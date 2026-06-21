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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडBhature Making Tips: घर पर नहीं बनते बाजार जैसे फूले-फूले भटूरे, आटा गूंथते समय बस कर लीजिए ये काम

Bhature Making Tips: घर पर नहीं बनते बाजार जैसे फूले-फूले भटूरे, आटा गूंथते समय बस कर लीजिए ये काम

Bhature Dough Recipe: फूले-फूले और मुलायम भटूरे देखकर अक्सर लोगों के मन में यही सवाल आता है कि आखिर घर पर वैसे भटूरे क्यों नहीं बन पाते. कई बार आटा सही होने के बावजूद भटूरे सख्त रह जाते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Jun 2026 02:09 PM (IST)
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How To Make Soft And Fluffy Bhature At Home: बाजार में मिलने वाले फूले-फूले और मुलायम भटूरे देखकर अक्सर लोगों के मन में यही सवाल आता है कि आखिर घर पर वैसे भटूरे क्यों नहीं बन पाते. कई बार आटा सही होने के बावजूद भटूरे सख्त रह जाते हैं या तेल में डालते ही फूलने के बजाय बैठ जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसकी वजह आटा गूंथने के दौरान की गई छोटी-सी गलती हो सकती है. दरअसल, कुछ खास चीजें मिलाने और सही तरीके से आटा तैयार करने से घर पर भी बाजार जैसे नरम और फूले हुए भटूरे बनाए जा सकते हैं.  चलिए आपको बताते हैं कि आप घर पर कैसे फूले- फूले भटूरे बना कर घरवालों का दिल जीत सकते हैं. 

भटूरे के लिए क्या रखें ध्यान?

सबसे जरूरी बात कि भटूरों को मुलायम बनाने के लिए केवल मैदा ही काफी नहीं होती. आटा गूंथते समय उसमें दही और हल्का गुनगुना दूध मिलाना बेहद फायदेमंद माना जाता है. दही और दूध का मिक्स आटे को नरम बनाता है, जिससे तलने के बाद भटूरे अंदर से स्पंजी और बाहर से हल्के कुरकुरे बनते हैं. यही वह ट्रिक है जिसका इस्तेमाल कई लोग ढाबा स्टाइल भटूरे बनाने के लिए करते हैं. 

चुटकीभर बेकिंग सोडा भी जरूरी

फूड वेबसाइट के अनुसार,  एक और जरूरी बात यह है कि आटे में चुटकीभर बेकिंग सोडा जरूर मिलाएं. बहुत ज्यादा बेकिंग सोडा डालने से भटूरे तेल ज्यादा सोख सकते हैं, लेकिन सही मात्रा में मिलाने पर यही सामग्री भटूरों को अच्छी तरह फूलने में मदद करती है. इसके साथ थोड़ा-सा चीनी मिलाने से भटूरों का रंग सुनहरा और आकर्षक बनता है.

आंटा गूथने के दौरान क्या गलती न करें?

आटा गूंथने के बाद तुरंत भटूरे बनाने की गलती न करें। अच्छे भटूरों का राज आटे को आराम देने में भी छिपा है. आटे को कम से कम 30 मिनट से एक घंटे तक ढककर रखना चाहिए,  इससे उसमें हल्की फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है और भटूरे ज्यादा नरम बनते हैं. इसलिए इसका ध्यान रखना काफी जरूरी माना जाता है. 

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इन चीजों का भी रखें ध्यान

भटूरे बेलते समय भी ध्यान रखना जरूरी है. इन्हें पूरी की तरह बहुत पतला न बेलें. थोड़ा मोटा बेलने पर भटूरे बेहतर तरीके से फूलते हैं. वहीं तलने के लिए तेल का तापमान भी सही होना चाहिए. अगर तेल पर्याप्त गर्म नहीं होगा तो भटूरे फूलेंगे नहीं और ज्यादा तेल सोख लेंगे. दूसरी तरफ, जरूरत से ज्यादा गर्म तेल भटूरों को जल्दी भूरा कर सकता है. 

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Fluffy Bhature Recipe Soft Bhature At Home Bhature Making Tips
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