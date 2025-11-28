हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थColorectal Cancer: पॉटी ध्यान से देखने पर नजर आते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के ये 4 लक्षण, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर

Colorectal Cancer: पॉटी ध्यान से देखने पर नजर आते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के ये 4 लक्षण, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर

Early Signs of Colorectal Cancer: कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. चलिए आपको कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में बताते हैं कि इसके क्या-क्या लक्षण होते हैं, जिन्हें हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए,

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 28 Nov 2025 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

Colorectal Cancer Symptoms: कोलोरेक्टल कैंसर दुनिया भर में तेजी से एक गंभीर हेल्थ चैलेंज बनता जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि युवा उम्र के लोगों में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं. शुरुआती स्टेज में यह बीमारी ज्यादातर बिना किसी खास लक्षण के आगे बढ़ती है या फिर ऐसे हल्के बदलाव दिखाती है जिन्हें लोग सामान्य पेट की समस्या समझकर नजरअंदाज़ कर देते हैं. JAMA Network की एक स्टडी बताती है कि कुछ विशेष लक्षण शुरुआती उम्र में होने वाले कोलोरेक्टल कैंसर से गहराई से जुड़े होते हैं.

क्यों जरूरी है समय पर पहचान?

अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार, अगर कोलोरेक्टल कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए और बीमारी शरीर के एक हिस्से तक सीमित हो, तो मरीज की 5 साल तक जीवित रहने की संभावना लगभग 90 प्रतिशत होती है. लेकिन जैसे-जैसे यह शरीर में फैलने लगता है, यह आंकड़ा तेजी से गिरता है. रीजनल स्टेज में लगभग 73 प्रतिशत और अगर कैंसर दूर तक फैल जाए तो सिर्फ 13 प्रतिशत इसलिए समय रहते पहचान बेहद जरूरी है.

शुरुआती पहचान ही इलाज 

अगर कोलोरेक्टल कैंसर सही समय पर पकड़ में आ जाए, तो इलाज के बेहतर विकल्प, कम रिकरेंस और पूरी तरह ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है. डॉक्टर बताते हैं कि कई शुरुआती संकेत आपको आपकी मल  में ही दिख सकते हैं. जानिए वे जरूरी लक्षण जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए:

 स्टूल का पतला या पेंसिल जैसा दिखना

अगर आपकी मल अचानक से पतली, रिबन जैसी या पेंसिल जैसी होने लगे और यह बदलाव कई दिनों तक बना रहे, तो यह चेतावनी हो सकती है. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी कहती है कि ऐसा तब होता है जब ट्यूमर आंतों के अंदरूनी हिस्से को संकरा कर देता है. Mayo Clinic के अनुसार, ऐसी स्थिति में स्टूल को बाहर आने के लिए कम जगह मिलती है, इसलिए वह पतला दिखने लगता है.

 मल में म्यूकस का दिखना

आंतें सामान्य रूप से थोड़ी मात्रा में म्यूकस बनाती हैं, लेकिन यदि यह मात्रा बढ़ जाए और स्टूल पर स्पष्ट रूप से चिपचिपा या जेल जैसा पदार्थ दिखाई दे, तो यह किसी समस्या का संकेत हो सकता है. NCBI की मेडिकल गाइडलाइन्स भी पीछे के रास्ते से म्यूकस या खून आने को एक चेतावनी संकेत मानती हैं.

 मल में खून आना

स्टूल में खून, चाहे चमकीला लाल हो या काला, इसको कोलोरेक्टल कैंसर का सबसे आम शुरुआती संकेत माना जाता है. रिसर्च के अनुसार, शुरुआती स्टेज के लगभग 50 से 60 प्रतिशत मरीजों में किसी न किसी रूप में ब्लीडिंग देखी जाती है. हालांकि पाइल्स, फिशर या संक्रमण से भी खून आ सकता है, लेकिन बार-बार या लगातार ब्लीडिंग को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर जब दूसरे लक्षण भी दिखें.

लगातार दस्त या कब्ज लगा रहना

बार-बार दस्त लगना, कब्ज रहना या दोनों के बीच बार-बार बदलाव दिखना भी एक चेतावनी संकेत है. Moffitt Cancer Center का कहना है कि 50 साल से ऊपर के लोगों में लगातार ऐसी समस्या दिखे तो कोलोन की जांच जरूरी हो जाती है. यदि यह परेशानी कई दिनों या हफ्तों तक बनी रहे, तो समय रहते कोलोनोस्कोपी करवाना जरूरी है.

युवा भी बढ़ते जोखिम में क्यों आ रहे हैं?

The Lancet Oncology में प्रकाशित एक बड़े एनालिसिस से पता चला है कि 25 से 49 वर्ष की उम्र में कोलोरेक्टल कैंसर तेजी से बढ़ रहा है, और 50 में से 27 देशों में इसके मामले बढ़ते दिख रहे हैं. MDPI के अनुसार, शुरुआती उम्र में एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल, अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड, मोटापा और खराब जीवनशैली इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि अगर लोग समय रहते स्क्रीनिंग और लाइफस्टाइल में सुधार पर ध्यान दें, तो बढ़ते मामलों को काफी हद तक रोका जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- Early Signs Of Kidney: किडनी खराब होने से पहले आंखों में ही दिख जाते हैं बीमारी के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 28 Nov 2025 11:05 AM (IST)
Tags :
Colorectal Cancer Early Signs Of Colorectal Cancer Colorectal Cancer Symptoms In Stool
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बिहार
RLM नेताओं के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, नितिन नवीन बोले- 'उपेंद्र कुशवाहा जी ने…'
RLM नेताओं के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, नितिन नवीन बोले- 'उपेंद्र कुशवाहा जी ने…'
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
Advertisement

वीडियोज

देखिए आज दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
कहां हैं Imran Khan, पूछ रहा पूरा पाकिस्तान ? । Shehbaz Sharif । Asim Munir
पहले गुपचुप किया निकाह, फिर रची Delhi को दहलाने की साजिश । Delhi Car Blast Case
रायसेन में बच्ची से रेप के आरोपी सलमान शॉर्ट का एनकाउंटर, भागने की कोशिश में लगी गोली
Pakistan में Imran Khan से मिलने की रोक , CM तक को नहीं मिलने दिया जा रहा । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
चक्रवाती तूफान 'दित्वाह' की कितनी रफ्तार, कहां पहुंचा? भारत के इन राज्यों के लिए IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बिहार
RLM नेताओं के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, नितिन नवीन बोले- 'उपेंद्र कुशवाहा जी ने…'
RLM नेताओं के इस्तीफे पर BJP की प्रतिक्रिया, नितिन नवीन बोले- 'उपेंद्र कुशवाहा जी ने…'
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
ओटीटी
Friday OTT Release: 'रक्तबीज 2' से लेकर 'द पेट डिटेक्टिव' तक, आज इन फिल्मों-सीरीज का ओटीटी पर होगा बोलबाला
'रक्तबीज 2' से लेकर 'द पेट डिटेक्टिव' तक, आज इन फिल्मों-सीरीज का ओटीटी पर होगा बोलबाला
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
जनरल नॉलेज
दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी
दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी
यूटिलिटी
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget