीं थे. लेकिन हकीकत यह है कि उनका करियर एक समय उनके अपने शरीर की वजह से खतरे में पड़ गया था.

1980 के दशक के आखिर में अमिताभ बच्चन पहले से ही सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक लीजेंड बन चुके थे. लगातार हिट फिल्में, लंबा अनुभव और ऐसा रुतबा, जो बहुत कम कलाकारों को मिलता है. लेकिन इसी दौर में उनके शरीर ने साथ देना शुरू कर दिया. मांसपेशियां जल्दी थकने लगीं, साधारण हरकतें भी भारी लगने लगीं।.जिस अभिनेता की पहचान ही उसकी दमदार शारीरिक मौजूदगी से थी, उसके लिए यह स्थिति बेहद डराने वाली थी. 

डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया था बीमारी

डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि अमिताभ बच्चन मायस्थीनिया ग्रेविस नाम की एक दुर्लभ और गंभीर ऑटोइम्यून बीमारी से जूझ रहे हैं. इस बीमारी में शरीर की इम्यून सिस्टम नसों और मांसपेशियों के बीच के संदेशों में रुकावट डाल देती है. नतीजा होता है कि मांसपेशियों में कमजोरी, तेज थकान और काम करने के बाद कंट्रोल का कम हो जाना. लंबे शूट, भारी डायलॉग्स और लगातार एक्टिव रहने वाले अभिनेता के लिए यह सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि करियर पर सीधा खतरा था. अमिताभ बच्चन खुद बता चुके हैं कि वह समय उनके लिए बेहद उलझन भरा और डर से भरा था.  इस बीमारी को जोर लगाकर सहन नहीं किया जा सकता. आराम से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन थकान जल्दी लौट आती है. तनाव इसे और बिगाड़ देता है.

मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है?

यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर की इम्युन सिस्टम गलती से खुद पर हमला करने लगती है. इससे नसों और मांसपेशियों के बीच तालमेल बिगड़ जाता है. आंखों, चेहरे, बोलने, चबाने और निगलने से जुड़ी मांसपेशियां ज्यादा प्रभावित होती हैं. पलकें झुकना, धुंधला दिखना या बोलने में दिक्कत इसके लक्षण हो सकते हैं. राहत की बात यह है कि सही इलाज, दवाओं और लाइफस्टाइल में बदलाव से इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

इस तरह ठीक हुए अभिताभ

समय के साथ इलाज और सावधानी से उनकी हालत बेहतर हुई, लक्षण कम हुए, ताकत लौटी. लेकिन उस दौर ने उन्हें बदल दिया. वे अपने शरीर के प्रति ज्यादा सजग हुए, सेहत को प्राथमिकता देने लगे और हर उस दिन के लिए आभारी होने लगे, जब वे कैमरे के सामने खड़े हो सके.

यह भी पढ़ें: पूर्वजों के पास थी बेहतर फूड सेफ्टी सिस्टम, अग्नि और भोजन का वो सच जो नहीं जानते होंगे आप

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 01 Jan 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Amitabh Bachchan Health Amitabh Bachchan Health Condition
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
New Year 2026: न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर
न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
Advertisement

वीडियोज

Astrology Predictions: 2026 में वाकई दुनिया खत्म होने वाली है? ज्योतिषाचार्य की खौफनाक भविष्यवाणी
New Year 2026: 'अब सरकार का क्या होगा..', बाटी- चोखा पार्टी में ऐसा क्यों बोले Akhilesh Yadav? | SP
Indore: इंदौर में दूषित पानी से एक और मौत का दावा | Kailash Vijayvargiya | Mohan Yadav
Astrology Predictions: 2026 में कैसी होगी अर्थव्यवस्था? ज्योतिषाचार्य की बड़ी भविष्यवाणी | PM Modi
Indore: दूषित पानी से 6 महीने के बच्चे की मौत का दावा | Kailash Vijayvargiya | Mohan Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
'भारत का अपमान, सरकार को इसका..', भारत-पाक सीजफायर पर चीन के दावे को लेकर ओवैसी ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
'अभी तो बैठे-बैठे खा रहे थे...', BJP के ब्राह्मण विधायको की बैठक पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
New Year 2026: न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर
न्यू ईयर पर विराट ने वाइफ अनुष्का संग शेयर की खास फोटो, नीले सूट में जच रहे हैं 'किंग कोहली'; देखें तस्वीर
इंडिया
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
नए साल पर गंदी हरकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान, ड्रोन से भारत में भेजा गोला-बारूद, अलर्ट पर एजेंसियां
टेलीविजन
'केबीसी' के सेट पर अगस्त नंदा ने संभाली सिमर भाटिया की साड़ी, नाना अमिताभ बच्चन ने यूं लिए मजे
'केबीसी' के सेट पर अगस्त नंदा ने संभाली सिमर भाटिया की साड़ी, बिग बी ने यूं लिए मजे
जनरल नॉलेज
Myanmar Debt: म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
म्यांमार पर भारत का कितना पैसा उधार, क्या वापस लिया जाता है यह कर्ज?
ट्रेंडिंग
अलख सर के लिए प्रोस्टेट कर रही लड़कियों का वीडियो वायरल, यूजर्स ने समझा- आलू सेव प्रदर्शन
अलख सर के लिए प्रोस्टेट कर रही लड़कियों का वीडियो वायरल, यूजर्स ने समझा- आलू सेव प्रदर्शन
शिक्षा
यूपी नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, एमडी-एमएस में दाखिले का आखिरी बड़ा मौका
यूपी नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, एमडी-एमएस में दाखिले का आखिरी बड़ा मौका
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget