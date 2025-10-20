क्यों हर कोई कॉफी में डाल रहा है नमक? वायरल ट्रेंड के पीछे छिपा है दिलचस्प साइंस

सोशल मीडिया पर कॉफी लवर के लिए एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. अब लोग अपनी कॉफी में चीनी या क्रीम के बजाय एक चुटकी नमक डालकर पी रहे हैं. ऐसा बताया जा रहा है कि इससे काफी की कड़वाहट कम होती है और उसका स्वाद नेचुरल रूप से बढ़ जाता है. वहीं यह ट्रेंड उन लोगों को अपनी ओर खींचा रहा है जो अपनी कॉफी को हेल्दी भी बनाना चाहते हैं लेकिन स्वाद में कोई समझौता नहीं करना चाहते. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर सभी अपनी कॉफी में नमक क्यों डाल रहे हैं और इस वायरल ट्रेंड के पीछे क्या साइंस छुपा है.

कैसे शुरू हुआ यह ट्रेंड?

इस ट्रेंड को लेकर सबसे पहले एक दावा किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कॉफी में एक चुटकी नमक डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है. शुरू में लोग इस ट्रेंड को लेकर शक में थे, लेकिन एक बार ट्राई करने के बाद लोग इसे आजमाने लगे हैं. इस ट्रेंड के वायरल होने के बाद अब लोग कॉफी पाउडर में नमक डालकर या तैयार कॉफी में हल्की चुटकी नमक की मिालकर इसे ट्राई कर रहे हैं.

क्या कहता है साइंस?

दरअसल साइंस एक्सपर्ट्स के अनुसार नमक में मौजूद सोडियम आयन कड़वाहट को कम करते हैं और कॉफी में बिना शुगर डाले मिठास का एहसास कराते हैं. वहीं कुछ और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कॉफी की कड़वाहट मिटाने के लिए एक छोटी चुटकी नमक ही काफी होता है, लेकिन ज्यादा नमक डालने से काॅफी का स्वाद खराब भी हो सकता है.

हेल्थ और सावधानियां

कई लोग सोचते हैं कि नमक से हाइड्रेशन बढ़ता है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे सही नहीं मानते हैं. एक्सपर्ट का कहना है की कॉफी हल्की डिहाइड्रेटिंग होती है और चुटकी भर नमक से इसमें फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन अगर आप शुगर कम करना चाहते हैं तो यह फ्लेवर बढ़ाने का अच्छा तरीका हो सकता है. वहीं कॉफी में नमक डालने वाला यह ट्रेंड कोई नया नहीं है, दरअसल तुर्की में पहले से ही यह शादियों का हिस्सा रहा है. वहीं वियतनाम में साल्टेड कॉफी कैफे में लोकप्रिय है, जबकि तटीय इलाकों में भी पानी के मिनरल बैलेंस के लिए नमक मिलाया जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ट्रेंड केवल सोशल मीडिया का फैशन नहीं बल्कि स्वाद, साइंस और पारंपरिक अनुभव का एक मिश्रण है. ‌

