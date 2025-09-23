Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से ही शुरू हो चुका है. नवरात्रि का 9 दिन का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है. इस दौरान भक्त देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं और 9 दिन तक व्रत रखते हैं. व्रत रखने वाले लोग सामान्य भोजन की जगह हल्का और सात्विक आहार करते हैं.

आमतौर पर इस दौरान कुट्टू का आटा, सामक के चावल, साबूदाना, दूध और फलाहार का सेवन किया जाता है. हालांकि, लंबे समय तक व्रत रखने से शरीर में ऊर्जा बनाए रखना काफी कठिन हो जाता है. ऐसे में हेल्दी स्नैक्स शरीर को एनर्जी देने में मदद कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि व्रत के समय भी नाश्ता और स्नैक्स जरूरी होते हैं क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा देते हैं और थकान से बचाते हैं. हेल्दी और फलाहारी स्नैक्स लंबे समय तक पेट भरे होने का एहसास कराते हैं और हमारे शरीर को एनर्जी देकर एक्टिव बनाए रखते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे की नवरात्रि के व्रत में हेल्दी स्नैक्स कैसे बनाएं.

मखाना ड्राई फ्रूट नमकीन

व्रत में मखाना सबसे ज्यादा खाया जाने वाला स्नैक्स है. इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर हेल्दी और कुरकुरा बनाया जा सकता है. मखाने को भूनकर हल्के मसाले के साथ खाया जाए तो यह चिप्स और नमकीन से कई ज्यादा हेल्दी भी होता है. इसे बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा घी गरम करके मखाने को हल्का कुरकुरा होने तक भून लें. उसके बाद ऊपर से सेंधा नमक और काली मिर्च डालें. इसके बाद आप इसमें रोस्टेड काजू और बादाम भी मिला लें. इस तरह से यह हेल्दी स्नैक्स आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा. यह स्‍नैक्‍स हल्का होने के साथ-साथ कैल्शियम और प्रोटीन से भी भरपूर होता है.

साबूदाना चिवड़ा

साबूदाना व्रत की डिशेस में हमेशा टॉप पर रहता है. ऐसे में नवरात्रि‍ व्रत के दौरान स्नैक्स के तौर पर आप साबूदाना चिवड़ा बना सकते हैं. इसके लिए साबूदाने को भिगोकर कुरकुरा तल लें. इसमें मूंगफली, करी पत्ते और सेंधा नमक डालकर मिक्स करें. अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ी हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं जिससे यह स्नैक्स कुरकुरा भी लगेगा और जल्दी एनर्जी देने वाला भी बनेगा.

शकरकंद फ्राई

अगर आप इस इस नवरात्रि कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाना चाहते हैं तो शकरकंद फ्राई कर सकते हैं. इसके लिए शकरकंद को उबालकर पतले स्लाइस में काट लें, इसके बाद इन्हें तेल में हल्का फ्राई कर लें. साथ में ऊपर से सेंधा नमक, काली मिर्च और नींबू का रस डाल कर गैस बंद कर दें. शकरकंद फ्राई स्नैक्स आलू फ्राई से भी ज्यादा हेल्दी और आयरन से भरपूर होता है. इसलिए इस नवरात्रि यह आपको एनर्जी देने वाला बेस्ट स्नैक्स में से एक होगा ‌.

पनीर टिक्की

व्रत में प्रोटीन की कमी न हो इसके लिए पनीर स्नैक्स बेस्ट ऑप्शन माना जाता है. पनीर को कद्दूकस करके उसमें उबला हुआ आलू, हरी मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर छोटी-छोटी टिकिया बना लें. इसके बाद इस मिक्सचर को घी में हल्का सेंक लें. सेंकने के बाद यह स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएगा. वहीं यह स्‍नैक्‍स जितना खाने में टेस्टी होता है, उतना ही बॉडी को एनर्जी भी देता है.

राजगिरा लड्डू

कई बार नवरात्रि के व्रत के दौरान कुछ मीठा खाने का मन होता है, लेकिन समझ नहीं आता की क्‍या खाएं. ऐसे में आप व्रत वाला मीठा स्नैक्स बना सकते हैं. इसके लिए राजगिरा यानी अमरंथ से बने लड्डू सबसे अच्छे ऑप्शन होते हैं. इसे बनाने के लिए एक पैन में राजगीर को हल्का भून लें और इसमें गुड़ मिलाकर ठंडा होने पर छोटे-छोटे लड्डू बना लें. यह स्‍नैक्‍स मिनरल, फाइबर और एनर्जी से भरपूर होता है और लंबे समय तक पेट भर रखता है.

