हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHappy New Year 2026 Shayari: खास अंदाज में अपनों को विश करें नया साल, यहां देखें हैप्पी न्यू ईयर की बेस्ट हिंदी शायरी

Happy New Year 2026 Shayari: खास अंदाज में अपनों को विश करें नया साल, यहां देखें हैप्पी न्यू ईयर की बेस्ट हिंदी शायरी

Happy New Year 2026 Shayari in Hindi: नया साल 2026 खुशियों और नई उम्मीदों का संदेश लेकर आया है. यहां पढ़ें परिवार और अपनों को भेजने के लिए हैप्पी न्यू ईयर 2026 की बेस्ट हिंदी शायरी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 29 Dec 2025 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

Happy New Year 2026 Shayari in Hindi: साल 2025 हमें विदा कर रहा है और हम नए साल 2026 में प्रवेश करने वाले हैं. नया साल एक नई उमंग, नई सफलता और नई कहानियां और मेहनत लेकर आता है. लोगों को एक यकीन दिलाता है कि पिछला साल चाहे हमारा कैसा भी गुजरा हो, लेकिन नया साल हमारे लिए जरूर अच्छा होगा. लोग अपने आप से वादा करते हैं कि नए साल में हम उन सभी चाहतों या सफलताओं को पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, जो हम इस साल करने से चूक गए.

नए साल की आने की खुशी में लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और संबंधियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं, जो हमारे रिश्तों में गर्माहट लाते हैं. अगर आप भी इस साल अपने जानने वालों को नए साल की शुभकामनाओं का संदेश भेजना चाहते हैं तो उन्हें कुछ अलग अंदाज दें. इसमें सबसे अलग और बेहतरीन अंदाज शामिल है शायरियाें के जरिए शुभकामनाएं देना. आइए जानते हैं कुछ शायरियों के बारे में, जिनमें आप अपने मित्रवत संदेश के तौर पर अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं.

हैप्पी न्यू ईयर की बेस्ट हिंदी शायरी (Happy New Year 2026 Shayari in Hindi)

  • साल न मिले, लेकिन वसीयत का प्यार कभी नहीं मिलना चाहिए, भगवान इस नए साल में हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें.
  • उदास दो अपनाता हुआ कल, हंसो और हंसाओ सपने जो भी हो पल, खुशियाां लेकर आने वाला कल, नए साल की शुभकामनाएं.
  • तारीख बदली गई, मत बदलो, आपको सब नया चाहिए, मुझे पुराना बताइए.
  • नए साल हैं, नए विवरण हैं, जिंदगी में बस खुशियों की यादें हैं, गुजरे साल को दिल से विदा करो, नए साल में नए अरमानों को सजा लो.
  • सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना न हो कभी तन्हाइयों से, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो तुम्हारा, यही दुआ है दिल की परछाइयों से.
  • इस साल आपके घर खुशियों की हो धूम, फूलों की न हो कमी, आप हो जाएं मालामाल, हंसते रहो, ऐसा हो सबका हाल, ताहे दिल से फूल हो तुम्हें नया साल.
  • नाव के साथ एक पैगाम भेजा जाता है, सूरज की किरण के साथ सलाम भेजा जाता है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आने वाले साल का पैगाम भेजा जाता है.

इस नए साल में खुशियों की चमकें हों, प्यार के दिन और मुहब्बत भरी रातें हों, चाहतें, नफरतें मिटें हों. नया साल मुबारक हो.

ये शायरियां भी कर सकते हैं शेयर 

  • फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए 
    पहला दिन है नया साल का, आनंद लीजिए
    हैप्पी न्यू ईयर.
  • ऐ जाते बरस तुझ को सौंपा खुदा को 
    मुबारक मुबारक नया साल सब को.  
  • नया साल आया बनके उजाले 
    खुल जाए आप की किस्मत के ताले 
    हमेशा मेहरबान रहे आप पर ऊपर वाले 
    चांद तारे भी आप पर ही रोशनी डालें 
  • नए साल के नए दिनों को 
    आओ नया त्योहार बनाएं
    सुगम, सुलभ और सफल जीवन का 
    आओ नया संकल्प उठाएं

 

यह भी पढ़ें: हैप्पी न्यू ईयर 2026: किन देशों में कब होगा नए साल का सपना, जानें अमेरिका, रूस जैसे देशों की टाइमिंग

Published at : 29 Dec 2025 03:15 PM (IST)
Tags :
New Year Shayari New Year 2026 Happy New Year 2026 New Year 2026 Shayari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
महाराष्ट्र
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
Maulana Shahabuddin Razvi ने मुस्लिमों से नए साल का जश्न ना मनाने की अपील | New Year 2026
Assam News: Amit Shah का बड़ा बयान Assam में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हुई|
2026 में Dollar का अंत? | BRICS का Gold Currency Plan दुनिया हिला देगा | Paisa Live
Pune Nagar Nigam Election में Congress और Shivsena के बीच हुआ गठबंधन । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
महाराष्ट्र
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
बॉलीवुड
'मुझे अंकल आमिर खान का पैसा नहीं मिलेगा', अपनी 'बिगड़ती' फाइनेंशियल कंडीशन पर बोले इमरान खान
'मुझे अंकल आमिर का पैसा नहीं मिलेगा', अपनी 'बिगड़ती' फाइनेंशियल कंडीशन पर बोले इमरान खान
शिक्षा
दिल्ली नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया अब स्कूलों के हाथों में, जानें कब क्या होगा?
दिल्ली नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया अब स्कूलों के हाथों में, जानें कब क्या होगा?
लाइफस्टाइल
New Year Rangoli Design: नए साल के स्वागत में घर पर ऐसे बनाएं सिंपल और बेस्ट रंगोली, दूर-दूर से देखने आएंगे लोग
नए साल के स्वागत में घर पर ऐसे बनाएं सिंपल और बेस्ट रंगोली, दूर-दूर से देखने आएंगे लोग
यूटिलिटी
दिल्ली में कब से मिलने लगेगा पिंक सहेली कार्ड, बस में ट्रैवल करती हैं तो नोट कर लें डेट
दिल्ली में कब से मिलने लगेगा पिंक सहेली कार्ड, बस में ट्रैवल करती हैं तो नोट कर लें डेट
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget