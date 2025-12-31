आज साल 2025 का आखिरी दिन है और कल से नया साल शुरू हो जाएगा. वहीं आज यानी नए साल की शुरुआत के पहले पार्टी और मस्ती का माहौल हर तरफ देखने को मिलता है. क्लब, बार, होटल और रेस्टोरेंट से लेकर घरों तक देर रात तक सेलिब्रेशन चलता रहता है. इस दौरान कई लोग दोस्तों और परिवार के साथ शराब का सेवन भी करते हैं. लेकिन कई बार यह जश्न अगली सुबह परेशानी बन जाता है, जब तेज सिर दर्द, उल्टी, मतली और थकान के साथ हैंगओवर शुरू हो जाता है. ऐसे में अगर पार्टी के बाद की सुबह आपकी नींद भी भारी सिर और कमजोर शरीर के साथ खुलती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स बताएंगे जिससे न्यू ईयर पार्टी के बाद घर पर ही आपका हैंगओवर उतर जाएगा.

हैंगओवर उतारने के घरेलू टिप्स

सुबह उठते ही पानी पीना है सबसे जरूरी

अगर आप भी नए साल में हैंगओवर के साथ उठते हैं, तो सबसे पहले खुद को हाइड्रेट करना जरूरी है. सुबह उठते ही जितना हो सके उतना पानी पिए. इससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स पेशाब के जरिए बाहर निकलते हैं और सिर दर्द में धीरे-धीरे राहत मिलने लगती है.

नींबू पानी से मिलेगा जल्दी आराम

हैंगओवर उतारने के लिए नींबू पानी एक आसान और असरदार उपाय माना जाता है. एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर थोड़ा नमक मिलाकर पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी होती है. इससे मतली, उल्टी और सिर दर्द में आराम मिलता है.

नारियल पानी देगा एनर्जी

नारियल पानी भी हैंगओवर में काफी फायदेमंद साबित होता है. इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को फिर से एनर्जी देने में मदद करते हैं. शराब पीने से शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे नारियल पानी काफी हद तक पूरा करता है.

पुदीना करता है बेचैनी कम

पुदीना हैंगओवर की परेशानी को कम करने में मददगार माना जाता है. आप पुदीने की पत्तियों को पीसकर पानी में मिलाकर पी सकते हैं या फिर पुदीने की चाय बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं. इससे पेट को राहत मिलती है और बेचैनी कम होती है.

हल्दी वाला पानी भी है कारगर

हैंगओवर के दौरान हल्दी वाला गुनगुना पानी भी फायदेमंद माना जाता है. हल्दी के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण शरीर को अंदर से शांत करने में मदद करते हैं और थकान को कम करते हैं.

