Dhanteras Wishes 2025: धनतेरस 2025 पर दिल से भेजिए ये खास कोट्स, अपनों को दें प्यार भरी विश

Dhanteras Wishes 2025: धनतेरस का महत्व सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब हम अपने परिवार वालो, दोस्तों और सगे-संबंधियों को दिल से शुभकामनाएं देते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 17 Oct 2025 05:54 PM (IST)
Preferred Sources

Dhanteras Wishes 2025: दिवाली का त्योहार हर किसी के दिल के बेहद करीब होता है. दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है. यह त्योहार न सिर्फ सोना-चांदी या कीमती सामान खरीदने का दिन है, बल्कि यह धन, स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभ ऊर्जा का उत्सव है. इस साल धनतेरस 2025 में 19 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा. यह दिन खासतौर पर भगवान धन्वंतरि, मृत्यु के देवता यमराज और धन के देवता कुबेर की पूजा के लिए जाना जाता है.

धनतेरस का महत्व सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब हम अपने परिवार वालो, दोस्तों और सगे-संबंधियों को दिल से शुभकामनाएं देते हैं और उनके जीवन में सुख-शांति, समृद्धि और सेहत की कामना करते हैं. जब आप किसी को शुभकामना देते हैं तो वह सिर्फ एक संदेश नहीं होता बल्कि आपके दिल से निकली दुआ होती है जो सामने वाले की जिंदगी को खुशियों से भर सकती है. इस धनतेरस क्यों न अपने लोगों को कुछ दिल छू लेने वाले शुभकामना संदेश भेजें जो उनके चेहरे पर स्माइल लाएं, चलिए आज हम आपको धनतेरस 2025 पर कुछ खास कोट्स बताते हैं. जिससे आप अपनों को प्यार भरी विश दें सकते हैं. 

धनतेरस 2025 पर कुछ खास कोट्स

1. इस धनतेरस पर माता लक्ष्मी आपके घर सुख, शांति और ढेर सारा धन लेकर आएं, आपको और आपके परिवार को ढेर सारी बधाइयां. 

2. आपका जीवन खुशियों से भरा हो, धन की कोई कमी न हो और सेहत हमेशा साथ दे, यही मेरी सच्ची कामना है, शुभ धनतेरस. 

3. दीपों की रोशनी से हर कोना रोशन हो जाए, लक्ष्मी मां का आशीर्वाद हर दिन साथ हो जाए, आपको और आपके परिवार को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं. 

4. धनतेरस का ये खास मौका, आपके जीवन में नई खुशियां और सौभाग्य की बहार लाए. 

5. इस दिन जो भी आप खरीदें, उसमें सिर्फ सोना नहीं बल्कि सौभाग्य भी समाया हो. 

6. धन की असली परिभाषा सेहत, खुशियां और अपनेपन का साथ है. 

7. इस धनतेरस, अपने दिल को भी रोशन करें, धन वो नहीं जो तिजोरी में है, धन वो है जो मन को शांति दे. 

सोशल मीडिया पर लगाने के लिए धनतेरस 2025 स्टेटस

1. दीप जलाएं, घर सजाएं, लक्ष्मी मां को अपने जीवन में बुलाएं, शुभ धनतेरस. 

2. खुश रहो, मुस्कुराओ, क्योंकि धनतेरस आया है खुशियां लाया है. 

3. धनतेरस की रात आए, खुशियां और समृद्धि साथ लाए, दीपों से जगमग हर घर हो, लक्ष्मी मां का आशीर्वाद हर दिल में हो. 

4. इस धनतेरस पर सिर्फ धातु नहीं, रिश्ते भी बनाएं. 

5. लक्ष्मी मां की कृपा से धन, बुद्धि और सेहत हमेशा बनी रहे ,यही है मेरी शुभकामना. 

6. धनतेरस की रात आई,ढेरों खुशियां अपने साथ लाई,दीपों से हो उजाला हर एक द्वार, लक्ष्मी मां करें सभी का उद्धार. 

Published at : 17 Oct 2025 05:54 PM (IST)
Tags :
Dhanteras Diwali Wishes Dhanteras Wishes Dhanteras 2025 Diwali 2025 Dhanteras Quotes
