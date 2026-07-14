INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडRoti Pizza Recipe : बासी रोटी को फेंकने की गलती मत करना! 5 मिनट में ऐसे बनेगा बाजार जैसा लजीज रोटी-पिज्जा

Roti Pizza Recipe : बासी रोटी को फेंकने की गलती मत करना! 5 मिनट में ऐसे बनेगा बाजार जैसा लजीज रोटी-पिज्जा

Roti Pizza Recipe : रोटी पिज्जा में बची हुई चपाती या रोटी को पिज्जा बेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कम समय में टेस्टी स्नैक बनाना चाहते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Jul 2026 06:12 PM (IST)
Preferred Sources

Roti Pizza Recipe : रात की बची हुई रोटियों को अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि इन्हीं रोटियों से कुछ ही मिनटों में टेस्टी और बाजार जैसा रोटी-पिज्जा बनाया जा सकता है. इसके लिए अलग से पिज्जा बेस तैयार करने, आटा गूंथने या ओवन की जरूरत नहीं पड़ती है. बची हुई रोटी को ही पिज्जा बेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कुछ ही मिनटों में टेस्टी रोटी पिज्जा तैयार हो जाता है. तो आइए जानते हैं कि बाजार जैसा लजीज रोटी-पिज्जा बनाने का आसान तरीका क्या है. 

कैसे बनता है रोटी पिज्जा?

रोटी पिज्जा में बची हुई चपाती या रोटी को पिज्जा बेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है. यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कम समय में टेस्टी स्नैक बनाना चाहते हैं. इसमें घर में मौजूद सब्जियां, टोमैटो सॉस और चीज का इस्तेमाल करके तवे या पैन पर ही पिज्जा तैयार किया जाता है. इसके लिए ओवन की जरूरत नहीं होती है. इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बची हुई रोटियों का अच्छा इस्तेमाल हो जाता है. इससे पिज्जा बेस बनाने के लिए अलग से आटा गूंथने और उसे फूलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है. गेहूं की रोटी का इस्तेमाल होने की वजह से यह मैदे वाले पिज्जा बेस की तुलना में हेल्दी ऑप्शन भी माना जाता है. इसका पतला और कुरकुरा बेस भी खाने में काफी टेस्टी लगता है.

बाजार जैसा लजीज रोटी-पिज्जा बनाने का आसान तरीका क्या है?

1. बाजार जैसा लजीज रोटी-पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले बासी रोटी लें और उसे हल्का सा सेंक लें,  जिससे वह कुरकुरी बेस की तरह तैयार हो जाए.

2. अब वरोटी के ऊपर हल्की परत में टोमैटो सॉस लगाएं. इसके बाद शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, स्वीट कॉर्न जैसी बारीक कटी सब्जियां फैलाएं.

3. इसके बाद सब्जियों के ऊपर अच्छी मात्रा में मोजरेला या प्रोसेस्ड चीज डालें. 

यह भी पढ़ें - Recipes With Curdled Milk : फटे दूध से सिर्फ पनीर ही नहीं बनता, बना सकते हैं इतनी सारी चीजें

4.  बाजार जैसा टेस्ट पाने के लिए ऊपर से ओरिगैनो और चिल्ली फ्लेक्स जरूर डालें. चाहें तो थोड़ा मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं.इस रेसिपी में आप अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग टॉपिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

5. इस रेसिपी के लिए ओवन की जरूरत नहीं होती है. इसे आसानी से तवे या नॉन-स्टिक पैन पर बनाया जा सकता है. सभी टॉपिंग्स डालने के बाद रोटी-पिज्जा को ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट तक पकाएं, जिससे चीज अच्छी तरह पिघल जाए और सब्जियां हल्की पक जाएं.

6. अब तैयार रोटी-पिज्जा को गरमा गरम परोसें. चाहें तो ऊपर से थोड़ा और ओरिगैनो, चिल्ली फ्लेक्स या चीज डालकर इसका टेस्ट और भी बढ़ा सकते हैं.

रोटी पिज्जा बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

1.इस रेसिपी के लिए कमरे के तापमान पर रखी बची हुई रोटी सबसे अच्छी रहती है. ताजी और बहुत मुलायम रोटी पिज्जा बेस के लिए सही नहीं मानी जाती है. 

2. टॉपिंग्स डालने से पहले रोटी को हल्का सेंक लें. इससे बेस कुरकुरा बनता है और जल्दी नरम नहीं पड़ता है. 

3. रोटी पर टोमैटो सॉस की पतली परत ही लगाएं. ज्यादा सॉस लगाने से बेस गीला हो सकता है.

4. सभी सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें, जिससे जल्दी पक जाएं और चीज के साथ अच्छी तरह मिल जाएं.

यह भी पढ़ें -  Homemade Potato Chips: घर पर ऐसे बनाएं Lays और Uncle chips जैसे टेस्टी चिप्स, उंगलियां चाटते रह जाएंगे बच्चे

Published at : 14 Jul 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Food Pizza LIfestyle Roti Pizza Recipe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Roti Pizza Recipe : बासी रोटी को फेंकने की गलती मत करना! 5 मिनट में ऐसे बनेगा बाजार जैसा लजीज रोटी-पिज्जा
बासी रोटी को फेंकने की गलती मत करना! 5 मिनट में ऐसे बनेगा बाजार जैसा लजीज रोटी-पिज्जा
फूड
Crispy Medu Vada: क्या मेदू वड़े बाहर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट नहीं बनते? आज ही नोट करें ये सीक्रेट टिप्स
क्या मेदू वड़े बाहर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट नहीं बनते? आज ही नोट करें ये सीक्रेट टिप्स
फूड
Best Roti for Health: मक्का-ज्वार-बाजरा या गेहूं... सबसे जल्दी पचती है किसकी रोटी, किसमें होती है सबसे ज्यादा ताकत?
मक्का-ज्वार-बाजरा या गेहूं... सबसे जल्दी पचती है किसकी रोटी, किसमें होती है सबसे ज्यादा ताकत?
फूड
Veg Momos Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसे टेस्टी मोमोज, इस सीक्रेट रेसिपी से उंगलियां चाटेंगे घरवाले
घर पर बनाएं बाजार जैसे टेस्टी मोमोज, इस सीक्रेट रेसिपी से उंगलियां चाटेंगे घरवाले
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Jagadhatri:😒Jagadhatri और Shivay की Bonding देख जल-भुन गईं Tapasya,रच रही हैं नई साजिशें #sbs
FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा', E20 के बाद क्या है नितिन गडकरी का अगला प्लान? खुद बता दिया
'हवा में उड़ने वाली बस लाऊंगा', E20 के बाद क्या है नितिन गडकरी का अगला प्लान? खुद बता दिया
विश्व
होर्मुज में ईरान के अटैक से गई भारतीय की जान तो गुस्से में बोला भारत- 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'
होर्मुज में ईरान के अटैक से गई भारतीय की जान तो गुस्से में बोला भारत- 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा गिनती के लिए अब टेबल की जगह दरी का इस्तेमाल, बिना पॉकेट वाला ड्रेस कोड अनिवार्य
राम मंदिर चढ़ावा गिनती के लिए अब टेबल की जगह दरी का इस्तेमाल, बिना पॉकेट वाला ड्रेस कोड अनिवार्य
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी? कहीं POCSO में न फंस जाए आपका बच्चा
आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी?
विश्व
पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'
पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'
इंडिया
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
ENT LIVE
Aamir Khan की तीसरी शादी पर Shekhar Suman का तंज, बोले- ये तो 'ट्रिपल इंजन' है!
Aamir Khan की तीसरी शादी पर Shekhar Suman का तंज, बोले- ये तो 'ट्रिपल इंजन' है!
ENT LIVE
Salman Khan की Maatrubhumi फिर टली? रिलीज़ डेट को लेकर आई बड़ी खबर
Salman Khan की Maatrubhumi फिर टली? रिलीज़ डेट को लेकर आई बड़ी खबर
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Embed widget