हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडMen vs Women Meat Consumption: महिला या पुरुष, कौन सबसे ज्यादा खाता है मांस? रिपोर्ट में हो गया खुलासा

Who Eats more Meat: नॉनवेज पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर खाया जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि महिला ओर पुरुष में सबसे ज्यादा मांस का सेवन कौन करता है और इसके पीछे कारण क्या है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 22 Oct 2025 03:38 PM (IST)
Who Eats more Meat Men or Women: नॉन वेज लवर्स के लिए मांस खाना किसी खुशी से कम नहीं होता है. दोस्तों संग पार्टी हो, शादी का प्रोग्राम हो या फिर मूड बन गया, फटाफट मांस पक जाता है. लेकिन हाल में आई रिसर्च ने इसको लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. जैसे कि महिलाओं और पुरुषों में से सबसे ज्यादा मांस का सेवन कौन करता है. अगर आपसे भी इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप भी काफी कन्फ्यूजन में हो जाएंगे. क्योंकि खाने-पीने की चीजों में हम उतना ध्यान नहीं देते हैं कि कौन कम खाता है, कौन ज्यादा खाता है. चलिए आपको बताते हैं कि पुरुष और महिला में से सबसे ज्यादा मांस कौन खाता है.

कौन खाता है सबसे ज्यादा मांस?

Nature में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक, 23 देशों में करीब 20,800 लोगों पर स्टडी किया गया। इसमें यह पाया गया कि पुरुषों का मांस सेवन महिलाओं की तुलना में साफ तौर पर ज्यादा था। खासतौर पर विकसित और लैंगिक समानता वाले देशों में यह अंतर और भी ज्यादा था। यानी जहां पुरुष और महिला दोनों को बराबरी का दर्जा और आर्थिक आजादी मिली है, वहां पुरुषों का मांस खाना महिलाओं से अधिक पाया गया। PubMed पर प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में भी यही निष्कर्ष निकला। इसमें दर्ज आंकड़ों के अनुसार, पुरुषों में रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट की खपत महिलाओं की तुलना में काफी अधिक थी। यह अंतर इतना स्पष्ट था कि वैज्ञानिकों ने इसे स्ट्रॉन्ग जेंडर डिफरेंस करार दिया।

क्यों पुरुष खाते हैं सबसे ज्यादा मांस?

अब जब हमें यह पता चल गया कि महिलाओं की तुलना में पुरुष मांस का सेवन ज्यादा करते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है. इसमें सबसे पहले आता है कल्चर. कई जगह पुरुषों का मांस ज्यादा खाना उनकी मर्दानगी को साबित करता है. इसके अलावा विकसित देशों में पुरुषों के पास भोजन चुनने की स्वतंत्रता अधिक होती है। इस वजह से वे मांस का चयन महिलाओं से ज्यादा करते हैं। स्टडी में यह पाया गया कि उम्र बढ़ने के साथ मांस की खपत घटती है, लेकिन युवाओं और मध्य आयु वर्ग के पुरुषों में इसका स्तर महिलाओं से हमेशा ज्यादा रहता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि हर देश में एक जैसे आंकड़े नहीं देखने को मिलते हैं. चीन, भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में पुरुष और महिलाओं की मांस खपत में अंतर बेहद कम या फिर न के बराबर है.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 22 Oct 2025 03:19 PM (IST)
Meat Consumption Meat Consumption Gender Study Men Eat More Meat Research
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

