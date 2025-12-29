Happy New Year 2026 Shayari in Hindi: साल 2025 हमें विदा कर रहा है और हम नए साल 2026 में प्रवेश करने वाले हैं. नया साल एक नई उमंग, नई सफलता और नई कहानियां और मेहनत लेकर आता है. लोगों को एक यकीन दिलाता है कि पिछला साल चाहे हमारा कैसा भी गुजरा हो, लेकिन नया साल हमारे लिए जरूर अच्छा होगा. लोग अपने आप से वादा करते हैं कि नए साल में हम उन सभी चाहतों या सफलताओं को पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, जो हम इस साल करने से चूक गए.

नए साल की आने की खुशी में लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और संबंधियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं, जो हमारे रिश्तों में गर्माहट लाते हैं. अगर आप भी इस साल अपने जानने वालों को नए साल की शुभकामनाओं का संदेश भेजना चाहते हैं तो उन्हें कुछ अलग अंदाज दें. इसमें सबसे अलग और बेहतरीन अंदाज शामिल है शायरियाें के जरिए शुभकामनाएं देना. आइए जानते हैं कुछ शायरियों के बारे में, जिनमें आप अपने मित्रवत संदेश के तौर पर अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं.

हैप्पी न्यू ईयर की बेस्ट हिंदी शायरी (Happy New Year 2026 Shayari in Hindi)

साल न मिले, लेकिन वसीयत का प्यार कभी नहीं मिलना चाहिए, भगवान इस नए साल में हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें.

उदास दो अपनाता हुआ कल, हंसो और हंसाओ सपने जो भी हो पल, खुशियाां लेकर आने वाला कल, नए साल की शुभकामनाएं.

तारीख बदली गई, मत बदलो, आपको सब नया चाहिए, मुझे पुराना बताइए.

नए साल हैं, नए विवरण हैं, जिंदगी में बस खुशियों की यादें हैं, गुजरे साल को दिल से विदा करो, नए साल में नए अरमानों को सजा लो.

सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना न हो कभी तन्हाइयों से, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो तुम्हारा, यही दुआ है दिल की परछाइयों से.

इस साल आपके घर खुशियों की हो धूम, फूलों की न हो कमी, आप हो जाएं मालामाल, हंसते रहो, ऐसा हो सबका हाल, ताहे दिल से फूल हो तुम्हें नया साल.

नाव के साथ एक पैगाम भेजा जाता है, सूरज की किरण के साथ सलाम भेजा जाता है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आने वाले साल का पैगाम भेजा जाता है.

इस नए साल में खुशियों की चमकें हों, प्यार के दिन और मुहब्बत भरी रातें हों, चाहतें, नफरतें मिटें हों. नया साल मुबारक हो.



ये शायरियां भी कर सकते हैं शेयर

फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए

पहला दिन है नया साल का, आनंद लीजिए

हैप्पी न्यू ईयर.

ऐ जाते बरस तुझ को सौंपा खुदा को

मुबारक मुबारक नया साल सब को.

मुबारक मुबारक नया साल सब को. नया साल आया बनके उजाले

खुल जाए आप की किस्मत के ताले

हमेशा मेहरबान रहे आप पर ऊपर वाले

चांद तारे भी आप पर ही रोशनी डालें

नए साल के नए दिनों को

आओ नया त्योहार बनाएं

सुगम, सुलभ और सफल जीवन का

आओ नया संकल्प उठाएं

