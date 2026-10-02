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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलGandhi Jayanti 2026 Wishes: गांधी जी के अनमोल विचार बना देंगे दिन, 2 अक्टूबर को अपनों को भेजें शुभकामनाएं

Gandhi Jayanti 2026 Wishes: गांधी जी के अनमोल विचार बना देंगे दिन, 2 अक्टूबर को अपनों को भेजें शुभकामनाएं

Happy Gandhi Jayanti 2026 Wishes in Hindi: गांधी जयंती 2026 के मौके पर पढ़ें महात्मा गांधी के अनमोल विचार और WhatsApp स्टेटस. सत्य, अहिंसा, शांति और करुणा से जुड़े ये संदेश शेयर करें.

Written By : सोनम |  Updated at : 02 Oct 2026 06:52 AM (IST)
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हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है. यह दिन महात्मा गांधी की जयंती के तौर पर देशभर में मनाया जाता है. गांधीजी ने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके विचार आज भी शांति, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्यों की याद दिलाते हैं.

साल 2026 में महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मनाई जा रही है. 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती के साथ-साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था.

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इस खास दिन पर लोग बापू को याद करते हैं और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं. आप भी गांधी जयंती के मौके पर अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को ये शुभकामना संदेश भेज सकते हैं.

गांधी जयंती 2026 की शुभकामनाएं

  • गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं! सत्य, शांति और अहिंसा के विचार हमारे जीवन को हमेशा सही दिशा दिखाते रहें.
  • बापू के आदर्श हमें हमेशा सत्य के रास्ते पर चलने और दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आने की प्रेरणा देते रहें. गांधी जयंती की शुभकामनाएं!
  • आइए इस गांधी जयंती पर शांति को अपनाएं, अहिंसा के रास्ते पर चलें और अपने आसपास सकारात्मकता फैलाएं. आपको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.
  • महात्मा गांधी के विचार हमें सिखाते हैं कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे और सही कदमों से होती है. गांधी जयंती की शुभकामनाएं!
  • सत्य, अहिंसा और करुणा के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. आप सभी को गांधी जयंती 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं.
  • बापू के विचार हमारे जीवन में शांति, सद्भाव और मानवता की भावना को मजबूत करें. गांधी जयंती की शुभकामनाएं!
  • आइए, गांधी जी को सिर्फ याद ही न करें, बल्कि उनके बताए सत्य और अहिंसा के रास्ते को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश भी करें.
  • गांधी जयंती का यह दिन हमें याद दिलाता है कि शांति और संवाद से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं. आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं.
  • महात्मा गांधी के आदर्श हमेशा हमें सच्चाई, सादगी और इंसानियत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहें. हैप्पी गांधी जयंती 2026!
  • इस गांधी जयंती पर आइए अपने विचारों और कामों में दया, करुणा और सम्मान को जगह देने का संकल्प लें.

गांधी जयंती पर भेजें ये छोटे संदेश

  • सत्य का साथ दें, अहिंसा को अपनाएं. गांधी जयंती की शुभकामनाएं!
  • सादगी, सत्य और अहिंसा—यही बापू के विचारों की पहचान है. गांधी जयंती की शुभकामनाएं.
  • बापू के विचार हमेशा हमारे जीवन को सही दिशा दिखाते रहें. हैप्पी गांधी जयंती!
  • शांति चुनें, प्रेम बांटें और इंसानियत को सबसे ऊपर रखें. गांधी जयंती की शुभकामनाएं!
  • सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संकल्प लें. गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!
  • बापू को नमन और उनके विचारों को सलाम. आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं.
  • जहां नफरत हो, वहां प्रेम फैलाएं; जहां विवाद हो, वहां संवाद करें. गांधी जयंती की शुभकामनाएं!
  • गांधी जी के विचार आज भी हमें शांति और इंसानियत का रास्ता दिखाते हैं. हैप्पी गांधी जयंती 2026!

महात्मा गांधी के प्रेरणादायक विचार

महात्मा गांधी के विचारों में सत्य, अहिंसा और मानवता को खास महत्व मिलता है. गांधी जयंती के मौके पर उनके कुछ चर्चित विचारों को भी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर किया जा सकता है.

  • खुद वो बदलाव बनिए, जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं.
  • आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी.
  • आप मानवता में विश्वास मत खोइए.
  • व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है.
  • पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे.
  • इन विचारों को गांधीजी के नाम से व्यापक रूप से साझा किया जाता है, हालांकि अलग-अलग स्रोतों में इनके शब्दों या अनुवाद में अंतर मिल सकता है.

WhatsApp और Facebook स्टेटस के लिए संदेश

  • सादा जीवन, उच्च विचार और सत्य का रास्ता—बापू को शत-शत नमन. गांधी जयंती की शुभकामनाएं.
  • आइए गांधी जयंती पर सत्य, शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संकल्प लें.
  • देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महात्मा गांधी को नमन. गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.
  • अहिंसा सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि शांति की ओर बढ़ने का रास्ता भी है. गांधी जयंती की शुभकामनाएं.
  • बापू के विचारों को याद करें और अपने जीवन में अच्छाई, दया और शांति को जगह दें. हैप्पी गांधी जयंती!
  • गांधी जयंती के इस खास दिन पर आइए सत्य और इंसानियत को अपने जीवन में महत्व देने का संकल्प लें.
  • महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन. उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देते रहें.

ये भी पढ़ें: अक्टूबर में बच्चों की मौज, गांधी जयंती से दशहरा तक देखें छुट्टियों की लिस्ट 

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 06:52 AM (IST)
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Gandhi Jayanti 2026
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