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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडDelhi street food: दिल्ली में कहां मिलती है टेस्टी झालमुड़ी, क्या आपने चखा है इसका स्वाद?

Delhi street food: दिल्ली में कहां मिलती है टेस्टी झालमुड़ी, क्या आपने चखा है इसका स्वाद?

Delhi street food: दिल्ली के चटपटे जायकों के बीच झालमुड़ी भी तेजी से लोगों की फेवरेट बनती जा रही है. हल्की, तीखी और हर बाइट में अलग मजा देने वाली इस डिश को क्या आपने ट्राई किया है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Gaurav Raj | Updated at : 21 Apr 2026 06:27 AM (IST)
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Delhi street food: स्वाद और जायके की बात की जाए तो दिल्ली का नाम लेना लाजमी है. छोले भटूरे से लेकर बटर चिकन तक, यहां हर एक प्रकार की मशहूर और दिल को खुश कर देने वाली डिशेज मिलती हैं. स्वादिष्ट खानपान के लिए मशहूर लाजपत नगर से लेकर चांदनी चौक की परांठे वाली गली तक, दिल्ली के हर कोने में चटपटे जायके का एक अपना अंदाज है.  इसमेअगर बात करें झालमुड़ी जैसी चटपटी डिश की, तो यह भी दिल्ली के स्वादिष्ट जायकों का ही हिस्सा है.

क्या होती है झालमुड़ी?

झालमुड़ी पूर्वी इंडिया का एक बेहद ही स्वादिष्ट और लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जो मुरमुरे (Puffed Rice), सरसों के तेल, मसालों, मूंगफली, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च से तैयार किया जाता है. यहां ‘झाल’ का मतलब तीखे से है और ‘मुरी’ का मतलब मुरमुरे से है. इसकी खास बात यह होती है कि इसमें सरसों के तेल का स्वाद आता है, जो इसे भेल पूरी से बिल्कुल अलग बनाता है. इसका स्वाद तीखा और काफी चटपटा होता है, जो खाने के शौकीन लोगों के बीच बेहद पसंद किया जाता है.

दिल्ली में झालमुड़ी के कुछ प्रमुख ठिकाने

  1. Kolkata Special Jhalmuri - झालमुड़ी का सबसे चटपटा स्वाद दिल्ली के सीआर पार्क में मिलता है, जिसे लोग अक्सर ‘मिनी बंगाल’ भी कहते हैं. यह जगह खास तौर से बंगाली स्टाइल झालमुड़ी के लिए जानी जाती है. यहां मिलने वाली झालमुड़ी में सरसों के तेल और मसालों का बैलेंस काफी अच्छा होता है, जो आपको सीधे कोलकाता की गलियों की सैर पर ले जाने के लिए काफी है. यहां आने वाली भीड़ भी इस बात का एक बडा प्रमाण है.
  2. Dilip Bhelpuri Jhalmuri and Juice wale - ओल्ड राजिंदर नगर में स्थित, यह स्टॉल भेलपुरी के साथ-साथ झालमुड़ी के स्वाद के लिए काफी जानी जाती है. यहां आपको दिल्ली वाला अंदाज मिलता है, जिसमें मसालों का एक अलग मिश्रण देखने को मिलता है.
  3. Pincode by Kunal Kapur -यह साकेत सेक्टर 6 में स्थित है, अगर आप कुछ अलग और मॉडर्न ट्राय करना चाहते हैं, तो यहां पर मिलने वाली एवोकाडो झालमुड़ी काफी स्वादिष्ट और एक बेहतरीन अनुभव देती है .

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क्यों बढ़ रही है इसकी लोकप्रियता?

हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बंगाल दौरे पर इस बेहतरीन जायके का लुत्फ उठाया, जिससे इसकी चर्चा पूरे देश भर में जोर-शोर से हो रही है. साथ ही, यह एक हल्का और लो-कैलोरी स्नैक होता है और लोगों के बीच एक अलग यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल पेश करता है.

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Published at : 21 Apr 2026 06:27 AM (IST)
Tags :
Indian Street Food Delhi Street Food Delhi Food Places Low Calorie Snack Kolkata Style Jhalmuri
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