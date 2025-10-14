हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थ70 पर्सेंट महिलाएं होती हैं ऑटोइम्यून की मरीज, जानें उन्हें ज्यादा क्यों होती है यह बीमारी?

70 पर्सेंट महिलाएं होती हैं ऑटोइम्यून की मरीज, जानें उन्हें ज्यादा क्यों होती है यह बीमारी?

IRACON 2025 के 40 वें वार्षिक सम्मेलन में हैरान करने वाला तथ्य सामने आया कि ऑटोइम्यून बीमारियों से पीड़ित हर 10 मरीजों में से लगभग 7 महिलाएं होती हैं यानी 70 प्रतिशत ऑटोइम्यून मरीज महिलाएं होती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 14 Oct 2025 07:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में महिलाओं की हेल्थ से जुड़े कई मुद्दों पर अब समाज और मेडिकल में खुलकर चर्चा होने लगी है. लेकिन ऑटोइम्यून बीमारियां एक ऐसा जरूरी हेल्थ प्रॉब्लम विषय है, जो अब भी चर्चा से बाहर रह जाता है. हाल ही में गुजरात के द्वारका में आयोजित भारतीय रुमेटोलॉजी एसोसिएशन, IRACON 2025 के 40 वें वार्षिक सम्मेलन में विशेषज्ञों ने इस गंभीर विषय पर रोशनी डाली. इस सम्मेलन में यह हैरान करने वाला तथ्य सामने आया कि ऑटोइम्यून बीमारियों से पीड़ित हर 10 मरीजों में से लगभग 7 महिलाएं होती हैं यानी 70 प्रतिशत ऑटोइम्यून मरीज महिलाएं होती हैं. यह आंकड़ा न सिर्फ परेशानी वाला है, बल्कि यह भी बताता है कि महिलाओं की लाइफस्टाइल, हार्मोन, और सामाजिक परिस्थितियां किस तरह उन्हें इन बीमारियां के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाती हैं. तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऑटोइम्यून बीमारियां क्या होती हैं और यह बीमारी महिलाओं में ज्यादा क्यों होती है. 

क्या होती हैं ऑटोइम्यून बीमारियां?

ऑटोइम्यून बीमारियों का मतलब ऐसी बीमारियां हैं, जिसमें शरीर का अपना इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही हेल्दी टिशू और ऑर्गन पर हमला करने लगता है. आम तौर पर यह सिस्टम शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाता है, लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में यही सुरक्षा सिस्टम शरीर के लिए खतरा बन जाता है. इन बीमारियों में शरीर के जोड़ों, स्किन, मांसपेशियों, ब्लड वेसल्स और इंटरनल ऑर्गन को नुकसान पहुंच सकता है. कुछ आम ऑटोइम्यून बीमारियों में रुमेटीइड गठिया, ल्यूपस, हाइपोथायरायडिज्म और सोरायसिस शामिल हैं. 

ऑटोइम्यून बीमारियां महिलाओं में ज्यादा क्यों होती है

एक्सपर्ट्स के अनुसार, ऑटोइम्यून बीमारियां महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा पाई जाती हैं.  इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. जैसे - 

1. हार्मोनल बदलाव: महिलाओं के शरीर में हार्मोन, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं. पीरियड्स, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज जैसे चरणों में हार्मोन में बदलाव होता है, जिससे शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया खराब हो सकती है. 

2. जेनेटिक कारण: कुछ बीमारियां परिवारों में चलती हैं. अगर किसी महिला की मां या बहन को ऑटोइम्यून बीमारी है, तो उस महिला में भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है. 

3. इम्यून सिस्टम की सेंसिटिविटी: महिलाओं का इम्यून सिस्टम पुरुषों की तुलना में ज्यादा एक्टिव होता है. यही कारण है कि वे संक्रमण से बेहतर लड़ पाती हैं, लेकिन कभी-कभी यही एक्टिवनेस शरीर के अपने ही अंगों पर हमला कर देती है. 

भारत में स्थिति क्यों ज्यादा खराब?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 70 प्रतिशत ऑटोइम्यून मरीज महिलाएं होती हैं. लेकिन चिंता की बात यह है कि ज्यादातर महिलाएं डॉक्टर के पास तब आती हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है. कई महिलाएं बार-बार थकावट, जोड़ों का दर्द, स्किन की समस्याएं या लगातार बुखार जैसे लक्षणों को नजरअंदाज करती रहती हैं. वे इन्हें सामान्य कमजोरी या उम्र का असर समझ बैठती हैं. वहीं भारत में पर्यावरण और लाइफस्टाइल की समस्याएं इस स्थिति को और बिगाड़ देती हैं. शहरों में बढ़ता प्रदूषण और संक्रमण भी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है. इसके अलावा खराब खानपान, तनाव, और नींद की कमी से स्थिति खराब होने लगती है. 

यह भी पढ़ें: एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 14 Oct 2025 07:15 PM (IST)
Tags :
Women Health Diseases Health Autoimmune Diseases Autoimmune Diseases In Women Genetic Diseases
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट
क्रिकेट
'शुभमन गिल को कप्तान बनाकर एहसान नहीं किया, वह इसके...', जानें गौतम गंभीर क्यों बोले ऐसा
'शुभमन गिल को कप्तान बनाकर एहसान नहीं किया, वह इसके...', जानें गौतम गंभीर क्यों बोले ऐसा
बॉलीवुड
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन, ऑफ शोल्डर टॉप में दिखीं गॉर्जियस
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Midwest Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPS Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में आया बड़ा ट्विस्ट | ABP NEWS
Sensex-Nifty फिसले, पर IT Sector चमका – Gold-Silver बना Safe Haven| Paisa Live
IPS Officer Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में Rahul Gandhi की एंट्री से चढ़ा सियासी पारा!
Mangal Lakshmi: Bua Dadi की साजिश आई सामने, Mangal ने किया Kapil से रिश्ता खत्म #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट
क्रिकेट
'शुभमन गिल को कप्तान बनाकर एहसान नहीं किया, वह इसके...', जानें गौतम गंभीर क्यों बोले ऐसा
'शुभमन गिल को कप्तान बनाकर एहसान नहीं किया, वह इसके...', जानें गौतम गंभीर क्यों बोले ऐसा
बॉलीवुड
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन, ऑफ शोल्डर टॉप में दिखीं गॉर्जियस
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत-US के रिश्ते पटरी पर लौटे? ट्रेड पर बातचीत के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला
ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत-US के रिश्ते पटरी पर लौटे? ट्रेड पर बातचीत के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला
राजस्थान
जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका
जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका
ट्रेंडिंग
पेट्रोल पंप पर भयानक हादसा! जाते जाते बची लोगों की जान- भयानक मंजर का वीडियो वायरल
पेट्रोल पंप पर भयानक हादसा! जाते जाते बची लोगों की जान- भयानक मंजर का वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Haryana IPS Puran Kumar suicide: IPS पूरन कुमार के सुसाइड पर बवाल, जानें पिछले 10 साल में कितने IPS ने की आत्महत्या?
IPS पूरन कुमार के सुसाइड पर बवाल, जानें पिछले 10 साल में कितने IPS ने की आत्महत्या?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget