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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडOnion Free Dishes: प्याज महंगा हो गया! इसके बिना ही बनाएं ये 7 टेस्टी डिश, स्वाद में नहीं होगी कमी

Onion Free Dishes: प्याज महंगा हो गया! इसके बिना ही बनाएं ये 7 टेस्टी डिश, स्वाद में नहीं होगी कमी

Indian Lunch Recipes: प्याज भारतीय रसोई की उन चीजों में शामिल है, जिसका इस्तेमाल सब्जी से लेकर दाल और ग्रेवी तक में खूब किया जाता है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Aug 2026 03:04 PM (IST)
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Best Lunch Recipes Without Onion: चीनी के बाद अब प्याज लोगों को रुलाने वाली है, इसके दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं. प्याज भारतीय रसोई की उन चीजों में शामिल है, जिसका इस्तेमाल सब्जी से लेकर दाल और ग्रेवी तक में खूब किया जाता है. ऐसे में अगर आप कुछ दिनों तक बिना प्याज के खाना बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि खाने का स्वाद भी फीका हो जाएगा. भारतीय मसालों और दूसरी चीजों की मदद से बिना प्याज के भी स्वादिष्ट और खुशबूदार खाना तैयार किया जा सकता है.

जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता, धनिया और साबुत मसालों का सही इस्तेमाल खाने में अच्छा स्वाद और खुशबू लाता है. अगर आप बिना प्याज के रोजाना के लंच के लिए कुछ आसान और स्वादिष्ट विकल्प तलाश रहे हैं, तो ये 7 डिश आपके काम आ सकती हैं.

लौकी चना दाल और जीरा राइस

लौकी और चना दाल का कॉम्बिनेशन हल्का होने के साथ पौष्टिक भी होता है. इसे बिना प्याज के आसानी से बनाया जा सकता है. इसके लिए भीगी हुई चना दाल को कटी हुई लौकी, हल्दी और नमक के साथ प्रेशर कुकर में पकाएं. एक पैन में घी गर्म करके जीरा, हींग, कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्च डालें. इसके बाद कटे हुए टमाटर डालकर अच्छी तरह पकाएं. जब टमाटर नरम हो जाएं, तो इसमें पकी हुई दाल और लौकी डालें. करीब 5 मिनट तक पकाने के बाद ऊपर से हरा धनिया डालें. इसे जीरा राइस के साथ परोस सकते हैं.


Onion Free Dishes: प्याज महंगा हो गया! इसके बिना ही बनाएं ये 7 टेस्टी डिश, स्वाद में नहीं होगी कमी

बिना प्याज की पनीर भुर्जी

अगर लंच में कुछ जल्दी बनने वाला और प्रोटीन से भरपूर खाना चाहते हैं, तो बिना प्याज की पनीर भुर्जी अच्छा विकल्प है. इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. कड़ाही में घी गर्म करके जीरा, हींग और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें. इसके बाद कटे हुए टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर पकाएं. टमाटर नरम होने के बाद इसमें क्रम्बल किया हुआ पनीर डालें और 3 से 4 मिनट तक हल्के हाथ से चलाएं. ऊपर से हरा धनिया और थोड़ा नींबू का रस डालकर फुल्के या पराठे के साथ परोसें.

 वेजिटेबल मूंग दाल खिचड़ी

मूंग दाल की खिचड़ी हल्की, पौष्टिक और आसानी से पचने वाली डिश मानी जाती है. इसे बिना प्याज के भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. इसके लिए चावल और पीली मूंग दाल को धोकर लें. इसमें गाजर, मटर, बीन्स, हल्दी और नमक डालकर पानी के साथ प्रेशर कुकर में पकाएं. अलग से घी में जीरा, हींग, अदरक और काली मिर्च का तड़का तैयार करें और इसे खिचड़ी में मिला दें. इसे दही और भुने पापड़ के साथ परोस सकते हैं.


Onion Free Dishes: प्याज महंगा हो गया! इसके बिना ही बनाएं ये 7 टेस्टी डिश, स्वाद में नहीं होगी कमी

 पालक कॉर्न करी

पालक और स्वीट कॉर्न से बनने वाली यह करी बिना प्याज के भी काफी स्वादिष्ट लगती है. इसे बनाने के लिए पहले पालक को हल्का ब्लांच करके उसकी प्यूरी तैयार कर लें. पैन में घी गर्म करके जीरा, हींग और अदरक डालें. फिर कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं. इसमें हल्दी, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मिलाएं. अब पालक की प्यूरी और उबला हुआ स्वीट कॉर्न डालकर 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. चाहें तो अंत में थोड़ा फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं. इसे रोटी या चपाती के साथ खाएं.

इसे भी पढ़ें- क्या है कोल्ड ड्रिंक पीने का सही तरीका? जान लीजिए जवाब

 आलू जीरा और खीरे का रायता

आलू जीरा एक ऐसी डिश है, जिसे कम सामग्री में भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. इसके लिए उबले हुए आलू को टुकड़ों में काट लें. कड़ाही में घी या तेल गर्म करके जीरा, हींग और हरी मिर्च डालें. अब आलू डालकर हल्दी, लाल मिर्च, भुना जीरा पाउडर और नमक मिलाएं. कुछ मिनट तक आलू को अच्छी तरह भूनें और ऊपर से हरा धनिया डालें. इसे खीरे के रायते और गर्म रोटी के साथ परोसें.

 वेजिटेबल पुलाव

बिना प्याज के भी खुशबूदार पुलाव बनाया जा सकता है. घी में तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची और जीरा डालकर तड़का लगाएं. इसके बाद गाजर, बीन्स, मटर और कटे हुए आलू डालें. अब इसमें भिगोए हुए बासमती चावल, नमक और पानी डालकर पकाएं. चावल पकने के बाद ऊपर से भुने हुए काजू, धनिया और पुदीना डालें. इसे सादे दही के साथ परोसने पर इसका स्वाद और बेहतर हो जाता है.

 कढ़ी और स्टीम्ड राइस

बिना प्याज के बनने वाली कढ़ी लंच के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. दही, बेसन, हल्दी, नमक और पानी को अच्छी तरह फेंट लें. इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक कढ़ी थोड़ी गाढ़ी न हो जाए. इसके बाद तड़के के लिए घी गर्म करें और उसमें राई, जीरा, मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता, हींग और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें. यह तड़का कढ़ी में डालकर करीब 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं. इसे गर्म चावल और मौसम की सब्जियों के साथ परोस सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Onion Indian Recipes Cooking Tips
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