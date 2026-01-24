Happy Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस, कोट्स और शायरी यहां देखें

भारत के इतिहास में 26 जनवरी का दिन बेहद खास है. इसी दिन साल 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारत एक संपूर्ण गणतांत्रिक राष्ट्र बना. 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें आजादी सिर्फ यूं ही नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे अनगिनत शहीदों का बलिदान, संघर्ष और त्याग छिपा है. गणतंत्र दिवस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का प्रतीक है. इस दिन हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जाग उठती है. तिरंगा लहराते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और जुबां पर बस एक ही नारा जय हिन्द जय भारत होता है.

आज के डिजिटल दौर में लोग अपने जज्बात WhatsApp Status, Facebook Post और Instagram Story के जरिए जाहिर करते हैं. अगर आप भी इस बार पुराने और घिसे-पिटे मैसेज भेजने के बजाय कुछ नया, दमदार और दिल को छू जाने वाला लिखना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको गणतंत्र दिवस 2026 के लिए बेस्ट स्टेटस, शायरी और प्रेरणादायक कोट्स बताते हैं

Republic Day 2026 के लिए Short WhatsApp Status

1. आजादी की कीमत उनसे पूछो, जिन्होंने इसके लिए अपना खून बहाया, जय हिन्द.

2. अगर प्यार करना है, तो अपने देश से करो, बाकी सब तो मतलब के रिश्ते हैं.

3. हमारा वतन ऐसा है, जिसे कोई छोड़ नहीं सकता, और हमारा रिश्ता ऐसा है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, Happy Republic Day 2026.

4. दिल भी देंगे, जान भी देंगे, मेरे वतन तेरे लिए, Happy Republic Day.

5. गर्व से कहो, हम भारतीय हैं, गणतंत्र दिवस.

77 वें गणतंत्र दिवस के लिए देशभक्ति से भरी शायरी

1. धर्म के नाम पर न लड़ो,

धर्म के नाम पर न मरों,

इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है,

बस देश के नाम पर जियो.

Happy Republic Day 2026



2. दिल में तिरंगे का सम्मान है,

मां भारती की शान पर अभिमान है,

हर कोने में लहराएंगे तिरंगा,

क्योंकि यही भारत की पहचान है.

3. जिस खून में देश के लिए जोश न हो,

वह खून नहीं, पानी है.

जो युवा देश के काम न आए,

उस जवानी का कोई मतलब नहीं,

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

4. इस तिरंगे को सलाम है,

जिससे हमारी पहचान है.

जब तक दिल में जान है,

इसकी शान हमेशा ऊंची रहेगी.

5. जिन्होंने हंसते-हंसते जान दी,

जिन्होंने देश पर सब कुछ वार दिया,

ऐसे वीर शहीदों को

हमारा शत-शत नमन.

गणतंत्र दिवस 2026 पर प्रेरणादायक कोट्स

1. गणतंत्र हमें सिखाता है कि देश की असली ताकत उसकी एकता में होती है.

2. संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की है.

3. तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, यह हर भारतीय के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है.

4. सच्ची आजादी तभी है, जब हम जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनें.

5. इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प लें कि हम संविधान का सम्मान करेंगे और देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे.

