हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलNew Year 2026: न्यू ईयर पार्टी के बाद आपको भी हो जाता है हैंगओवर? जानिए ऐसे टिप्स, जो घर पर ही उतार देंगे हैंगओवर

New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी के बाद आपको भी हो जाता है हैंगओवर? जानिए ऐसे टिप्स, जो घर पर ही उतार देंगे हैंगओवर

अगर आप भी नए साल में हैंगओवर के साथ उठते हैं, तो सबसे पहले खुद को हाइड्रेट करना जरूरी है. सुबह उठते ही जितना हो सके उतना पानी पिए. इससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स पेशाब के जरिए बाहर निकलते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 31 Dec 2025 03:30 PM (IST)
आज साल 2025 का आखिरी दिन है और कल से नया साल शुरू हो जाएगा. वहीं आज यानी नए साल की शुरुआत के पहले पार्टी और मस्ती का माहौल हर तरफ देखने को मिलता है. क्लब, बार, होटल और रेस्टोरेंट से लेकर घरों तक देर रात तक सेलिब्रेशन चलता रहता है. इस दौरान कई लोग दोस्तों और परिवार के साथ शराब का सेवन भी करते हैं. लेकिन कई बार यह जश्न अगली सुबह परेशानी बन जाता है, जब तेज सिर दर्द, उल्टी, मतली और थकान के साथ हैंगओवर शुरू हो जाता है. ऐसे में अगर पार्टी के बाद की सुबह आपकी नींद भी भारी सिर और कमजोर शरीर के साथ खुलती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स बताएंगे जिससे न्यू ईयर पार्टी के बाद घर पर ही आपका हैंगओवर उतर जाएगा.

हैंगओवर उतारने के घरेलू टिप्स

सुबह उठते ही पानी पीना है सबसे जरूरी

अगर आप भी नए साल में हैंगओवर के साथ उठते हैं, तो सबसे पहले खुद को हाइड्रेट करना जरूरी है. सुबह उठते ही जितना हो सके उतना पानी पिए. इससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स पेशाब के जरिए बाहर निकलते हैं और सिर दर्द में धीरे-धीरे राहत मिलने लगती है.

नींबू पानी से मिलेगा जल्दी आराम

हैंगओवर उतारने के लिए नींबू पानी एक आसान और असरदार उपाय माना जाता है. एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर थोड़ा नमक मिलाकर पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी होती है. इससे मतली, उल्टी और सिर दर्द में आराम मिलता है.

नारियल पानी देगा एनर्जी

नारियल पानी भी हैंगओवर में काफी फायदेमंद साबित होता है. इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को फिर से एनर्जी देने में मदद करते हैं. शराब पीने से शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे नारियल पानी काफी हद तक पूरा करता है.

पुदीना करता है बेचैनी कम

पुदीना हैंगओवर की परेशानी को कम करने में मददगार माना जाता है. आप पुदीने की पत्तियों को पीसकर पानी में मिलाकर पी सकते हैं या फिर पुदीने की चाय बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं. इससे पेट को राहत मिलती है और बेचैनी कम होती है.

हल्दी वाला पानी भी है कारगर

हैंगओवर के दौरान हल्दी वाला गुनगुना पानी भी फायदेमंद माना जाता है. हल्दी के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण शरीर को अंदर से शांत करने में मदद करते हैं और थकान को कम करते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 31 Dec 2025 03:30 PM (IST)
How To Cure Hangover New Year 2026 New Year Hangover Hangover Remedies At Home
