हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHappy Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस, कोट्स और शायरी यहां देखें

Happy Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस, कोट्स और शायरी यहां देखें

इस दिन हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जाग उठती है. तिरंगा लहराते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और जुबां पर बस एक ही नारा जय हिन्द जय भारत होता है. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 24 Jan 2026 07:10 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के इतिहास में 26 जनवरी का दिन बेहद खास है. इसी दिन साल 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारत एक संपूर्ण गणतांत्रिक राष्ट्र बना. 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें आजादी सिर्फ यूं ही नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे अनगिनत शहीदों का बलिदान, संघर्ष और त्याग छिपा है. गणतंत्र दिवस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का प्रतीक है. इस दिन हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जाग उठती है. तिरंगा लहराते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और जुबां पर बस एक ही नारा जय हिन्द जय भारत होता है. 

आज के डिजिटल दौर में लोग अपने जज्बात WhatsApp Status, Facebook Post और Instagram Story के जरिए जाहिर करते हैं. अगर आप भी इस बार पुराने और घिसे-पिटे मैसेज भेजने के बजाय कुछ नया, दमदार और दिल को छू जाने वाला लिखना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको गणतंत्र दिवस 2026 के लिए बेस्ट स्टेटस, शायरी और प्रेरणादायक कोट्स बताते हैं 

Republic Day 2026 के लिए Short WhatsApp Status

1. आजादी की कीमत उनसे पूछो, जिन्होंने इसके लिए अपना खून बहाया, जय हिन्द. 

2. अगर प्यार करना है, तो अपने देश से करो, बाकी सब तो मतलब के रिश्ते हैं. 

3. हमारा वतन ऐसा है, जिसे कोई छोड़ नहीं सकता, और हमारा रिश्ता ऐसा है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, Happy Republic Day 2026. 

4. दिल भी देंगे, जान भी देंगे, मेरे वतन तेरे लिए,  Happy Republic Day. 

5. गर्व से कहो, हम भारतीय हैं, गणतंत्र दिवस. 

77 वें गणतंत्र दिवस के लिए देशभक्ति से भरी शायरी

1. धर्म के नाम पर न लड़ो,
धर्म के नाम पर न मरों,
इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है,
बस देश के नाम पर जियो. 
Happy Republic Day 2026
 
2. दिल में तिरंगे का सम्मान है,
मां भारती की शान पर अभिमान है,
हर कोने में लहराएंगे तिरंगा,
क्योंकि यही भारत की पहचान है. 

3. जिस खून में देश के लिए जोश न हो,
वह खून नहीं, पानी है. 
जो युवा देश के काम न आए,
उस जवानी का कोई मतलब नहीं,
गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

4. इस तिरंगे को सलाम है,
जिससे हमारी पहचान है. 
जब तक दिल में जान है,
इसकी शान हमेशा ऊंची रहेगी. 

5. जिन्होंने हंसते-हंसते जान दी,
जिन्होंने देश पर सब कुछ वार दिया,
ऐसे वीर शहीदों को
हमारा शत-शत नमन. 

गणतंत्र दिवस 2026 पर प्रेरणादायक कोट्स

1. गणतंत्र हमें सिखाता है कि देश की असली ताकत उसकी एकता में होती है. 

2. संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की है. 

3. तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, यह हर भारतीय के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है. 

4. सच्ची आजादी तभी है, जब हम जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनें. 

5. इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प लें कि हम संविधान का सम्मान करेंगे और देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे. 

यह भी पढ़ें : Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर घर और ऑफिस सजाने के लिए ये हैं 6 खूबसूरत तिरंगा रंगोली डिजाइन

Published at : 24 Jan 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
Happy Republic Day Happy Republic Day 2026 Happy Republic Day 2026 Images Republic Day Images 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
क्रिकेट
टीम इंडिया करेगी पाकिस्तान का दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
टीम इंडिया करेगी PAK दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: Studio में कौन करने लगा हर-हर महादेव? बौखलाए समर्थक! | Avimukteshwaranand
US ने India को दिया Soft Signal, हट सकता है 25% Russian Oil Tariff | Paisa Live
America में घरेलू हिंसा का खौफनाक चेहरा, भारतीय मूल परिवार पर हमला |ABPLIVE
Tariff War के बीच Trump की दौलत में बंपर उछाल | Paisa Live
Budget 2026: ESIC Salary Limit Hike | ₹21,000 से ₹30,000? Big Relief for Employees | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
क्रिकेट
टीम इंडिया करेगी पाकिस्तान का दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
टीम इंडिया करेगी PAK दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
ओटीटी
Netflix OTT Releases: नेटफ्लिक्स पर आने वाली है एक से बढ़कर एक फिल्में, जनवरी से फरवरी तक की लिस्ट देख लें
नेटफ्लिक्स पर आने वाली है एक से बढ़कर एक फिल्में, जनवरी से फरवरी तक की लिस्ट देख लें
विश्व
US Crime: अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
US में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
शिक्षा
IIT कानपुर में नए स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ चेकअप हुआ अनिवार्य, दो सुसाइड के बाद लिया गया फैसला
IIT कानपुर में नए स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ चेकअप हुआ अनिवार्य, दो सुसाइड के बाद लिया गया फैसला
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तानी मौलाना ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा वहां के लोकतंत्र में ही ऐसा हो सकता था, वजह हैरान कर देगी
पाकिस्तानी मौलाना ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा वहां के लोकतंत्र में ही ऐसा हो सकता था, वजह हैरान कर देगी
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget