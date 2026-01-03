कितनी शानदार हैं अलग-अलग राज्यों की कैंटीन, दिल्ली में कैसे ले सकते हैं देसी स्वाद का लुत्फ?

अगर आप खाने के शौकीन हैं और कम बजट में देश के अलग-अलग राज्यों का असली टेस्ट चखना चाहते हैं, तो दिल्ली आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है. आमतौर पर लोग दिल्ली में स्ट्रीट फूड, कैफे या बड़े रेस्तरां की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि राजधानी में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां घर जैसा सादा, शुद्ध और टेस्ट खाना मिलता है, वो भी बेहद किफायती दामों पर, जो कि राज्य भवनों और सरकारी गेस्ट हाउस की कैंटीनों में है. ये कैंटीनें दिखावे और तामझाम से दूर होती हैं, लेकिन टेस्ट और क्वालिटी के मामले में किसी से कम नहीं, यहां मिलने वाला खाना ज्यादातर उसी राज्य के लोग बनाते हैं, इसलिए टेस्ट एकदम देसी और प्रामाणिक होता है.

दिल्ली के ज्यादातर राज्य भवन चाणक्यपुरी, कनॉट प्लेस और जनपथ जैसे इलाकों में हैं. यहां आपको दक्षिण भारत की थाली, उत्तर-पूर्व के मोमोज और थुकपा, बंगाल की मछली, बिहार की लिट्टी-चोखा और केरल का लाल चावल, सब कुछ एक ही शहर में मिल जाता है. लेकिन ज्यादातर जगहों पर पहचान पत्र (ID कार्ड) दिखाना पड़ता है. तो आइए जानते हैं दिल्ली की कुछ बेहतरीन राज्य भवन कैंटीनों के बारे में, जहां जाकर आप देसी टेस्ट का पूरा मजा ले सकते हैं.

दिल्ली की कुछ बेहतरीन राज्य भवन कैंटीन

1. न्यू सिक्किम हाउस, चाणक्यपुरी - यह जगह खास तौर पर उत्तर-पूर्वी खाने के लिए जानी जाती है. यहां का माहौल सिंपल और फ्रेंडली है. मोमोज, थाकला, थेनथुक और शाकाहारी थाली यहां की खासियत हैं. करीब 470 रुपये में भरपेट खाना मिल जाता है. यह कैंटीन दोपहर 12 बजे से रात 10:30 बजे तक खुली रहती है.

2. आंध्र प्रदेश भवन, अशोक रोड - अगर आपको तीखा और भरपूर दक्षिण भारतीय खाना पसंद है, तो यह जगह आपके लिए जन्नत है. यहाँ की 200 रुपये वाली अनलिमिटेड शाकाहारी थाली बेहद मशहूर है. यहां पहले कैश काउंटर पर भुगतान करना होता है, फिर बैठते ही वेटर आपको लगातार खाना परोसते रहते हैं.

3. कर्नाटक संघ, राव राम मार्ग - मेट्रो स्टेशन के पास स्थित यह कैंटीन नाश्ते के लिए बहुत फेमस है. यहां का रागी डोसा सिर्फ 180 रुपये में मिलता है, जो सांभर और चटनी के साथ परोसा जाता है. खाने के समय यहां काफी भीड़ होती है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

4. तमिलनाडु खाद्य केंद्र, चाणक्यपुरी - सिंपल लेकिन बेहद टेस्टी खाना यहां की पहचान है. मसाला डोसा और टमाटर-प्याज उत्तपम जरूर ट्राई करें. आमतौर पर 280 से 300 रुपये में अच्छा खाना मिल जाता है. यहां नाश्ता, दोपहर और रात तीनों समय खाना उपलब्ध है.

5. केरल हाउस समृद्धि, जनपथ रोड - अगर आप जनपथ या कनॉट प्लेस में शॉपिंग कर रहे हैं, तो यहां आकर खाना एक बेहतरीन ऑप्शन है. 470 रुपये में मिलने वाली अनलिमिटेड शाकाहारी थाली, जिसमें लाल चावल भी होता है, टेस्ट और सेहत दोनों का ध्यान रखती है.

6. गोवा निवास, चाणक्यपुरी - सी-फूड के शौकीनों के लिए यह जगह खास है, खासकर सर्दियों में, यहां की फिश थाली बहुत पसंद की जाती है. इसके अलावा चिकन और शाकाहारी ऑप्शन भी मिल जाते हैं.

7. बिहार निवास, चाणक्यपुरी - यहां की कैंटीन पॉटबेली कैफे चलाता है. 550 रुपये में मिलने वाली लिट्टी-चोखा प्लेट थोड़ी महंगी लग सकती है, लेकिन टेस्ट और माहौल इसे खास बना देते हैं. खुला आंगन और हल्का संगीत खाने का एक्सपीरियंस और बेहतर कर देता है.

8. छत्तीसगढ़ भवन, सरदार पटेल मार्ग - सिंपल लेकिन बहुत अपनापन लिए हुए यह कैंटीन 249 रुपये में अनलिमिटेड थाली देती है. ढेर सारी चपातियां और कई तरह की सब्जियां यहां की पहचान हैं.

9. असम हाउस, गोपीनाथ बारदोलोई मार्ग - असम भवन के नवीनीकरण के दौरान यह कैंटीन दूसरे स्थान पर चल रही है. यहां 250 रुपये में टेस्टी चिकन थाली मिलती है, जो काफी पेट भरने वाली होती है.

10. बंगा भवन, हेली रोड - बंगाली खाने के शौकीनों के लिए यह जगह बहुत खास है. यहां का बिजोली ग्रिल मशहूर है. मछली वाली बंगाली थाली की कीमत करीब 750 रुपये है. थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन टेस्ट एकदम असली है. यहां भी पहचान पत्र साथ रखना जरूरी है.

